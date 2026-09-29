LEGO-Fan baut Millennium Falcon aus Delfin-Set 31385, ohne Zusatzteile

Aus Delfinen wird ein Raumschiff aus einer weit, weit entfernten Galaxis: Der LEGO-Fan Minute_Food_2881 hat das Creator-3-in-1-Set Meerestiere: Wunderschöne Delfine vollständig zerlegt und daraus den Millennium Falcon gebaut. Zusätzliche Steine waren für den ungewöhnlichen Umbau nicht erforderlich.

Besonders clever ist, dass der bekannte Frachter nicht allein bleibt. Aus den übrigen Teilen entstand zusätzlich ein kleiner Y-Flügler, wodurch das ursprünglich maritime Set wie eine kompakte Star-Wars-Szene wirkt. In der LEGO-Community stößt die Kreation auf entsprechend viel Begeisterung.

Vom Meeresmodell zum Star-Wars-Raumschiff

Wie wurde das Delfin-Set zum Millennium Falcon? Als Grundlage dient das LEGO-Creator-3-in-1-Set mit der Nummer 31385. Es besteht aus insgesamt 542 Teilen und enthält regulär Bauanleitungen für drei verschiedene Meeresmodelle.

Mit den enthaltenen Steinen lassen sich zwei Delfine auf einer Welle, ein Seepferdchen auf einem dekorierten Sockel oder eine Krabbe mit Unterwasserpflanzen und Qualle bauen. Alle Varianten greifen auf denselben Teilevorrat zurück und können deshalb nicht gleichzeitig zusammengesetzt werden.

Minute_Food_2881 nutzt die blauen, weißen und grauen Elemente stattdessen für die charakteristische Silhouette des Millennium Falcon. Selbst das seitlich versetzte Cockpit und die beiden Spitzen an der Front sind klar zu erkennen. Der kleine Y-Flügler ergänzt das Modell und verwendet weitere Teile des Sets, ohne dass zusätzliche LEGO-Steine benötigt werden.

Ein Spezialist für kreative Alternativmodelle

Wer steckt hinter dem ungewöhnlichen LEGO-Umbau? Minute_Food_2881 ist in der Community bereits für zahlreiche Alternativmodelle bekannt. Dabei werden bestehende Sets nicht einfach erweitert, sondern ausschließlich mit ihrem ursprünglichen Inhalt in komplett neue Konstruktionen verwandelt.

Der Millennium Falcon nimmt in diesen Projekten eine besondere Rolle ein. Der Baumeister hat bereits andere themenfremde Sets in Versionen des legendären Star-Wars-Frachters verwandelt. Selbst das offizielle Modell mit der Setnummer 75375 wurde von ihm mehrfach neu interpretiert.

Daraus entstanden unter anderem ein AT-M6 aus Star Wars sowie das Raumschiff UNSC Burden of Proof aus Halo: Campaign Evolved. Für ausgewählte Kreationen bietet der Fan eigene digitale Bauanleitungen an, sodass Besitzer der jeweiligen Sets die Modelle selbst nachbauen können.

Fanprojekte verbinden LEGO und Gaming

Warum begeistert der Millennium Dolphin so viele Fans? Das Projekt zeigt, wie viel Potenzial selbst in einem überschaubaren Teilevorrat steckt. Statt neue Elemente zu kaufen, werden vorhandene Formen kreativ umgedeutet. Flossen, Wellen und Unterwasserdekorationen werden dadurch plötzlich zu Verkleidungen, Triebwerken oder technischen Details eines Raumschiffs.

Solche Projekte treffen außerdem den Nerv von Fans, die LEGO mit bekannten Spielewelten verbinden. Neben Halo bleibt auch Star Wars im Gaming-Bereich präsent, unter anderem durch Star Wars Zero Company. Zudem deuten Informationen zu Kingdom Hearts 4 darauf hin, dass die Reihe künftig ebenfalls einen Ausflug in die weit entfernte Galaxis unternehmen könnte.

Der Millennium Dolphin liefert währenddessen den besten Beweis dafür, dass ein offiziell vorgesehenes 3-in-1-Set mit genügend Kreativität auch zum 4-in-1-Modell werden kann. Wie gefällt euch der blaue Millennium Falcon und welches LEGO-Set sollte als Nächstes in ein bekanntes Gaming-Raumschiff verwandelt werden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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