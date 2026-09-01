Star Wars Zero Company – Bit Reactor stellte wohl 80 Prozent des Teams frei

Der erfolgreiche Start von Star Wars Zero Company wird von einer schweren Krise beim Entwickler Bit Reactor überschattet. Ein großer Teil des Teams soll bereits mehrere Wochen vor der Veröffentlichung unbezahlt freigestellt worden sein, obwohl das taktische Rollenspiel anschließend starke Kritiken erhielt und sich zeitweise an die Spitze der Steam-Verkaufscharts setzte.

Star Wars Zero Company erschien am 27. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das Debütspiel von Bit Reactor verbindet rundenbasierte Taktikkämpfe mit einer neuen Geschichte aus der späten Phase der Klonkriege.

Große Teile des Teams ohne Bezahlung

Wie viele Beschäftigte waren von den Freistellungen betroffen? Eine genaue Zahl nannte Bit Reactor bislang nicht. Personen aus dem Umfeld des Studios gehen jedoch davon aus, dass rund 80 Prozent des Entwicklungsteams betroffen waren.

Demnach blieb lediglich eine kleine Kernmannschaft aktiv und wurde weiterhin bezahlt. Dieses Team sollte vor allem technische Probleme nach der Veröffentlichung beheben und dafür sorgen, dass der Betrieb des Spiels nach dem Launch stabil bleibt.

Ein Sprecher des Studios bestätigte, dass zahlreiche Beschäftigte vor dem Release freigestellt worden waren. Die Entscheidung sei von Bit Reactor selbst getroffen worden. Electronic Arts und der Lizenzinhaber Disney sollen daran nicht beteiligt gewesen sein.

Hintergrund der Maßnahme waren offenbar erhebliche finanzielle Schwierigkeiten. Bit Reactor soll kurz vor dem Abschluss seines ersten Spiels nur noch über begrenzte Geldmittel verfügt haben. Deshalb musste das Studio seine laufenden Personalkosten reduzieren, bevor absehbar war, wie erfolgreich Star Wars Zero Company werden würde.

Erfolgreicher Launch trifft auf unsichere Zukunft

Warum sorgt der Zeitpunkt für besondere Aufmerksamkeit? Die Freistellungen erfolgten Berichten zufolge ungefähr drei Wochen vor der Veröffentlichung. Damit arbeitete ein großer Teil des Teams bereits nicht mehr regulär für das Studio, als Star Wars Zero Company am 27. August 2026 auf den Markt kam.

Bit Reactor hofft, betroffene Beschäftigte wieder einstellen und ihre Bezahlung vollständig aufnehmen zu können. Der gute Verkaufsstart könnte dabei eine wichtige Rolle spielen. Innerhalb des Teams bestehen allerdings Zweifel daran, dass tatsächlich alle Entwickler in ihre früheren Positionen zurückkehren werden.

Bekannt wurden die finanziellen Probleme auch durch einen laufenden Rechtsstreit zwischen den Mitgründern Alison Kelly und Greg Foertsch. Kelly, die früher als Chief Operating Officer tätig war, reichte 2024 eine Klage ein und beansprucht unter anderem eine Mitinhaberschaft am Studio. Zudem fordert sie mehr als 20 Millionen US-Dollar Schadensersatz.

Die Gegenseite bestreitet ihre Darstellung und erhebt ihrerseits Vorwürfe hinsichtlich ihrer früheren Tätigkeit, die Kelly zurückweist. Ein ursprünglich für Juni 2026 geplanter Prozess wurde inzwischen auf Anfang 2027 verschoben. In einer Gerichtsunterlage vom 12. August 2026 wurde festgehalten, dass Bit Reactor den Großteil seiner Beschäftigten freigestellt und Verträge mit externen Mitarbeitern beendet habe.

Der Fall zeigt, wie wenig ein gefeierter Launch über die finanzielle Stabilität eines Studios aussagen kann. Star Wars Zero Company könnte für Bit Reactor zum dringend benötigten Erfolg werden, doch zunächst bleibt offen, ob dieser Erfolg rechtzeitig kommt, um das ursprüngliche Team wieder zusammenzubringen.

Wie bewertet ihr die Situation bei Bit Reactor und hofft ihr auf eine Rückkehr des gesamten Entwicklungsteams? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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