Before Your Eyes gratis auf Steam – so läuft der Key-Drop am 2. September 2026

Steam-Nutzer können sich am 2. September 2026 die Vollversion von Before Your Eyes kostenlos sichern. Lenovo verteilt das vielfach gelobte Indie-Abenteuer über seine Legion Gaming Community, wobei die Aktion um 18 Uhr deutscher Zeit starten soll.

Interessierte sollten zum Start bereit sein, denn die Anzahl der verfügbaren Steam-Keys ist begrenzt. Sobald der Vorrat aufgebraucht ist, endet die Aktion. Erfolgreich eingelöste Exemplare bleiben dauerhaft mit dem jeweiligen Steam-Konto verbunden.

Die Teilnahme am kostenlosen Key-Drop

Wie lässt sich Before Your Eyes kostenlos erhalten? Für die Teilnahme werden Konten bei der Legion Gaming Community und beim Vertriebspartner Gamesplanet benötigt. Außerdem muss ein freigeschaltetes Steam-Konto verbunden werden, das nicht den Einschränkungen für neue Accounts unterliegt.

Am besten werden die benötigten Konten bereits vor dem 2. September 2026 eingerichtet und miteinander verknüpft. Dadurch lässt sich wertvolle Zeit sparen, sobald der virtuelle Warteraum geöffnet wird und der Ansturm auf die begrenzten Keys beginnt.

Bei der Legion Gaming Community anmelden oder ein neues Konto erstellen. Ein Gamesplanet-Konto vorbereiten und bei Bedarf neu registrieren. Das freigeschaltete Steam-Konto mit der Aktion verbinden. Am 2. September 2026 rechtzeitig die Aktionsseite aufrufen und dem virtuellen Warteraum beitreten. Nach dem Erreichen der Reihe innerhalb von zehn Minuten den Key-Gutschein beanspruchen. Den Gutschein bei Gamesplanet einlösen und den bereitgestellten Steam-Key abrufen. Den erhaltenen Produktschlüssel abschließend bei Steam aktivieren.

Der kostenlose Key wird somit nicht direkt über den Steam-Shop verteilt. Wer in der Warteschlange an die Reihe kommt, muss den Gutschein zunächst bei Gamesplanet verwenden. Bei vorherigen Aktionen der Legion Gaming Community kam es zeitweise zu technischen Problemen, weshalb etwas Geduld und eine frühzeitige Vorbereitung hilfreich sein können.

Ein außergewöhnliches Abenteuer mit Blinkmechanik

Warum gilt Before Your Eyes als besonderes Indie-Spiel? Das von GoodbyeWorld Games entwickelte und von Skybound Games veröffentlichte First-Person-Abenteuer erzählt die Geschichte einer verstorbenen Seele. Gemeinsam mit einem geheimnisvollen Fährmann blickt sie auf entscheidende Erinnerungen ihres Lebens zurück.

Das zentrale Spielelement ist eine ungewöhnliche Blicksteuerung. Für das vollständige Erlebnis erkennt eine Webcam das reale Blinzeln der Person vor dem Bildschirm. Jeder Lidschlag kann die Handlung vorantreiben und dafür sorgen, dass eine Erinnerung verschwindet, bevor sämtliche Details entdeckt wurden.

Dadurch entsteht eine enge Verbindung zwischen Mechanik und Erzählung. Thematisch beschäftigt sich Before Your Eyes mit Familie, persönlichen Erwartungen, Krankheit, Tod, Trauer und verpassten Möglichkeiten. Wer empfindlich auf diese Inhalte reagiert, sollte sich auf eine ausgesprochen emotionale Geschichte einstellen.

Die Resonanz auf Steam fällt entsprechend stark aus. Rund 98 Prozent von mehr als 15.000 englischsprachigen Nutzerbewertungen sind positiv, wodurch das Spiel die Wertung Äußerst positiv erreicht. Deutsche Texte werden ebenfalls unterstützt, während die vollständige Sprachausgabe auf Englisch verfügbar ist.

Habt ihr Before Your Eyes bereits gespielt oder versucht ihr am 2. September 2026 einen der kostenlosen Steam-Keys zu ergattern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.