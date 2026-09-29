Voxie Survivor angekündigt – Bullet-Heaven-Roguelite in Voxel-Optik für PC

Mit Voxie Survivor kündigt sich ein neues Action-Roguelite für den PC an, das zwei äußerst erfolgreiche Gaming-Konzepte miteinander verbindet. Die blockige Voxel-Optik erinnert auf den ersten Blick an Minecraft, während die Kämpfe deutlich vom temporeichen Bullet-Heaven-Prinzip aus Vampire Survivors inspiriert sind.

Entwickler und Publisher AlwaysGeeky Games setzt allerdings nicht nur auf endlose Gegnerwellen. Story-Missionen, Rettungseinsätze, reaktive Monsterhorden und dauerhafte Verbesserungen sollen dafür sorgen, dass sich Voxie Survivor von anderen Vertretern des Genres abhebt.

Blockige Monsterhorden mit eigener Geschichte

Wie funktioniert das Gameplay von Voxie Survivor? Während eines Durchlaufs bewegt ihr euch durch Arenen voller Skelette, Schleime, Pilze, Zombies und weiterer Voxel-Kreaturen. Viele Angriffe werden automatisch ausgelöst, doch präzise Ausweichbewegungen, kritische Treffer und die richtige Positionierung bleiben entscheidend.

Die Gegner sollen nicht einfach stur auf die Spielfigur zulaufen. Stattdessen fließen die reaktiven Schwärme um Hindernisse herum und nutzen eure Bewegungen, um euch einzukreisen. Dadurch entstehen kleine Lücken, die ihr mit dem schnellen Ausweichsystem erkennen und im richtigen Moment ausnutzen müsst.

Zusätzlich verfolgt Voxie Survivor einen stärkeren erzählerischen Ansatz als viele vergleichbare Bullet-Heaven-Spiele. In jedem Durchlauf sichert ihr wichtige Bereiche, rettet Verbündete und entdeckt Hinweise in der Umgebung. Erfolgreich abgeschlossene Aufgaben locken schließlich mächtige Apex-Bosse hervor, darunter gewaltige Drachen und andere Kreaturen, die beim Ableben in Tausende Voxel zerbrechen.

Mehr als 45 Waffenkombinationen

Welche Möglichkeiten bietet das Build-System? AlwaysGeeky Games verspricht mehr als 45 unterschiedliche Kombinationen aus Waffen und Fähigkeiten. Dazu gehören abprallende Klingen, die mehrfach durch Gegnergruppen fliegen, sowie ein Angriff, der den Boden aufreißt und nahende Monster in einem großen Bereich zerschmettert.

Neue Waffenkarten lassen sich während eines Durchlaufs ziehen und verändern den aktuellen Build. Zwischen den Runs investiert ihr erbeutete Kerne und Splitter in dauerhafte Charakterverbesserungen. Diese Meta-Progression soll dafür sorgen, dass auch gescheiterte Versuche langfristig einen Nutzen haben und weitere taktische Möglichkeiten eröffnen.

Voxie Survivor soll im dritten Quartal 2026 für Steam erscheinen. Ein genauer Veröffentlichungstag und ein Preis stehen bislang nicht fest. Eine kostenlose Demo ist bereits verfügbar und unterstützt neben deutscher Benutzeroberfläche und deutschen Untertiteln auch das Steam Deck. Für die Vollversion ist ebenfalls eine umfassende Optimierung für Valves Handheld vorgesehen.

Kann euch die Mischung aus Minecraft-Optik, Vampire-Survivors-Kämpfen und Story-Missionen überzeugen? Schreibt uns eure Meinung zu Voxie Survivor in die Kommentare.

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