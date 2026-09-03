Vodafone Danke-Deal: Mobilfunktarife für Internet-Bestandskund:innen günstiger sichern

Vodafone startet im September mit einem neuen Danke-Deal für Internet-Bestandskund:innen. Wer bereits einen Vodafone-Internetanschluss nutzt, kann ausgewählte Mobilfunktarife deutlich günstiger bekommen – wahlweise mit oder ohne Smartphone.

Vodafone spricht dabei von mindestens 50 Prozent Ersparnis auf ausgewählte Mobilfunktarife. Interessant ist die Aktion vor allem, wenn ihr ohnehin einen neuen Handyvertrag sucht, mehr Datenvolumen benötigt oder Mobilfunk und Internet künftig stärker bündeln möchtet.

Die genauen Konditionen und verfügbaren Tarife findet ihr direkt bei Vodafone.

Was ist der Vodafone Danke-Deal?

Vodafone positioniert den Danke-Deal als Kombi-Angebot für Kund:innen, die bereits Internet & Festnetz von Vodafone nutzen und einen Mobilfunktarif dazubuchen möchten. Der damit verbundene Kombi-Vorteil wird häufig auch unter dem Begriff GigaKombi eingeordnet. Vodafone bewirbt die Aktion als Möglichkeit, einen Handyvertrag mit 5G zu einem bestehenden Internet-&-Festnetz-Anschluss dazuzubuchen. Ob 5G am jeweiligen Ort verfügbar ist, hängt von der Netzabdeckung ab; maßgeblich sind die aktuellen Angaben von Vodafone.

Im Bestellprozess wird zunächst abgefragt, ob bereits ein entsprechender Internet-&-Festnetz-Anschluss vorhanden ist. Anschließend könnt ihr den passenden Mobilfunktarif auswählen und prüfen, ob ihr eure bisherige Handy-Nummer mitnehmen möchtet. Je nach Bedarf gibt es die Tarife ohne Smartphone oder in Kombination mit einem neuen Gerät.

Hinweis Das Angebot ist exklusiv für Vodafone Internet-Bestandskund:innen vorgesehen. Wer teilnehmen möchte, sollte daher direkt bei Vodafone prüfen, ob der eigene Anschluss beziehungsweise Kund:innenstatus für den Danke-Deal berechtigt ist.

Der Vorteil liegt in der Kombination aus bestehendem Internetvertrag und zusätzlichem Mobilfunktarif. Abhängig vom gewählten Tarif und den geltenden Bedingungen kann der Danke-Deal den Monatspreis reduzieren und zusätzliches Datenvolumen enthalten.

Vodafone Danke-Deal ohne Smartphone

Wer bereits ein Smartphone besitzt oder kein neues Gerät benötigt, kann den Danke-Deal auch ohne Handy buchen. Dann steht vor allem der reduzierte monatliche Tarifpreis im Fokus.

Tarif Datenvolumen Listenpreis Danke-Deal-Preis Vodafone Mobil XS 25 GB statt 15 GB 29,95 € 9,95 € Vodafone Mobil S 100 GB statt 30 GB 39,95 € 19,95 € Vodafone Mobil M Unlimited statt 60 GB 49,95 € 24,95 €

Ein Beispiel: Der Vodafone Mobil S wird im Danke-Deal ohne Smartphone mit 100 GB Datenvolumen für 19,95 Euro monatlich aufgeführt. Beim Vodafone Mobil M nennt Vodafone unbegrenztes Datenvolumen statt 60 GB. Es gelten die aktuellen Tarifdetails und Bedingungen auf der Vodafone-Seite.

Für Nutzer:innen, die viel streamen, unterwegs regelmäßig Videos schauen, Hotspots nutzen oder häufig größere Downloads über mobile Daten erledigen, können die größeren Datenpakete entsprechend interessant sein.

Vodafone Danke-Deal mit Smartphone

Laut den vorliegenden Aktionsinformationen sind auch Varianten mit Smartphone vorgesehen. Diese richten sich an alle, die Mobilfunktarif und neues Gerät zusammen buchen möchten. Da sich Gerätepreise, Zuzahlungen und verfügbare Modelle je nach Auswahl und Buchungszeitpunkt ändern können, solltet ihr die finalen Konditionen direkt im Vodafone-Bestellprozess prüfen.

