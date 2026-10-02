The Witcher 3 Remastered: Tausende negative Steam-Bewertungen – CD Projekt Red veröffentlicht ersten Hotfix

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered bringt Geralt eine deutlich überarbeitete Grafik und zahlreiche Änderungen am Spiel. Auf dem PC verläuft der Neustart allerdings nicht für alle reibungslos. In den Steam-Bewertungen berichten Spieler über Abstürze, Leistungsprobleme und Fehler. CD Projekt Red hat inzwischen einen weiteren Hotfix veröffentlicht.

Die Gesamtstimmung ist dabei differenzierter, als die Zahl negativer Rezensionen zunächst vermuten lässt: Auf der Steam-Seite sind die jüngsten Bewertungen derzeit „größtenteils positiv“. Beim Abruf waren 79 Prozent von rund 11.300 Bewertungen aus den letzten 30 Tagen positiv. Die Anzeige verändert sich laufend und weil das Remaster über den bestehenden Witcher-3-Eintrag angeboten wird, sind diese 30 Tage keine gesonderte Wertung nur für die ersten Remaster-Tage.

Was kritisieren Spieler am Remaster?

In negativen Rezensionen und Diskussionen geht es vor allem um die technische Seite. Betroffene schildern Abstürze, Grafikfehler oder eine schlechtere Bildrate als erwartet. Berichte betreffen sowohl Rechner mit AMD- als auch mit Nvidia-Grafikkarten; daraus lässt sich bislang kein allgemeingültiges Leistungsurteil für eine der beiden Marken ableiten.

Hinzu kommt, dass ein großes Update vorhandene Installationen, Einstellungen und Spielstände betrifft. Wer nach der Aktualisierung nicht mehr speichern oder seine bisherige Fassung starten konnte, hat ein anderes Problem als jemand, der mit aktivierten neuen Grafikeffekten weniger Bilder pro Sekunde erreicht. Für die Fehlersuche muss man diese Fälle auseinanderhalten.

Hotfix 5.00c behebt mehrere konkrete Fehler

CD Projekt Red hat am 1. Oktober den Hotfix 5.00c für die PC-Version veröffentlicht. Er behebt unter anderem einen Fehler beim Speichern und Laden, wenn der Pfad zum Dokumente-Ordner Sonderzeichen enthält. Außerdem korrigiert er ein Audioproblem nach der Navigation durch das Pausenmenü und macht eine Änderung rückgängig, die bei manchen Spielern mit aktiviertem HairWorks erhebliche Grafik- und Leistungsprobleme verursachte. Auch der Start der klassischen Version 1.32 wurde repariert. Der Hotfix steht unter anderem auf Steam, GOG und im Epic Games Store bereit.

CD Projekt Red erklärt, weitere Berichte zu untersuchen. Wer Probleme hat, sollte daher zuerst prüfen, ob 5.00c installiert ist, und anschließend unterscheiden, ob der Fehler nur mit bestimmten Grafikoptionen oder auch ohne diese auftritt.

Das Remaster bleibt trotz der Beschwerden für viele Spieler eine willkommene Gelegenheit zur Rückkehr nach Velen, Novigrad und Skellige. Welche Neuerungen euch dort erwarten, haben wir in unserer Übersicht zu The Witcher 3 Remastered zusammengefasst. Die Steam-Reaktionen zeigen vor allem: Der Umfang des Updates kommt gut an, seine PC-Technik braucht an einigen Stellen noch Nacharbeit.

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