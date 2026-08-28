LumenTale Memories of Trey kommt 2026 auch für PS5 und Xbox Series X|S

Mit LumenTale: Memories of Trey erweitert ein neuer Monster-Sammler noch im Jahr 2026 sein Plattformangebot. Nach dem Start für PC und Nintendo Switch am 26. Mai 2026 haben Publisher Team17 und Entwickler Beehive Studios nun Umsetzungen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt.

Einen genauen Veröffentlichungstermin für die neuen Konsolenversionen gibt es bislang nicht. Der entsprechende Ankündigungstrailer bestätigt lediglich, dass PS5 und Xbox Series X|S noch im weiteren Verlauf des Jahres 2026 versorgt werden sollen.

Monsterjagd in der Welt von Talea

Warum erinnert LumenTale: Memories of Trey an Pokémon? Im Mittelpunkt stehen 140 verschiedene Kreaturen, die als Animon bezeichnet werden. Ihr könnt sie in der Welt von Talea entdecken, einfangen, trainieren und anschließend in strategischen Kämpfen einsetzen.

Die Animon besitzen unterschiedliche elementare Affinitäten und werden jeweils einem von fünf emotionalen Attributen zugeordnet. Dadurch soll es nicht ausreichen, lediglich auf ein hohes Level zu setzen. Zusammensetzung, Fähigkeiten und Stärken des eigenen Teams spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.

Neben Duellen gegen computergesteuerte Gegner unterstützt das Rollenspiel auch PvP-Kämpfe. Das Kampfsystem reicht von direkten Eins-gegen-eins-Begegnungen bis zu umfangreicheren Vier-gegen-vier-Duellen. Ergänzt wird die Monsterjagd durch mehrere weitere Spielmechaniken:

Eine weitläufige Welt mit unterschiedlichen Regionen, Geheimnissen und Aufgaben

140 sammelbare Animon mit elementaren Affinitäten und emotionalen Attributen

Strategische PvE- und PvP-Kämpfe

Koch- und Herstellungssysteme für Nahrung, Hilfsmittel und Ressourcen

Training und Beziehungspflege im sogenannten Anispace

Der Anispace dient als separates Zuhause für gefangene Animon. Dort lassen sich die Kreaturen trainieren und ihre Beziehungen zu Trey verbessern. Möbel können hergestellt oder bei Händlern gekauft werden, wodurch sich der Bereich individuell gestalten lässt und gleichzeitig eine ruhigere Abwechslung zur Erkundung von Talea bietet.

Pokémon-Alternative für PS5 und Xbox

Wie unterscheidet sich das Rollenspiel von anderen Monster-Sammlern? Auffällig ist vor allem die 2,5D-Grafik, die Figuren und Animon im Sprite-Stil mit dreidimensionalen Umgebungen kombiniert. Dieser Look erinnert stellenweise an moderne Rollenspiele mit klassischer Pixel-Ästhetik, setzt sich aber deutlich von den aktuellen Pokémon-Spielen ab.

Inhaltlich begleitet ihr Trey, der ohne Erinnerungen in der Welt von Talea erwacht. Auf seiner Reise versucht er, die Wahrheit über seine Vergangenheit herauszufinden. Dabei trifft er auf Animon, die von der Energie Anivis erfüllt sind und die Gefühle sowie die Seelen anderer Lebewesen beeinflussen können.

Die bereits veröffentlichten Fassungen wurden insgesamt ordentlich aufgenommen. Zum Zeitpunkt der Ankündigung lag der Durchschnitt der Kritikerwertungen bei OpenCritic bei 79 Punkten, während die Steam-Rezensionen überwiegend positiv ausfielen. Zusätzliche Inhalte oder technische Erweiterungen für PS5 und Xbox Series X|S wurden allerdings noch nicht angekündigt, weshalb zunächst von Umsetzungen der vorhandenen Version auszugehen ist.

Gerade auf PlayStation und Xbox könnte LumenTale: Memories of Trey eine interessante Lücke füllen. Da die Pokémon-Reihe weiterhin exklusiv auf Nintendo-Systemen erscheint, erhalten Besitzer anderer Konsolen damit eine weitere Möglichkeit, Kreaturen zu sammeln, Teams zusammenzustellen und sich in taktischen Kämpfen zu beweisen.

Freut ihr euch auf LumenTale: Memories of Trey für PS5 und Xbox Series X|S, oder bleibt Pokémon für euch weiterhin unerreicht? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.