Apple lädt am Mittwoch, 9. September, zu einem Special Event. Erwartet werden neue Pro-iPhones und möglicherweise Apples erstes faltbares iPhone. Welche Produkte tatsächlich erscheinen, hat Apple noch nicht bestätigt.

Dieser Überblick bündelt alle belastbaren Informationen zum iPhone 18, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Offizielle Angaben, übereinstimmende Berichte und unbestätigte Gerüchte sind klar getrennt. Nach dem Apple Event wird unser Artikel mit bestätigten Modellnamen, Preisen und Terminen aktualisiert.

iPhone 18 im Kurzüberblick

Frage Aktueller Stand Status Apple Event 9. September 2026, 10 Uhr PT Von Apple bestätigt Uhrzeit in Deutschland 19 Uhr MESZ Aus der offiziellen PT-Zeit umgerechnet Erwartete Modelle iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und möglicherweise ein faltbares iPhone Laut übereinstimmenden Berichten erwartet Reguläres iPhone 18 Möglicherweise erst im Frühjahr 2027 Noch nicht von Apple bestätigt Vorbestellung Noch kein offizieller Termin Offen Release Noch kein offizieller Termin Offen Preise Noch nicht offiziell bestätigt Offen Betriebssystem iOS 27 ist offiziell vorgestellt; Zuordnung zu neuen Geräten noch offen Teilweise bestätigt

Wann wird das iPhone 18 vorgestellt?

Von Apple bestätigt: Das nächste Apple Event findet am Mittwoch, 9. September 2026, um 10 Uhr Pacific Time statt. In Deutschland beginnt die Übertragung wegen der Zeitverschiebung um 19 Uhr MESZ. Apple hat die Veranstaltung unter das Motto „Surprise and shine“ gestellt.

Apple nennt in der Einladung noch keine Produkte. Die Bezeichnungen iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max oder iPhone Ultra sind deshalb vor dem Event keine offiziellen Ankündigungen. Dass die Veranstaltung zeitlich in Apples übliches iPhone-Fenster fällt, macht neue Smartphones wahrscheinlich, ersetzt aber keine Bestätigung.

Apple Event im Livestream ansehen

Apple überträgt das Event über die offizielle Eventseite, die Apple-TV-App und YouTube Live. Der Stream lässt sich normalerweise kurz vor Beginn öffnen. Ein kostenpflichtiges Abo ist dafür nicht erforderlich.

Welche iPhone-Modelle werden 2026 erwartet?

Laut übereinstimmenden Berichten erwartet: Im Herbst 2026 könnten zunächst das iPhone 18 Pro, das größere iPhone 18 Pro Max und ein neues faltbares Modell erscheinen. Bloomberg berichtete im April unter Berufung auf informierte Personen, dass Apple das faltbare Gerät zusammen mit den Pro-Modellen vorstellen wolle. The Information beschreibt ebenfalls ein faltbares iPhone für Herbst 2026.

Die Namen sind bis zur Präsentation Platzhalter. Besonders beim Foldable kursieren „iPhone Fold“ und „iPhone Ultra“. Apple selbst hat weder das Produkt noch seine Bezeichnung bestätigt.

Erscheint das normale iPhone 18 erst 2027?

Laut mehreren Berichten erwartet: Apple könnte seinen Veröffentlichungsrhythmus aufteilen. Die teureren Modelle kämen demnach im Herbst, während das reguläre iPhone 18 und ein günstigeres Modell erst im Frühjahr 2027 folgen. Bloomberg nennt neben dem Basismodell auch ein neues iPhone Air und ein iPhone 18e für dieses spätere Fenster.

