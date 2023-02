PSVR2: Die Verpackung ist auch als Aufbewahrungsbox gedacht

Der Release von Sony’s neuer VR-Brille PlayStation VR2 steht kurz bevor. Ab dem 22. Februar ist die neue Plattform erhältlich und die Hersteller*innen haben jetzt in einem neuen Video den Lieferumfang und das Design der Verpackung vorgestellt.

Wenn ihr euch schon gefragt habt, wo ihr das Headset und die neuen Controller unterbringen sollt, wenn ihr gerade nicht spielt, findet ihr auch darauf im Unboxing von Sony eine Antwort. Die Versandbox ist nämlich so konzipiert, dass ihr sie auch langfristig nutzen könnt.

PSVR2: Verpackung dient auch der Aufbewahrung

Im Video geht es vor allem darum, wie ihr PSVR2 richtig einstellt und nutzt. Es gibt ein paar Tipps und Tricks und ihr bekommt einen ersten Eindruck von dem, was ihr da in wenigen Tagen erwerben könnt. Erst ganz am Ende gibt es dann noch eine erfreuliche Nachricht.

Die Verpackung, in der PSVR2 geliefert wird, ist natürlich in erster Linie dazu da, das VR-Headset und die Controller auf dem Weg in den Markt oder zu euch nach Hause zu schützen. Sony hat aber auch noch einen Schritt weiter gedacht. So besteht die Verpackung aus mehreren Teilen. Außen ist ein dünner Karton aus Pappe, darin befindet sich eine etwas stabilere Box, in der dann alle Teile gut geschützt sind.

Hier seht ihr das komplette Video:

Wenn ihr erstmal alles ausgepackt habt, könnt ihr diese innere Box aber auch nutzen, um das Headset und die Controller bequem zu verstauen. Es gibt passgenaue Aussparungen, sodass ihr euch um die Sicherheit eurer Ausrüstung keine Sorgen machen müsst.

Das ist einerseits praktisch und günstiger, als eine spezielle Aufbewahrungsbox zu kaufen, andererseits ist es auch nachhaltig gedacht. Es gibt weniger Müll und ihr bekommt eine auch optisch schick gestaltete Aufbewahrungsbox für euer PSVR2. Wie oft ihr diese dann überhaupt nutzt, hängt sicherlich auch mit der Menge und der Qualität der Spiele ab, die die neue Plattform bietet.