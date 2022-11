Die PlayStation VR2 steht praktisch schon vor der Tür. Wir kennen jetzt endlich den finalen Preis und das Datum der Veröffentlichung. Alle Infos zum Launch der Sony-VR-Brille lest ihr hier.

Wie hoch ist der Preis der PlayStation VR2? Die PlayStation VR2 wird in den USA 549,99 USD kosten, in Großbritannien 529,99 Pfund, in Japan 74.980 Yen und in Deutschland nimmt Sony schließlich 599,99 Euro für den neuen Technikspaß.

Wann erscheint die PlayStation VR2? Der Termin ist jetzt offiziell. Die VR-Brille erscheint am 22. Februar 2023. Vorbestellungen beginnen am 15. November 2022.

Ihr könnt euch ab sofort online dafür registrieren. Der Vorverkauf läuft bis auf Weiteres über PlayStation selbst ab. Andere Märkte werden jedoch auch bedacht – nur eben später. Wann genau, ist noch unklar.

Alle Infos zum Start der PlayStation VR2

Was liegt in dem Paket bei? Die reguläre Standardversion wird mit der PlayStation VR2 und zwei Controllern verkauft. Hierbei handelt es sich um die neuen PlayStation VR2 Sense-Controller. Außerdem liegt ein Stereokopfhörer bei.

Die Sense-Controller verfügen über haptisches Feedback und adaptive Trigger, ähnlich wie die DualSense-Controller für die PS5. Die Brille hingegen hat sogar noch mehr neue Features:

Headset-Feedback

Eye-Tracking

3D-Audio

Headset-basiertes Controller-Tracking

High-Fi-Visuals in HDR mit 4000 x 2040 (2000 x 2000 pro Auge)

Außerdem ist das Headset leichter, kompakter und es verfügt über eine integrierte Belüftung wie ein Linseneinstellrad. All das sollte für den nötigen Komfort sorgen.

Hier seht ihr die Verpackung der Hardware.

Die Retailverpackung der PlayStation VR2. © SIE

Neben der regulären Version wird es noch eine mit Horizon: Call of the Mountain geben. Sie enthält neben der Tech obendrauf das neue VR-Spiel. Dafür kostet die abgewandelte Version 50 Euro mehr, also 649,99 Euro in Deutschland.

Das Spiel liegt in diesem Paket via Gutscheincode für den PlayStation Store bei, es ist also eine digitale Kopie des Spiels.

Hier seht ihr die Verpackung der Hardware mit Horizon: Call of the Mountain.

Die Retailversion mit „Horizon Call of the Mountain“ © SIE

Übrigens bietet Sony ab dem 22. Februar 2023 eine Ladestation an, die für die Sense-Controller gedacht sind. Sie wurde ebenfalls enthüllt.

Die Ladestation der Sense-Controller der PS VR2. © SIE

Die Ladestation kostet 49,99 Euro. Durch das „einfache Klickdesign können die Sense-Controller sicher verstaut und aufgeladen werden. Dafür ist keine direkte Verbindung vorgesehen. So bleiben die USB-Anschlüsse der Konsole frei.

Was haltet ihr von dem Preis? Findet ihr ihn gerechtfertigt? Der Startschuss fällt dann also im Februar 2023. Wir sind gespannt!