Das wäre eine deutliche Abkehr vom bisherigen gemeinsamen Herbststart. Noch ist aber offen, ob Apple diesen Plan beibehält, welche Geräte er umfasst und ob im September möglicherweise doch ein weiteres klassisches iPhone gezeigt wird.

iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max

Die beiden Pro-Modelle gelten als die wahrscheinlichsten klassischen iPhones für das September-Event. Erwartet werden erneut zwei Größen. Belastbare offizielle Angaben zu Abmessungen, Speicher, Gewicht oder Ausstattung gibt es noch nicht. Auch die Modellnamen sind trotz ihrer Plausibilität nicht bestätigt.

Für Käufer ist deshalb vor allem die Trennung wichtig: Der Termin des Events steht fest, die Pro-Geräte und ihre Details nicht. Wer unmittelbar nach der Präsentation bestellen möchte, sollte Apples offizielle Produktseiten abwarten und nicht auf vorab eingerichtete Händler-Platzhalter vertrauen.

Kommt ein faltbares iPhone Ultra?

Gut belegtes, aber unbestätigtes Vorhaben: Bloomberg und The Information berichten unabhängig voneinander über ein faltbares iPhone. Bloomberg zufolge soll das Gerät im aufgeklappten Zustand ein breites Querformat bieten. Apple arbeite außerdem an einer angepassten Softwaredarstellung, die stärker an iPad-Apps erinnert.

Beim Auslieferungstermin widersprechen sich Berichte teilweise. Im März hieß es, das Foldable könne nach den Pro-Modellen ausgeliefert werden. Bloomberg berichtete im April wiederum, der Marktstart sei weiterhin ungefähr zeitgleich oder kurz danach vorgesehen, warnte aber vor möglichen Engpässen. Vorstellung und tatsächliche Verfügbarkeit können somit auseinanderfallen.

Noch unbestätigtes Gerücht: Der Name „iPhone Ultra“ wird inzwischen häufig verwendet, ist aber nicht von Apple bestätigt. Gleiches gilt für konkrete Displaygrößen, Scharnierdetails, Kameras und Farben. Renderbilder im Netz zeigen Konzepte und sind kein Beleg für das endgültige Design.

Design und mögliche technische Änderungen

Display und Dynamic Island

Noch unbestätigtes Gerücht: Für iPhone 18 Pro und Pro Max wird eine kleinere Dynamic Island diskutiert. Manche Berichte sprechen von teilweise unter dem Display verborgenen Face-ID-Komponenten. Ob nur die Aussparung schrumpft oder Apple das Frontdesign grundlegender verändert, ist ungeklärt. Die bisherigen ProMotion-Displays und Größen sind lediglich sinnvolle Vergleichspunkte, keine Bestätigung für 2026.

A20 beziehungsweise erwarteter Prozessor

Laut Branchenberichten erwartet: Die neue Chipgeneration wird meist A20 beziehungsweise A20 Pro genannt und mit einem 2-Nanometer-Fertigungsprozess in Verbindung gebracht. Apple hat weder Namen noch Fertigung, Leistung oder Effizienzwerte bestätigt. Konkrete Prozentangaben wären vor unabhängigen Tests daher nicht belastbar.

Kameras

Noch unbestätigtes Gerücht: Wiederholt wird über eine variable Blende der Hauptkamera berichtet. Sie könnte mehr Kontrolle über Lichtmenge und Schärfentiefe ermöglichen. Andere Berichte erwarten Änderungen an Tele- und Frontkamera. Welche Funktion in welchem Pro-Modell landet, ist ebenso offen wie Sensorauflösung, Zoomstufen und Videoformate.

Akku und Laden

Zu Akkukapazität und Ladeleistung liegen keine von Apple bestätigten Angaben vor. Ein effizienterer Chip könnte die Laufzeit verbessern, doch Gehäuse, Display und neue Funktionen beeinflussen den Verbrauch ebenfalls. Angaben zu Wattzahlen, Kapazitäten oder „Rekordlaufzeiten“ bleiben bis zur Präsentation und späteren Tests spekulativ.

