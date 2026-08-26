The Witcher 3: Wild Hunt – kostenloses Remaster & Songs of the Past-Einblicke

Für Fans von The Witcher 3: Wild Hunt war die gestrige Opening Night Live der gamescom 2026 ein wahres Füllhorn an Eindrücken und Überraschungen. CD Projekt RED hat nicht nur Einblicke in die kommende Erweiterung „Songs of the Past“ geliefert, sondern auch ein umfangreiches Remaster des Hauptspiels angekündigt.

Darauf haben alle gewartet: Bis zum Schluss der Opening Night Live mussten The Witcher-Fans auf Neuigkeiten warten, doch das hat sich gelohnt. Los ging es nämlich gleich mit einer Überraschung. Mit einem bildgewaltigen Trailer kündigt CD Projekt RED The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered an.

Die Inhalte bietet das Witcher 3-Remaster

Die überarbeitete Version umfasst eine ganze Reihe an Verbesserungen des mittlerweile elf Jahre alten Spiels. Laut der Ankündigung hat das Entwickler-Team an der Grafik, dem Kampf- und Fortbewegungssystem geschraubt. Darüber hinaus gibt es neue Hexerzeichen-Effekte und Finisher, eine überarbeitete Reitsteuerung sowie einen neu gestalteten Fertigkeitenbaum und noch vieles mehr.

Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss: The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered erscheint am 29. September 2026 für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das große Upgrade enthält zudem die beiden Erweiterungen „Hearts of Stone“ und „Blood and Wine“ und ist für alle, die das Hauptspiel bereits besitzen, kostenlos. Auch ist das Spiel ab sofort für die Nintendo Switch 2 vorbestellbar – unter anderem auf Battle.net. PS4, Xbox One und Nintendo Switch 1 werden jedoch nicht unterstützt.

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Neues zur Erweiterung „Songs of the Past“

Doch damit nicht genug! Ein erneuter Durchlauf mit Geralt von Riva und der wilden Jagd lohnt sich aus mehreren Gründen. Direkt nach der Remaster-Ankündigung folgte ein Teaser-Trailer zu „Songs of the Past“, der neben den ersten Gameplay-Szenen auch den Ort der Handlung enthüllt.

Das etwa einminütige Video zeigt den Hexer in Letten, der Heimat von Rittersporn. Doch in der friedlichen Landschaft lauern gleichsam düstere Geheimnisse. Ein genaues Datum für den Release ist noch nicht bekannt. Allerdings steht schon mal fest, dass die Erweiterung erst 2027 und nicht, wie ursprünglich anberaumt, dieses Jahr erscheint. Das vollwertige DLC soll es ebenfalls für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S geben. PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sind außen vor.

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Wagst du einen erneuten Durchlauf und planst dir die Erweiterung zu holen? Was hältst du von dem bisherigen Bildmaterial und der Überraschung? Schreib es in die Kommentare.