Tarif Datenvolumen Listenpreis Danke-Deal-Preis Vodafone Mobil XS 28 GB statt 18 GB 31,95 € 10,95 € Vodafone Mobil S 105 GB statt 35 GB 41,95 € 20,95 € Vodafone Mobil M Unlimited statt 60 GB 51,95 € 25,95 €

Die vorliegenden Aktionsinformationen führen den Vodafone Mobil S in der Smartphone-Variante mit 105 GB statt 35 GB und den Vodafone Mobil M mit Unlimited statt 60 GB auf. Die Tabelle bildet jedoch keine vollständige Gerätepreis-Übersicht ab und garantiert keinen Endpreis für ein bestimmtes Smartphone.

Welche Smartphones konkret verfügbar sind und welche einmaligen oder monatlichen Gerätekosten beziehungsweise Zuzahlungen anfallen, hängt vom jeweiligen Angebot ab. Maßgeblich sind die Angaben und Bedingungen, die Vodafone zum Zeitpunkt der Buchung im Bestellprozess ausweist.

Für wen lohnt sich der Danke-Deal?

Der Vodafone Danke-Deal kann besonders für Nutzer:innen interessant sein, die bereits einen Vodafone-Internetanschluss haben und ohnehin über einen neuen Handyvertrag nachdenken.

Typische Situationen sind:

Der bisherige Mobilfunktarif hat zu wenig Datenvolumen.

Ein bestehender Handyvertrag läuft bald aus.

Ihr möchtet Internet und Mobilfunk stärker bündeln.

Ein Familienmitglied sucht einen neuen Mobilfunktarif.

Ihr benötigt mehr Datenvolumen für Streaming, Gaming, Navigation oder Hotspot-Nutzung.

Ihr wollt einen Tarif mit Smartphone buchen und gleichzeitig vom Bestandskund:innen-Vorteil profitieren.

Trotzdem gilt: Der günstigere Preis sollte nicht der einzige Entscheidungsgrund sein. Prüft vorher, ob Datenvolumen, Netzabdeckung, Vertragslaufzeit, monatliche Kosten und eventuelle Smartphone-Zuzahlungen zu eurem Bedarf passen.

Mit oder ohne Smartphone? Ohne Smartphone Für alle, die bereits ein Handy haben und nur einen günstigeren Tarif suchen. ab 9,95 € mtl. Mit Smartphone Für alle, die Tarif und neues Gerät zusammen buchen möchten. ab 10,95 € mtl. Konditionen abhängig vom gewählten Tarif. Maßgeblich sind die Angaben bei Vodafone.

Mit oder ohne Smartphone: Welche Variante passt besser?

Ob sich der Danke-Deal mit oder ohne Smartphone mehr lohnt, hängt stark davon ab, was ihr gerade braucht.

Ohne Smartphone ist sinnvoll, wenn ihr bereits ein aktuelles Gerät besitzt und nur einen neuen Mobilfunktarif sucht. Diese Variante ist meist übersichtlicher, weil ihr euch vor allem auf monatlichen Preis, Datenvolumen und Vertragsbedingungen konzentrieren müsst.

Mit Smartphone kann interessant sein, wenn ihr ohnehin ein neues Gerät kaufen oder finanzieren wollt. Hier solltet ihr aber genauer rechnen: Neben dem monatlichen Tarifpreis können je nach Gerät zusätzliche Kosten, einmalige Zahlungen oder andere Konditionen relevant sein.

Kurz gesagt: Wer nur einen günstigeren Mobilfunktarif sucht, schaut zuerst auf die Angebote ohne Smartphone. Wer gleichzeitig ein neues Gerät möchte, kann die Smartphone-Varianten vergleichen.

Darauf solltet ihr vor der Buchung achten

Bevor ihr den Danke-Deal bucht, solltet ihr ein paar Punkte prüfen:

Bestandskund:innenstatus: Das Angebot richtet sich an Vodafone Internet-Bestandskund:innen.

Das Angebot richtet sich an Vodafone Internet-Bestandskund:innen. Tarifauswahl: Prüft, welcher Mobilfunktarif zu eurem tatsächlichen Datenverbrauch passt.

Prüft, welcher Mobilfunktarif zu eurem tatsächlichen Datenverbrauch passt. Smartphone-Kosten: Bei Angeboten mit Gerät können zusätzliche Kosten oder Einmalzahlungen anfallen.

