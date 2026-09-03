Leak zur State of Play – Dino Crisis 2 soll zu PS Plus Premium kommen

Wenige Stunden vor der nächsten State of Play sorgt ein Leak für Aufsehen unter PlayStation-Fans. Demnach soll Sony während der Präsentation am 3. September 2026 mit Dino Crisis 2 einen weiteren Klassiker für PlayStation Plus Premium ankündigen.

Eine offizielle Bestätigung steht aktuell noch aus. Die Angaben stammen von NateTheHate2, der in der Vergangenheit mehrfach mit zutreffenden Informationen aufgefallen ist und unter anderem Details zum Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time vorweggenommen haben soll.

Dino Crisis 2 für den Klassikerkatalog

Welche PS-Plus-Neuheit soll angekündigt werden? Bei Dino Crisis 2 dürfte es sich nicht um ein monatliches Essential-Spiel handeln, sondern um eine Ergänzung des Klassikerkatalogs von PlayStation Plus Premium. Der erste Teil von Capcoms Dino-Reihe ist dort bereits für PS4 und PS5 verfügbar.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde im Leak nicht genannt. Dino Crisis 2 könnte noch im September 2026 erscheinen, eine spätere Aufnahme in den Katalog im weiteren Jahresverlauf ist allerdings ebenfalls möglich. Eine ausdrückliche Bestätigung für Deutschland liegt vor der Präsentation noch nicht vor.

Dino Crisis 2 erschien ursprünglich im Jahr 2000 für die erste PlayStation. Im Mittelpunkt stehen Regina und Dylan, die nach einem weiteren Zwischenfall mit der Third Energy in die Kreidezeit reisen. Dort sollen sie Überlebende retten und wichtige Forschungsdaten sichern.

Mehr Action als im ersten Dino Crisis

Warum gilt Dino Crisis 2 als besonderer Serienableger? Während der Vorgänger stärker auf Survival-Horror, knappe Ressourcen und bedrohliche Begegnungen setzte, fällt der zweite Teil deutlich actionreicher aus. Zahlreiche Waffen, schnelle Kämpfe und ein Punktesystem bestimmen den Spielablauf.

Die Reise führt durch Dschungel, Höhlen, Seen und von Pflanzen überwucherte Anlagen. Dabei stellen sich Regina und Dylan mehr als zehn unterschiedlichen Dinosaurierarten entgegen. Trotz seines Alters besitzt das Abenteuer deshalb bis heute eine treue Fangemeinde.

Vollkommen überraschend wäre eine erneute Veröffentlichung nicht. Dino Crisis 2 erschien am 12. Februar 2026 zusammen mit einer PC-Fassung auf Steam. Dort fallen 87 Prozent von rund 690 Nutzerbewertungen positiv aus. Kritik gibt es allerdings an der Verwendung von Enigma Protector als Kopierschutz, da die bereits erhältliche GOG-Version ohne diese DRM-Lösung auskommt.

Weitere mögliche State-of-Play-Spiele

Welche weiteren Spiele nennt der Leak? Neben Dino Crisis 2 umfasst die angebliche Präsentationsliste Keeper, Rhapsody, Daba und Until Dawn 2. Keeper könnte nach der Trennung von Double Fine und Xbox erstmals für PlayStation angekündigt werden.

Bei Rhapsody bleibt unklar, ob ein neues Projekt oder eine Veröffentlichung des klassischen Rollenspiels Rhapsody: A Musical Adventure gemeint ist. Daba wiederum ist ein kommendes düsteres Fantasy-Action-Rollenspiel mit deutlichen Soulslike-Einflüssen. Until Dawn 2 wäre als Fortsetzung des bekannten Horror-Adventures die wohl größte Enthüllung der genannten Titel.

Sony überträgt die State of Play am 3. September 2026 ab 15 Uhr deutscher Zeit. Direkt danach folgt eine State of Play Japan mit Neuigkeiten von Studios aus Japan und weiteren Teilen Asiens. Offiziell bestätigt ist außerdem ein ausführlicher Einblick in Final Fantasy VII Revelation zum Abschluss der regulären Show.

Freut ihr euch über eine mögliche Rückkehr von Dino Crisis 2 auf aktuellen PlayStation-Konsolen oder hofft ihr weiterhin auf ein vollständiges Remake der Reihe? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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