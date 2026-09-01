PS5-Releases Anfang September 2026 – sechs Spiele in nur drei Tagen

Der September 2026 beginnt für PS5-Fans mit einem regelrechten Release-Marathon. Allein zwischen dem 2. September 2026 und dem 4. September 2026 erscheinen sechs neue Spiele für Sonys aktuelle Konsole.

Besonders voll wird es am Freitag, dem 4. September 2026. An diesem Tag gehen gleich drei Titel gleichzeitig an den Start und decken dabei Sport, Retro-Abenteuer und aufwendig inszenierte Schwertkämpfe ab.

Sechs PS5-Neuheiten in nur drei Tagen

Welche PS5-Spiele erscheinen in dieser Woche? Den Anfang macht am 2. September 2026 Moonlighter 2: The Endless Vault. Die Fortsetzung verbindet erneut Dungeon-Erkundungen mit der Verwaltung eines eigenen Geschäfts, präsentiert das bekannte Konzept diesmal aber in einer dreidimensionalen Optik.

Am 3. September 2026 folgen The Blood of Dawnwalker und SpeedRunners 2: King of Speed. Während das düstere Action-RPG von Rebel Wolves eine offene Fantasy-Welt im Europa des 14. Jahrhunderts bietet, setzt SpeedRunners 2 auf schnelle und chaotische Wettrennen mit bis zu acht Teilnehmern.

Spiel PS5-Veröffentlichung Moonlighter 2: The Endless Vault 2. September 2026 The Blood of Dawnwalker 3. September 2026 SpeedRunners 2: King of Speed 3. September 2026 Isle of Reveries 4. September 2026 NBA 2K27 4. September 2026 Onimusha: Way of the Sword 4. September 2026

Drei unterschiedliche Spiele am Freitag

Warum ist der 4. September 2026 für PS5-Fans so interessant? Mit Isle of Reveries, NBA 2K27 und Onimusha: Way of the Sword erscheinen an diesem Freitag drei Spiele, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Dadurch dürfte für fast jeden Geschmack eine passende Neuerscheinung dabei sein.

Isle of Reveries orientiert sich an klassischen Action-Adventures und erinnert mit seiner farbenfrohen Welt, den Dungeons und zahlreichen Rätseln an The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Das Retro-Abenteuer schickt euch auf eine geheimnisvolle Insel, auf der angeblich jeder Wunsch erfüllt werden kann.

NBA 2K27 führt dagegen die etablierte Basketball-Reihe von 2K fort. Die Serie musste sich in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik an ihrem starken Einsatz von Mikrotransaktionen gefallen lassen, bleibt aber eines der umfangreichsten Basketball-Erlebnisse auf Konsolen.

Das größte Augenmerk dürfte am 4. September 2026 jedoch auf Onimusha: Way of the Sword liegen. Capcom belebt damit seine bekannte Action-Adventure-Reihe aus der PS2-Ära wieder und kombiniert moderne Grafik mit einem überarbeiteten Kampfsystem. Im Mittelpunkt steht Miyamoto Musashi, der sich im Kyoto der frühen Edo-Zeit mit seinem Katana und übernatürlichen Oni-Kräften gegen die dämonischen Genma stellt.

Der September bleibt prall gefüllt

Welche großen PS5-Veröffentlichungen folgen später im September 2026? Nach dieser vollgepackten Woche lässt der Nachschub kaum nach. Halloween: The Game erscheint regulär am 8. September 2026, gefolgt von Marvel’s Wolverine am 15. September 2026.

Am 24. September 2026 stehen mit Control Resonant und Silent Hill: Townfall sogar zwei weitere große Produktionen am selben Tag bereit. Remedy verlagert die paranormale Action seines Control-Nachfolgers nach Manhattan, während Konami mit Silent Hill: Townfall ein eigenständiges psychologisches Horror-Abenteuer vor schottischer Kulisse veröffentlicht.

Der ungewöhnlich dichte Kalender fällt zudem in ein Jahr, in dem Grand Theft Auto VI am 19. November 2026 erscheinen soll. Viele Publisher platzieren ihre wichtigsten Veröffentlichungen offenbar frühzeitig vor Rockstars erwartetem Blockbuster, wodurch der September zu einem der geschäftigsten Gaming-Monate des Jahres wird.

Welches der sechs neuen PS5-Spiele aus dieser Woche landet bei euch zuerst auf der Konsole? Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare.

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