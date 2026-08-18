The Blood of Dawnwalker: So viel Speicherplatz benötigt das RPG der Witcher-Macher

Unter dem Banner von Bandai Namco erscheint am 3. September das Action-Rollenspiel The Blood of Dawnwalker. Hinter dem Entwicklerstudio Rebel Wolves steckt überdies Konrad Tomaszkiewicz, der einstige Game Director von The Witcher 3: Wild Hunt und Cyberpunk 2077. Die ersten Gamplay-Szenen lassen am Witcher-Hintergrund auch keinen Zweifel. Während einige Content Creator aus der Gaming-Szene schon in den Genuss der ersten vier Spielstunden kamen, dürfen Besucher der diesjährigen Gamescom dies auch in Kürze.

Dark Fantasy: Vampire regieren während der Pest

Die Optik und andere vermeintliche Kleinigkeiten erinnern zwar mitunter stark an die Welt von Geralt und Co., dennoch ist die Story natürlich eine gänzlich andere. Der Held der Geschichte ist Coen – ein Dawnwalker, also halb Mensch, halb Vampir. Im fiktiven karpatischen Königreich Vale Sangora grassiert während des 14. Jahrhunderts die Pest. Der uralte Vampir Brencis bietet eine Lösung an, verlangt jedoch auch viel dafür. Die Konsequenzen sind Angst und Intrigen. Innerhalb von 30 Tagen muss Coen seine Familie retten, da diese sonst geopfert wird.

Das spannende hierbei ist: Ebenjene 30 Tage spielen sich innerhalb des Games ab. Den Wechsel von Tag und Nacht kann man selbst beeinflussen, weshalb letztlich mehr als nur 30 Tage reale Spielzeit drin ist. Es bleibt also genug Zeit die Open World zu erkunden. Doch auch hierbei spielt die Zeit eine Rolle. Jeder Tag und jede Nacht ist in acht Zeitsegmente gegliedert, die beispielsweise für die Ausführung von Quests benötigt werden. Im Großen und Ganzen bietet The Blood of Dawnwalker jedoch viel spielerische Freiheiten.

Mensch, Vampir, Wolf

Auch auf das Erkunden oder Kämpfen hat die Zeit Einfluss. Tagsüber ist Coen ein Mensch und agiert auch als solcher. Bei Nacht kann er seine vampirischen Fähigkeiten einsetzen. Dazu gehört das spielerische Erklimmen hoher Mauern oder der Einsatz seiner spitzen Beißerchen und Klauen. Mit dem Blut seiner Gegner kann Coen auch seine Gesundheit wieder auffüllen. Übrigens sollte der Blutdurst nicht zu stark werden, da dies sonst im Kontrollverlust münden kann. Es empfiehlt sich also immer nach einer geeigneten Blutquelle Ausschau zu halten.

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Darüber hinaus ist Coen zu Magie fähig und kann sich auch in einen Wolf verwandeln, wodurch ebenfalls bestimmte Fähigkeiten hervorgerufen werden. Auch wenn das erst einmal ach vielen Fertigkeiten klingt, so soll Coen dennoch nicht schwer zu töten sein. Vor allem hinter dem Tag-Nacht-System steckt der wohldurchdachte Wunsch des Entwicklerteams, „keinen völlig übermächtigen Protagonisten zu erschaffen. Das macht es nämlich verdammt schwer, gute Geschichten zu erzählen. Wir wollten eine Figur, die verletzt werden und sterben kann. Diese Fallhöhe ist für uns enorm wichtig.“ Das erklärte Konrad Tomaszkiewicz kürzlich selbst im Interview mit dem Edge Magazine.

Download-Größe und Preload für die PS5

Wie PlayStation Game Size auf X berichtet, soll der Preload für die PlayStation 5 bereits am 1. September starten. Am 3. September um Mitternacht soll das Spiel dann verfügbar sein. 50,505 Gigabyte benötigt The Blood of Dawnwalker dafür an freiem Speicherplatz. Hierbei gilt auch zu bedenken, dass mögliche Updates oder Add-ons zusätzlichen Speicher brauchen. Für den PC und Xbox Series X/S verhält es sich wahrscheinlich ähnlich. Zudem soll sich der Preis der Standard-Edition auf die inzwischen üblichen 69,99 US-Dollar belaufen.

Laut Bandai Namco erscheint The Blood of Dawnwalker in vier Editionen: Standard, Eclipse (nur digital), Day One und Collector’s. Jede Edition enthält das Basisspiel. Die Day One- und die Collector’s Edition enthalten zusätzlich physische Artikel (wie Steelbook und Weltkarte), und die Eclipse- sowie die Collector’s Edition umfassen zudem das digitale Kompendium, den Comic und den Soundtrack. Wer die Standart-Edition vorbestellt, darf sich lediglich über das Rüstungsset des Sangorischen Reisenden als Extra freuen. Doch auch für die physische Version auf Disc, für die an sich kein Download vonnöten ist, empfehlen die Publisher Speicherplatz für Updates und Fehlerbehebungen auf Lager zu haben.

Bist du auch neugierig auf The Blood of Dawnwalker? Und was hältst du von den bisherigen Einblicken? Auf welche Edition hast du eventuell ein Auge geworfen? Lass gerne einen Kommentar auf der Seite!