Leak zu neuem 3D-Mario für 2027 – das spricht für die Glaubwürdigkeit

Ein bislang unbestätigter Leak zu einem neuen 3D-Abenteuer mit Mario sorgt kurz vor den nächsten Nintendo-Präsentationen für Aufsehen. Der YouTube-Nutzer malo932 behauptete bereits Anfang September 2026, dass Nintendo und The Legend of Zelda in der ersten vollständigen Septemberwoche einen doppelten Termin erhalten würden.

Wenige Tage später kündigte Nintendo tatsächlich zwei aufeinanderfolgende Direct-Ausgaben an. Dadurch rückt auch eine weitere Aussage des Leakers in den Mittelpunkt: Demnach soll ein neues 3D-Super-Mario-Spiel im Jahr 2027 erscheinen.

Die angekündigten Nintendo-Präsentationen

Wann finden die beiden Nintendo Direct-Ausgaben statt? Den Anfang macht am 8. September 2026 um 16:00 Uhr die The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct. Der Livestream soll ungefähr 30 Minuten dauern und zahlreiche Informationen zum 40. Jubiläum der traditionsreichen Abenteuerreihe enthalten.

Am 9. September 2026 folgt ebenfalls um 16:00 Uhr eine reguläre Nintendo Direct. Die rund 45 Minuten lange Präsentation konzentriert sich auf Spiele, die im Winter 2026 für Nintendo Switch 2 erscheinen sollen. Titel für die ursprüngliche Nintendo Switch stehen bei dieser Ausgabe nicht im Mittelpunkt.

Die korrekte Vorhersage dieses Doppeltermins erhöht die Glaubwürdigkeit von malo932 zumindest teilweise. Dem Nutzer werden außerdem frühere Hinweise auf The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ein klassisch ausgerichtetes Star Fox und Nintendo Switch Sports Resort zugeschrieben, die später durch offizielle Ankündigungen bestätigt wurden. Trotzdem bleiben sämtliche Aussagen zu bislang unangekündigten Projekten gewöhnliche Gerüchte.

Marios mögliche Rückkehr im Jahr 2027

Warum wäre ein neues 3D-Super-Mario-Spiel besonders bedeutend? Nintendo hat bislang kein vollständig neues dreidimensionales Mario-Abenteuer für Nintendo Switch 2 angekündigt. Der letzte große 3D-Auftritt erschien im Jahr 2021 mit Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, wobei es sich teilweise um eine Neuauflage des ursprünglich für Wii U veröffentlichten Spiels handelte.

Die Geschichte der Reihe reicht von Super Mario 64 aus dem Jahr 1996 über Super Mario Sunshine aus dem Jahr 2002 bis zu Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2. Mit Super Mario Odyssey folgte im Jahr 2017 schließlich ein weitläufiges Abenteuer für Nintendo Switch. Viele dieser Klassiker sind inzwischen auch auf Nintendo Switch 2 spielbar, ein speziell für die neue Konsole entwickeltes 3D-Spiel mit Mario fehlt jedoch weiterhin.

Ob das angebliche Projekt bereits während der Nintendo Direct am 9. September 2026 gezeigt wird, bleibt offen. Ein Release im Jahr 2027 würde eine frühe Enthüllung grundsätzlich ermöglichen, Nintendo könnte sich einen ersten Trailer aber ebenso für eine spätere Präsentation aufsparen. Malo932 brachte zudem ein mögliches neues Wario Land für das Jahr 2027 und ein angeblich weit fortgeschrittenes Remake von Super Metroid ins Gespräch.

Nintendo baut die Mario-Marke weiter aus

Welche weiteren Mario-Projekte sind bereits bekannt? Abseits neuer Videospiele setzen Nintendo und LEGO ihre Zusammenarbeit fort. Am 1. Januar 2027 erscheint eine neue Reihe von LEGO-Super-Mario-Bausets mit klassischen Figuren und Schauplätzen aus dem Pilzkönigreich.

Die Sets umfassen unter anderem Mario, Luigi, Yoshi, Bowser und weitere bekannte Charaktere. Die bestätigten Euro-Preise reichen von 9,99 Euro für ein kleines Set bis zu 99,99 Euro für Bowsers Schloss mit Feuer-Mario.

Für Fans dürfte der Blick dennoch vor allem auf den beiden kommenden Direct-Präsentationen liegen. Eine offizielle Bestätigung des neuen 3D-Super-Mario-Spiels steht weiterhin aus, doch die korrekte Vorhersage des Doppeltermins macht den Leak deutlich interessanter. Rechnet ihr am 9. September 2026 bereits mit Marios großem Switch-2-Auftritt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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