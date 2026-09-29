The Witcher 3 Remastered ist derzeit das bestbewertete Spiel des Jahres 2026 auf Metacritic

Heute erscheint The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered. Noch bevor Spieler selbst nach Velen, Novigrad und Skellige zurückkehren können, zeichnet sich ein ausgesprochen positiver Empfang bei der Fachpresse ab: Auf Metacritic steht die überarbeitete Fassung derzeit bei 94 von 100 Punkten.

Die Spitzenposition braucht allerdings etwas Kontext. Für das Remaster liegen bislang deutlich weniger Kritiken vor als etwa für Resident Evil Requiem oder Forza Horizon 6. Weitere Tests können den Durchschnitt noch verändern. Zudem berechnet Metacritic die Durchschnittswerte für verschiedene Plattformen getrennt.

Was bewerten die Kritiker beim Remaster?

CD Projekt Red erzählt mit dem Remaster keine neue Geralt-Geschichte. Die Handlung, Figuren und Spielwelt des ursprünglichen The Witcher 3 bilden weiterhin das Herzstück. Stattdessen hat das Studio zahlreiche Bereiche überarbeitet, mit denen Spieler über viele Stunden zu tun haben: Kämpfe, Bewegung, Reiten und Charakterentwicklung sollen sich anders anfühlen als bisher.

Besonders weit reicht der Eingriff beim Fertigkeitensystem. Die Bäume wurden neu gestaltet, bestehende Fähigkeiten angepasst und weitere ergänzt. Im Kampf kommen unter anderem neue Finisher, überarbeitete Animationen und eine Kamera hinzu, die ihre Entfernung an die Zahl der Gegner anpasst. Auch die Grafik wurde mit neuen Texturen, einer veränderten Beleuchtung und Verbesserungen beim Raytracing modernisiert.

Daneben stecken viele kleinere Änderungen im Spiel. Mit der Transmogrifikation kann Geralt das Aussehen seiner Ausrüstung behalten, ohne auf die Werte besserer Gegenstände zu verzichten. Der Fotomodus bietet mehr Möglichkeiten, und das Kampftraining lässt sich nun direkt über das Hauptmenü erneut starten. Auch die Meditation und die Kamera beim Erkunden wurden angepasst. Über die Ankündigung des Remasters und der neuen Erweiterung hatten wir bereits berichtet.

Kostenloses Upgrade für Besitzer des Spiels

The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered erscheint am 29. September 2026 für PC, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Wer das Spiel bereits auf einer unterstützten Plattform besitzt, erhält das Remaster als kostenloses Upgrade. Auch die beiden bisherigen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine sind ohne zusätzlichen Kauf enthalten. Die für 2027 angekündigte neue Erweiterung Songs of the Past ist dagegen ein eigenständiger, kostenpflichtiger DLC.

Ob das Remaster seinen Platz an der Spitze der Metacritic-Liste behauptet, hängt von den kommenden Kritiken ab. Der frühe Durchschnitt zeigt aber bereits, dass die Rückkehr zu Geralt bei den bisherigen Testern gut ankommt.

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