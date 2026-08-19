Super Mario 64 auf YouTube spielbar – so funktioniert das interaktive Video

Super Mario 64 lässt sich ab sofort auf ungewöhnliche Weise direkt über YouTube erleben. Statt das komplette Nintendo-64-Abenteuer in den Browser zu übertragen, hat der Content Creator Rovertronic ausgewählte Abschnitte des Klassikers in ein interaktives Video verwandelt, bei dem Zuschauer selbst die Richtung bestimmen können.

Das am 14. August 2026 veröffentlichte Projekt führt durch die ersten Räume von Prinzessin Peachs Schloss und besucht anschließend bekannte Schauplätze. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine vollständige Portierung, sondern um ein geführtes POV-Erlebnis mit begrenzten Entscheidungsmöglichkeiten.

Interaktive Reise durch Peachs Schloss

Wie funktioniert Super Mario 64 auf YouTube? Für das immersive Video müssen die Untertitel von YouTube aktiviert sein. Anschließend können Nutzer Mario auf einem vorgegebenen Weg nach links oder rechts lenken und dadurch beeinflussen, welche Route das Video einschlägt.

Die Reise beginnt in den ersten Bereichen von Prinzessin Peachs Schloss. Von dort führt eine mögliche Strecke nach Bob-Ombs Bombenberg, der ersten großen Welt von Super Mario 64. Das Projekt greift dort unter anderem die erste Mission des Levels auf, in der Mario den Berg erklimmt und gegen König Bob-omb antritt.

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Auch Bowser ist Teil der interaktiven YouTube-Erfahrung. Das Video endet mit Marios erstem Kampf gegen den Koopa-König in Bowsers Schattenwelt. Frei durch die gesamte Spielwelt laufen, Sterne sammeln oder sämtliche Kurse besuchen könnt ihr allerdings nicht, da die verfügbaren Wege bereits vorab festgelegt wurden.

Retrospiele werden zu interaktiven Videos

Warum sorgt das YouTube-Projekt für Aufmerksamkeit? Super Mario 64 zählt zu den wichtigsten 3D-Plattformern der Videospielgeschichte. Der Titel erschien im Juni 1996 zunächst in Japan und folgte im September 1996 in Nordamerika. Im Jahr 2004 veröffentlichte Nintendo mit Super Mario 64 DS außerdem eine erweiterte Umsetzung für den Nintendo DS.

Rovertronics Projekt ist Teil eines wachsenden Trends auf YouTube. Bereits im Juli 2026 veröffentlichte der Creator Atlas Arcade ein interaktives Mario-Kart-Video auf der Regenbogen-Boulevard-Strecke. Dort konnten Zuschauer ihr Kart mit einer Touchscreen-Steuerung oder den A- und D-Tasten bewegen und Hindernissen ausweichen. Innerhalb von zwei Monaten erreichte das Video mehr als zwei Millionen Aufrufe.

Wer Super Mario 64 vollständig spielen möchte, benötigt weiterhin eine offizielle Version. Neben dem Original für Nintendo 64 ist der Klassiker über Nintendo 64 – Nintendo Classics auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 verfügbar. Dafür wird eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket benötigt.

Das YouTube-Projekt ersetzt den vollständigen Klassiker somit nicht, bietet Fans aber eine kreative Möglichkeit, Peachs Schloss und Bob-Ombs Bombenberg neu zu entdecken. Welche Retrospiele würdet ihr gerne als interaktives YouTube-Video erleben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.