Bei Angeboten mit Gerät können zusätzliche Kosten oder Einmalzahlungen anfallen. Laufzeit: Achtet auf Vertragslaufzeit und Kündigungsfristen.

Achtet auf Vertragslaufzeit und Kündigungsfristen. Rufnummernmitnahme: Prüft im Bestellprozess, ob ihr eure bisherige Handy-Nummer mitnehmen möchtet und welche Bedingungen dafür gelten.

Prüft im Bestellprozess, ob ihr eure bisherige Handy-Nummer mitnehmen möchtet und welche Bedingungen dafür gelten. Verfügbarkeit: Die final verfügbaren Tarife und Geräte können sich ändern.

Die final verfügbaren Tarife und Geräte können sich ändern. Aktuelle Angaben: Maßgeblich sind immer die Konditionen, die Vodafone zum Zeitpunkt der Buchung ausweist.

Gerade bei Kombi-Angeboten lohnt es sich, nicht nur auf den monatlichen Aktionspreis zu schauen, sondern die Gesamtkosten über die Vertragslaufzeit zu prüfen.

Vodafone Danke-Deal ansehen

Vodafone bewirbt den Danke-Deal für Internet-Bestandskund:innen mit Preisvorteilen auf ausgewählte Mobilfunktarife. Wie hoch die Ersparnis ausfällt, hängt vom Tarif und den aktuellen Bedingungen ab; angeboten werden Varianten mit Smartphone und ohne Smartphone.

Die genauen Konditionen und verfügbaren Tarife findet ihr direkt bei Vodafone.

FAQ zum Vodafone Danke-Deal

Was ist der Vodafone Danke-Deal? Der Vodafone Danke-Deal ist eine Aktion für Vodafone Internet-Bestandskund:innen. Dabei können ausgewählte Vodafone-Mobilfunktarife günstiger gebucht werden. Für wen gilt der Danke-Deal? Die Aktion richtet sich an Vodafone Internet-Bestandskund:innen. Ob ihr mit eurem bestehenden Anschluss teilnahmeberechtigt seid, solltet ihr direkt bei Vodafone prüfen. Gibt es den Danke-Deal mit und ohne Smartphone? Ja. Laut den vorliegenden Aktionsinformationen gibt es Varianten ohne Smartphone sowie Tarife, die mit einem Smartphone kombiniert werden können. Wie hoch ist die Ersparnis? Laut Vodafone sind mindestens 50 Prozent Ersparnis auf ausgewählte Vodafone Mobil Tarife möglich. Die genaue Ersparnis hängt vom gewählten Tarif und den jeweils aktuellen Konditionen ab. Welche Tarife sind Teil der Aktion? Genannt werden Vodafone Mobil XS, Vodafone Mobil S und Vodafone Mobil M – jeweils in Varianten mit und ohne Smartphone. Die genauen aktuellen Angebote findet ihr direkt bei Vodafone. Worauf sollte ich vor der Buchung achten? Prüft vor dem Abschluss vor allem euren Bestandskund:innenstatus, Datenvolumen, monatliche Kosten, mögliche Smartphone-Zuzahlungen, Vertragslaufzeit und die aktuellen Bedingungen bei Vodafone. Wo finde ich den Vodafone Danke-Deal? Den Danke-Deal findet ihr direkt bei Vodafone:

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Sinnvoll für Vodafone Internet-Bestandskund:innen

Der Vodafone Danke-Deal kann sich lohnen, wenn ihr bereits einen Vodafone-Internetanschluss nutzt und ohnehin einen neuen Mobilfunktarif sucht. Besonders die reduzierten Monatspreise und das teils deutlich höhere Datenvolumen machen die Aktion interessant.

Trotzdem solltet ihr vor der Buchung genau vergleichen, welche Variante zu euch passt. Wer kein neues Smartphone braucht, fährt mit einem Tarif ohne Gerät wahrscheinlich übersichtlicher. Wer ohnehin ein neues Handy sucht, kann die Smartphone-Angebote prüfen und die Gesamtkosten vergleichen.

Wenn Tarif, Datenvolumen und Konditionen passen, kann der Danke-Deal für Vodafone Internet-Bestandskund:innen ein interessanter Kombi-Vorteil sein. Maßgeblich sind die Konditionen, die Vodafone bei der Buchung ausweist.

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