Transformers-Stimme Peter Cullen ist tot – auch als Mario und I-Aah bekannt

Peter Cullen ist am 26. August 2026 im Alter von 85 Jahren gestorben. Der kanadische Schauspieler und Synchronsprecher verstarb friedlich in seinem Zuhause in Los Angeles, während seine Familie bei ihm war. Eine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Seine markante Stimme begleitete mehrere Generationen durch Zeichentrickserien, Kinofilme und Videospiele. Besonders eng bleibt Cullen mit Optimus Prime aus Transformers verbunden, doch auch Nintendo-Fans kennen ihn als einen der frühesten Sprecher von Mario.

Eine Stimme für Optimus Prime und Mario

Welche bekannten Figuren sprach Peter Cullen? Seine berühmteste Rolle übernahm Cullen im Jahr 1984 als Optimus Prime in der ursprünglichen Transformers-Zeichentrickserie. Seine tiefe und zugleich ruhige Stimme prägte den Anführer der Autobots nachhaltig und wurde später auch in zahlreichen Filmen, Serien und Games eingesetzt.

Als Transformers im Jahr 2007 unter der Regie von Michael Bay auf die große Leinwand zurückkehrte, lieh Cullen Optimus Prime erneut seine Stimme. Auch in späteren Produktionen wie Transformers: Aufstieg der Bestien sowie in verschiedenen Transformers-Spielen war er als legendärer Autobot-Anführer zu hören.

Bereits von 1983 bis 1984 hatte Cullen außerdem Mario im Donkey-Kong-Teil der Zeichentrickserie Saturday Supercade gesprochen. Damit gehörte er zu den ersten Darstellern, die Nintendos Kultfigur regelmäßig eine Stimme gaben. Die Rolle entstand lange vor Charles Martinets jahrzehntelanger Arbeit als Mario und dem Kinofilm Der Super Mario Bros. Film.

Eine Karriere über sechs Jahrzehnte

Warum war Peter Cullen für die Unterhaltungsbranche so bedeutend? Seine Karriere erstreckte sich über rund sechs Jahrzehnte und umfasste mehr als 200 Produktionen. Neben Optimus Prime und Mario sprach Cullen den melancholischen I-Aah in zahlreichen Winnie-Puuh-Produktionen.

Weitere Auftritte hatte er unter anderem in Knight Rider, Spider-Man aus dem Jahr 1981 und der animierten Dungeons & Dragons-Serie. Zudem erzeugte er einen Teil der charakteristischen Laute des außerirdischen Jägers im Kinofilm Predator und wirkte an Produktionen wie Gremlins, Voltron, G.I. Joe und Chip und Chap: Die Ritter des Rechts mit.

Für seine Darstellung von Optimus Prime in Transformers: Prime wurde Cullen im Jahr 2011 für einen Daytime Emmy nominiert. Im Jahr 2023 erhielt er bei den Children’s & Family Emmy Awards eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Hasbro würdigte nach seinem Tod insbesondere die Wärme, Bescheidenheit und stille Stärke, die Cullen sowohl seiner bekanntesten Figur als auch seinem eigenen Auftreten verliehen habe.

Ein bleibendes Vermächtnis

Wie wird Peter Cullen in Erinnerung bleiben? Für Transformers-Fans war Cullen weit mehr als ein Sprecher. Seine Interpretation machte Optimus Prime zu einer Figur, die für Mitgefühl, Loyalität, Mut und verantwortungsvolle Führung steht. Als Inspiration diente ihm dabei sein älterer Bruder Larry Cullen, ein Veteran des Vietnamkriegs.

Seine Familie bittet darum, sein Vermächtnis durch Hilfsbereitschaft, Integrität und Mitgefühl weiterzutragen. Peter Cullens Stimme wird auch künftig in unzähligen Serien, Filmen und Videospielen weiterleben und fest mit einigen der bekanntesten Figuren der Popkultur verbunden bleiben.

Welche Rolle von Peter Cullen ist euch besonders im Gedächtnis geblieben? Schreibt uns eure Erinnerungen in die Kommentare.