PixARK kostenlos auf Steam testen – Gratiswochenende bis 31. August 2026

Auf Steam lässt sich derzeit ein Open-World-Sandbox-Spiel kostenlos ausprobieren, das Dinosaurier, Magie und eine blockbasierte Spielwelt miteinander verbindet. PixARK steht seit dem 26. August 2026 im Rahmen eines zeitlich begrenzten Gratiswochenendes für PC bereit.

Die Aktion läuft bis zum 31. August 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit. Wichtig ist allerdings, dass PixARK nicht dauerhaft verschenkt wird. Nach dem Ende des Aktionszeitraums erlischt der kostenlose Zugriff, sofern ihr das Spiel nicht kauft.

Kostenloses Abenteuer auf Steam

Wie lange kann PixARK kostenlos gespielt werden? Interessierte können das vollständige Hauptspiel bis zum Abend des 31. August 2026 herunterladen und ohne zusätzliche Kosten starten. Für die Teilnahme genügt ein Steam-Konto, über das PixARK installiert wird.

Das Gratiswochenende bietet genügend Zeit, um die zentralen Systeme kennenzulernen und erste größere Bauprojekte zu beginnen. Aufgrund der offenen Sandbox-Struktur ist PixARK jedoch nicht auf eine kurze Kampagne beschränkt. Wer jede Kreatur zähmen, unterschiedliche Welten erkunden und umfangreiche Basen errichten möchte, dürfte deutlich länger beschäftigt sein.

Nach Ablauf der Aktion bleibt das Spiel zwar in der Steam-Bibliothek sichtbar, kann aber nicht mehr kostenlos gestartet werden. Spielstände sollten erhalten bleiben und lassen sich nach einem späteren Kauf weiterverwenden.

Eine Mischung aus Minecraft und ARK

Was bietet PixARK inhaltlich? Das am 31. Mai 2019 veröffentlichte Survival-Spiel kombiniert die blockbasierte Gestaltung von Minecraft mit zahlreichen Elementen aus ARK: Survival Evolved. Dazu gehören das Sammeln von Rohstoffen, die Herstellung von Ausrüstung, der Bau eigener Unterkünfte und das Zähmen gefährlicher Kreaturen.

Die Karten werden prozedural erzeugt und können dadurch bei jedem Neustart andere Landschaften, Ressourcen und Herausforderungen bieten. Mehr als 100 Kreaturen lassen sich zähmen, trainieren und teilweise als Reittiere verwenden. Neben Dinosauriern bevölkern auch magische Wesen die farbenfrohe Voxel-Welt.

Prozedural erzeugte und anpassbare Karten

Mehr als 100 zähmbare Kreaturen

Umfangreiches Bau- und Herstellungssystem

Charakterentwicklung über Fertigkeiten und anpassbare Werte

Einzelspieler, Online-Koop, PvE und PvP

Kreativmodus für freie Bauprojekte

PixARK kann allein, gemeinsam mit Freunden oder auf öffentlichen Servern gespielt werden. Wer weniger Interesse am Überlebenskampf hat, kann im Kreativmodus ohne den üblichen Ressourcendruck eigene Konstruktionen verwirklichen.

Rabatt begleitet das Gratiswochenende

Wie günstig ist PixARK während der Aktion erhältlich? Wer nach dem kostenlosen Test weiterspielen möchte, kann das Hauptspiel aktuell mit 75 Prozent Rabatt kaufen. Für deutsche Steam-Konten liegt der Angebotspreis bei 4,87 Euro. Der Preisnachlass gilt bis zum 7. September 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit.

Das Gratiswochenende fällt außerdem mit der Veröffentlichung von PixARK: Terracrypt zusammen. Die bislang größte Erweiterung des Spiels erscheint in Deutschland am 27. August 2026 um 3 Uhr und führt in eine umfangreiche unterirdische Welt mit neuen Biomen, Kreaturen, Bossen und Überlebenstechnologien.

Die bisherigen Steam-Rezensionen fallen insgesamt gemischt aus. 69 Prozent von mehr als 3.200 englischsprachigen Bewertungen sind positiv. Das jüngere Stimmungsbild sieht freundlicher aus, denn innerhalb der vergangenen 30 Tage bewerteten 81 Prozent der Nutzer PixARK positiv.

Werdet ihr das kostenlose Wochenende nutzen und PixARK eine Chance geben, oder habt ihr das Sandbox-Abenteuer bereits gespielt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.