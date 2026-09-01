PS Plus September 2026 – Diese Gratis-Boni gibt es zusätzlich zu den Spielen

Mit den monatlichen PlayStation Plus-Spielen für September 2026 bekommen Abonnenten diesmal mehr als nur vier neue Titel. Neben Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life und Chained Echoes stehen zusätzliche Inhalte bereit, die separat im PlayStation Store beansprucht werden können.

Die vier Spiele sind seit dem 1. September 2026 verfügbar und können bis zum 5. Oktober 2026 zur eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder aller drei Abonnementstufen Essential, Extra und Premium. Für den Zugriff auf die monatlichen Spiele bleibt allerdings eine aktive Mitgliedschaft erforderlich.

Bonuspaket für MLB The Show 26

Welche kostenlosen Inhalte bietet MLB The Show 26? PS Plus-Mitglieder erhalten exklusiven Zugriff auf das Jump Start Bundle für MLB The Show 26. Das Paket soll vor allem Neueinsteigern dabei helfen, ihre Mannschaft in Diamond Dynasty aufzubauen und den eigenen Baseballprofi in Road to the Show anzupassen.

Das Jump Start Bundle umfasst sämtliche folgenden Inhalte:

Fünf The Show-Pakete

Ein Ausrüstungspaket

Ein Jumpstart Choice Pack

Die erhaltenen Objekte werden nach der Einlösung über das Postfach im Profil von MLB The Show 26 bereitgestellt. Das kostenlose Paket muss separat über den PlayStation Store beansprucht werden und ist vom 1. September 2026 bis zum 6. Oktober 2026 erhältlich.

Drei kostenlose DLC-Pakete für Sniper Elite: Resistance

Welche Gratis-DLCs warten in Sniper Elite: Resistance? Wer im September zum taktischen Scharfschützenabenteuer greift, kann gleich drei kostenlose Erweiterungen herunterladen. Die Pakete sind im deutschen PlayStation Store für PS4 und PS5 verfügbar und bringen mehrere Waffen, Tarnungen sowie Charakter-Skins mit.

Fairburnes Arsenal erweitert die Ausrüstung um zwei Schusswaffen und zwei Charaktervarianten. Enthalten sind:

Maschinengewehr M1A1 Gov.

M.1903-Gewehr

Charakter-Skin Feldjacke

Charakter-Skin Leutnant Karl Fairburne

Das Kommando Waffen- und Skin-Paket richtet sich vor allem an Fans eines möglichst leisen Vorgehens. Zum vollständigen Inhalt gehören:

Gewehr DL Karabiner

Elite-Skin Tarngewehr

Mit Wrath of the Resistance kommt ein weiteres Paket hinzu, das eine vollautomatische Pistole mit neuen Darstellungen für Marie Chevalier kombiniert. Darin stecken:

Charakter-Skin Marie Chevalier

Charakter-Skin Dame der Freiheit für Marie

Pistole Mod.712

Waffen-Skin Pinselstrich-Tarnung

Anders als das zeitlich begrenzte Bonuspaket für MLB The Show 26 werden diese drei Erweiterungen im deutschen PlayStation Store generell kostenlos angeboten. Sie müssen dennoch einzeln zur Bibliothek hinzugefügt werden. Für die Nutzung wird außerdem das Hauptspiel Sniper Elite: Resistance benötigt, das über PS Plus bis zum 5. Oktober 2026 beansprucht werden kann.

Vier Spiele für unterschiedliche Geschmäcker

Warum lohnt sich ein Blick auf das gesamte September-Angebot? Abseits der zusätzlichen Inhalte deckt die Auswahl mehrere Genres ab. Sniper Elite: Resistance liefert taktische Gefechte und eine kooperativ spielbare Kampagne auf PS4 und PS5, während MLB The Show 26 auf PS5 umfangreiche Baseballmodi bietet.

Wobbly Life setzt auf eine interaktive offene Spielwelt, Physikchaos und kooperative Abenteuer für bis zu vier Personen. Der Titel ist für PS4 und PS5 erhältlich. Chained Echoes richtet sich dagegen an Fans klassischer Rollenspiele und verbindet eine Optik im Stil der 16-Bit-Ära mit rundenbasierten Kämpfen, Magie und steuerbaren Mechs auf PS4.

Welches der vier PlayStation Plus-Spiele für September 2026 landet in eurer Bibliothek und welche kostenlosen Zusatzinhalte nehmt ihr mit? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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