Farben

Noch unbestätigtes Gerücht: Leaks nennen unter anderem dunkles Rot beziehungsweise „Dark Cherry“, Blau, Schwarz oder Silber. Die Listen widersprechen sich und beruhen teilweise auf Zubehörteilen oder nicht verifizierbaren Lieferkettenquellen. Keine dieser Farben sollte vor Apples Vorstellung als gesetzt gelten.

iOS 27 und Apple Intelligence

Von Apple bestätigt: Apple hat iOS 27 und die nächste Generation von Apple Intelligence auf der WWDC 2026 vorgestellt. Die offizielle iOS-27-Seite beschreibt unter anderem Siri- und Systemverbesserungen. Dass kommende iPhones mit iOS 27 ausgeliefert werden, ist naheliegend; Apple hat die Software bislang aber keinem unangekündigten iPhone-18-Modell zugeordnet.

Beim faltbaren Modell könnte die Software besonders wichtig werden. Bloomberg berichtet von einer Oberfläche, die auf dem großen Innendisplay stärker an das iPad erinnert. Welche Multitasking- oder App-Funktionen tatsächlich verfügbar wären, bleibt offen.

Erwartete Preise, Vorbestellung und Release

Noch nicht bestätigt: Apple hat weder Europreise noch Vorbestellungs- oder Verkaufstermine für neue iPhones genannt. Bloomberg zufolge könnte das faltbare Modell in den USA mehr als 2.000 Dollar kosten. Daraus lässt sich wegen Steuern, Wechselkursen und unterschiedlicher Speichervarianten kein seriöser deutscher Preis ableiten.

Als Orientierung für die Produktpositionierung startete das iPhone 17 Pro 2025 in Deutschland bei 1.299 Euro und das Pro Max bei 1.449 Euro. Das sind offizielle Preise der Vorgängergeneration, keine Preisprognose für das iPhone 18 Pro. Apple kann Preise, Speicherstufen und Modellabstände ändern.

Auch übliche Apple-Abläufe erlauben keine sichere Terminberechnung. Eine Vorbestellung wenige Tage nach dem Event und ein Verkaufsstart in der Folgewoche wären historisch plausibel. Beim Foldable deuten Berichte jedoch auf eine spätere Auslieferung oder knappe Bestände hin. Maßgeblich sind erst die Termine, die Apple am 9. September nennt.

Vergleich mit iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone Air

Die iPhone-17-Generation ist bereits verfügbar und damit die sichere Vergleichsbasis. Apple bietet derzeit iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und iPhone 17e an. Das iPhone 17 Pro brachte unter anderem den A19 Pro, eine Dampfkammer und ein überarbeitetes Kamerasystem. Mehr dazu lest ihr in unserem Beitrag zum iPhone 17 Pro und seiner Technik.

Ein iPhone 18 Pro müsste sich im Alltag vor allem durch bessere Kameraoptionen, höhere Effizienz oder ein sichtbar verändertes Display absetzen. Das erwartete Foldable würde dagegen eine neue Geräteklasse eröffnen. Das reguläre iPhone 18 wäre voraussichtlich die vernünftigere Wahl für Nutzer, die kein Pro-Modell benötigen – falls der berichtete Start 2027 zutrifft.

Lohnt sich das Warten?

Wer ein funktionierendes Smartphone besitzt und an einem Pro-Modell oder Foldable interessiert ist, kann die wenigen Tage bis zum Event sinnvoll abwarten. Danach sind Ausstattung, Preise und Termine bekannt. Wer sofort ein neues Gerät benötigt, erhält mit der iPhone-17-Familie ausgereifte, verfügbare Modelle. Ein Kauf allein aufgrund unbestätigter iPhone-18-Spezifikationen ist nicht empfehlenswert.

Vodafone-Angebote nach dem Apple Event

Vodafone listet die erwarteten neuen iPhone-Modelle derzeit noch nicht offiziell. Sobald ein konkretes Gerät oder Tarifangebot verfügbar und die Vergütungsfähigkeit über das bestehende ComAds-Partnerprogramm bestätigt ist, werden wir diesen Abschnitt ergänzen.

