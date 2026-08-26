LEGO Super Mario 2027 – Diese 8 neuen Sets bringen Minifiguren ins Spiel

LEGO und Nintendo schlagen bei LEGO Super Mario ein neues Kapitel auf. Auf der gamescom 2026 in Köln wurden acht Sets enthüllt, die erstmals klassische LEGO-Minifiguren von Mario und zahlreichen weiteren Charakteren in den Mittelpunkt stellen.

Die neue Reihe erscheint am 1. Januar 2027 und löst damit einen langjährigen Wunsch vieler Fans ein. Statt ausschließlich auf die größeren interaktiven Figuren mit Licht, Sound und digitalen Spielelementen zu setzen, rücken künftig klassische Rollenspielabenteuer mit Minifiguren, Fahrzeugen und bekannten Schauplätzen aus Super Mario und Mario Kart stärker in den Fokus.

Acht LEGO-Sets zum Start ins Jahr 2027

Welche neuen LEGO-Super-Mario-Sets erscheinen 2027? Zum Auftakt deckt LEGO eine breite Preisspanne von 9,99 Euro bis 99,99 Euro ab. Dadurch können Fans eine Mario-Minifigur bereits mit einem kleinen Set bekommen, während Bowsers Festung als umfangreichstes Modell der ersten Welle deutlich mehr Bauteile und Charaktere bietet.

Alle acht Sets sollen am 1. Januar 2027 über LEGO, die LEGO-Stores und ausgewählte Händler erhältlich sein. Die Euro-Preise, Setnummern und Teilezahlen verteilen sich wie folgt:

Set Setnummer Teile Preis Marios Röhrensprung 72052 61 9,99 Euro Rennen mit Mario 72054 84 14,99 Euro Marios Strandabenteuer 72055 196 19,99 Euro Luigi und Bowser Jr. im Rennen 72056 104 29,99 Euro Yoshi bei Marios Haus 72057 147 39,99 Euro Bowsers Rumpelrennen 72058 409 59,99 Euro Feuer-Mario in Bowsers Festung 72060 850 99,99 Euro Feuer-Luigi gegen Koopa 72061 241 29,99 Euro

Das günstigste Modell lässt Mario aus einer grünen Röhre springen und enthält zusätzlich einen Gumba sowie einen Mechanismus, mit dem der Gegner weggeschleudert werden kann. Beim Strandabenteuer trägt Mario dagegen eine Badehose und trifft neben einer kleinen Strandkulisse auf eine Krabbe.

Mario Kart und Bowsers Festung im Mittelpunkt

Welche Figuren und Spielfunktionen sind enthalten? Mehrere Sets greifen Mario Kart auf und statten die Fahrzeuge mit Abschussvorrichtungen für rote und grüne Panzer aus. Neben Mario steigen auch Luigi, Bowser Jr., Bowser, Toad und Gumba in verschiedene Karts.

Eine besondere Rolle erhält die Kuh aus Mario Kart World. Der tierische Publikumsliebling sitzt in Bowsers Rumpelrennen auf einem baubaren Fahrzeug und wird aufgrund seiner ungewöhnlichen Körperform nicht als klassische Minifigur umgesetzt. Das Set enthält insgesamt vier Karts und unterschiedliche Rennfunktionen.

Das größte Modell ist Feuer-Mario in Bowsers Festung. Die 850 Teile ergeben eine 26 Zentimeter hohe und 36 Zentimeter breite Festung mit Fallen, Lava-Geschossen und einer versteckten Schatztruhe. Zum Figurenaufgebot gehören Feuer-Mario, Prinzessin Peach, Bowser, Koopa und Gumba.

Neuer Kurs für LEGO Super Mario

Warum sind die Minifiguren für LEGO Super Mario so bedeutend? Seit dem Start der Zusammenarbeit im Jahr 2020 setzte die Produktreihe hauptsächlich auf elektronische Figuren und modular aufgebaute Hindernisparcours. Klassische Minifiguren blieben trotz ihrer großen Beliebtheit lange außen vor.

Mit den Sets für 2027 können Fans bekannte Szenen nun stärker im traditionellen LEGO-Stil nachspielen. Zugleich bieten die unterschiedlichen Preisklassen einen einfachen Einstieg, ohne dass direkt eine große Festung oder ein umfangreiches Sammlermodell gekauft werden muss.

Die erste Welle deckt bereits viele Helden und Bösewichte ab, lässt aber noch reichlich Raum für zukünftige Ergänzungen. Charaktere wie Daisy, Rosalina, Donkey Kong und die Koopalinge wären naheliegende Kandidaten für weitere Minifiguren und Sets.

Wie gefallen euch die neuen LEGO-Super-Mario-Sets und welches Modell würdet ihr euch am 1. Januar 2027 zuerst holen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.