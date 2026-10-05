Super Mario Bros. als YouTube-Video spielbar – So funktioniert das Projekt

Der NES-Klassiker Super Mario Bros. lässt sich jetzt direkt in einem YouTube-Video spielen. Für das ungewöhnliche Fanprojekt sind weder eine Nintendo-Konsole noch ein Download erforderlich. Benötigt werden lediglich ein Desktop-Browser und aktivierte Untertitel.

Hinter der interaktiven Umsetzung stehen die YouTuber Atlas Arcade und Ubonga. Sie haben ausgewählte Abschnitte des 1985 veröffentlichten Jump and Runs in ein Video verwandelt, das auf Eingaben über den Mauszeiger reagiert. Eine vollständige Emulation des Nintendo-Originals ist das Projekt allerdings nicht.

Ein Mario-Abenteuer im Videoplayer

Wie funktioniert Super Mario Bros. auf YouTube? Während der Mauszeiger über dem Video liegt und dadurch die Zeitleiste eingeblendet wird, springt Mario. Wird der Cursor aus dem Videobereich bewegt, geht die Figur wieder nach unten. Mit diesem simplen Wechsel lassen sich herabfallende Stachis, fliegende Koopas und weitere Hindernisse umgehen.

Damit die interaktive Darstellung korrekt funktioniert, müssen die Untertitel des Videos eingeschaltet sein. Die Umsetzung ist ausschließlich für Desktop-Browser gedacht und funktioniert nicht in der mobilen YouTube-App. Zusätzliche Software oder ein spezieller Controller werden nicht benötigt.

Eine weitere Besonderheit versteckt sich in der Sprachauswahl der Untertitel. Mit englischen Untertiteln übernimmt Mario die Hauptrolle, während ein Wechsel auf Italienisch Luigi aktiviert. Auch der Schwierigkeitsgrad lässt sich indirekt verändern. Wer die Wiedergabegeschwindigkeit des Videos erhöht, muss schneller auf die eingeblendeten Gefahren reagieren.

Bekannte Welten und der Kampf gegen Bowser

Welche Inhalte bietet das spielbare YouTube-Video? Die Umsetzung umfasst mehrere bekannte Schauplätze aus Super Mario Bros. Dazu gehören Welt 1-1, der unterirdische Abschnitt aus Welt 1-2, das Unterwasserlevel aus Welt 2-2 und Bowsers Festung aus der achten Welt.

Selbst die bekannte Warp-Zone am Ende von Welt 1-2 wurde eingebaut. Wer das Ende des Videos erreicht, tritt schließlich gegen Bowser an. Wie im NES-Klassiker muss Mario die Brücke unter seinem Widersacher verschwinden lassen, bevor Prinzessin Peach gerettet werden kann.

Eine echte Niederlage scheint das YouTube-Abenteuer nicht zu kennen. Das Projekt ist deshalb weniger als vollwertige Neuauflage und stärker als kreative Demonstration der Möglichkeiten des Videoplayers zu verstehen. Trotzdem zeigt die Umsetzung eindrucksvoll, wie sich YouTube-Funktionen für ein rudimentäres Spielsystem zweckentfremden lassen.

Für Fans kommt das Experiment zu einer Zeit, in der ein neues Hauptspiel der Reihe weiterhin auf sich warten lässt. Zuletzt erschien mit Super Mario Bros. Wonder ein klassisches zweidimensionales Abenteuer. Später folgte eine Nintendo Switch 2 Edition mit der Erweiterung Treffen im Bellabel-Park. Bis Nintendo Marios nächstes offizielles Plattform-Abenteuer enthüllt, bietet das spielbare YouTube-Video zumindest einen ungewöhnlichen Ausflug in die Anfänge der Reihe.

Werdet ihr Super Mario Bros. im YouTube-Player ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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