Bestätigt oder Gerücht?

Aussage Einordnung am 3. September 2026 Apple Event am 9. September um 10 Uhr PT Von Apple bestätigt Livestream über Apple, Apple TV und YouTube Von Apple bestätigt iOS 27 und neue Apple-Intelligence-Funktionen Von Apple bestätigt iPhone 18 Pro und Pro Max beim September-Event Laut übereinstimmenden Berichten erwartet Faltbares iPhone im Herbst 2026 Gut belegt, aber nicht offiziell bestätigt Name „iPhone Ultra“ Unbestätigtes Gerücht Reguläres iPhone 18 erst im Frühjahr 2027 Mehrfach berichtet, nicht bestätigt A20 Pro, kleinere Dynamic Island, variable Blende Unbestätigte technische Berichte Farben, Europreise und Verkaufstermine Offen beziehungsweise Gerücht

Was wissen wir bisher also?

Gesichert ist derzeit nur der Rahmen: Apple veranstaltet am 9. September 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit ein Special Event. Gut belegte Berichte sprechen für iPhone 18 Pro, Pro Max und ein faltbares iPhone, während das reguläre iPhone 18 möglicherweise erst 2027 folgt. Produktnamen, Preise und Technik bleiben bis zur Präsentation vorläufig.

Häufige Fragen zum iPhone 18

Wann wird das iPhone 18 vorgestellt? Apple veranstaltet am 9. September 2026 ein Special Event. Welche iPhone-Modelle dort vorgestellt werden, hat das Unternehmen noch nicht bestätigt. Um wie viel Uhr beginnt das Apple Event in Deutschland? Das Event beginnt um 10 Uhr Pacific Time und damit am 9. September 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit (MESZ). Welche iPhone-18-Modelle werden erwartet? Berichte erwarten das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max und möglicherweise ein faltbares iPhone. Alle Namen sind vor Apples Präsentation unbestätigt. Erscheint das normale iPhone 18 im September 2026? Möglicherweise nicht. Mehrere Berichte rechnen mit dem regulären iPhone 18 erst im Frühjahr 2027. Apple hat diesen Zeitplan nicht bestätigt. Kommt 2026 ein faltbares iPhone? Bloomberg und The Information berichten über einen geplanten Start im Herbst 2026. Apple selbst hat bislang kein faltbares iPhone angekündigt. Wie könnte Apples faltbares iPhone heißen? Häufig werden die Namen iPhone Fold und iPhone Ultra verwendet. Eine offizielle Produktbezeichnung gibt es noch nicht. Wann kann das iPhone 18 vorbestellt werden? Apple hat noch keinen Vorbestellungstermin genannt. Konkrete Daten vor dem Event sind Prognosen und keine bestätigten Termine. Wann erscheint das iPhone 18? Für die erwarteten Pro-Modelle gilt Herbst 2026 als wahrscheinlich. Das reguläre iPhone 18 könnte Berichten zufolge im Frühjahr 2027 folgen. Offizielle Verkaufstermine fehlen. Wie viel könnte das iPhone 18 Pro kosten? Dazu gibt es keinen bestätigten Europreis. Das iPhone 17 Pro startete 2025 bei 1.299 Euro, doch daraus lässt sich kein verlässlicher Preis für die nächste Generation ableiten. Lohnt es sich, auf das iPhone 18 zu warten? Wer an einem neuen Pro-Modell oder Foldable interessiert ist und kein Smartphone sofort benötigt, sollte zumindest das Event abwarten. Danach lassen sich bestätigte Ausstattung und Preise vergleichen. Wo lässt sich das Apple Event ansehen? Apple überträgt das Event kostenlos auf apple.com, in der Apple-TV-App und über den offiziellen Apple-Kanal bei YouTube.

Öffnet in einem neuen Tab