LEGO Star Wars – Zwei geleakte Sets fehlen im Plan für 2027, kommt 2028?

Die ersten möglichen LEGO-Sets des Jahres 2028 könnten ausgerechnet durch ihr Verschwinden aufgetaucht sein. Zwei bereits länger gehandelte Modelle zu LEGO Star Wars fehlen inzwischen in der zunehmend vollständigen Release-Planung für 2027, obwohl sie ursprünglich im Umfeld des 50-jährigen Jubiläums der Weltraumsaga erwartet wurden.

Betroffen sind ein neues Ewok-Dorf aus Episode VI und eine Neuauflage der Kopfgeldjäger-Verfolgungsjagd aus Episode II. Eine offizielle Ankündigung durch die LEGO Group steht weiterhin aus, weshalb sowohl die Sets selbst als auch das mögliche Release-Zeitfenster als unbestätigt gelten.

Gerüchte zu beiden Modellen kursieren bereits seit Anfang Januar 2026. Noch im selben Monat wurden sie dem LEGO-Star-Wars-Programm für 2027 zugeordnet und tauchten anschließend regelmäßig in Übersichten zur geplanten Jubiläumswelle auf.

Zwei Fanlieblinge fehlen im Jahresplan

Welche LEGO-Star-Wars-Sets könnten erst 2028 erscheinen? Das größere der beiden Modelle soll das Ewok-Dorf aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter darstellen. Seit dem umfangreichen Set 10236 aus dem Jahr 2013 warten Fans auf eine neue Version des bekannten Schauplatzes auf Endor.

Beim zweiten Modell handelt es sich mutmaßlich um eine moderne Interpretation der Kopfgeldjäger-Verfolgungsjagd. Die Szene aus Angriff der Klonkrieger zeigt die Jagd auf Zam Wesell durch Coruscant und wurde bereits 2002 mit dem Set 7133 umgesetzt.

Konkrete Angaben zu Setnummern, Teilezahlen und Altersfreigaben gibt es bislang nicht. Für beide Modelle kursieren zwar erste Preisgerüchte, bestätigte Europreise für Deutschland stehen jedoch noch aus.

Das Schweigen deutet auf eine Verschiebung hin

Warum gilt ein Release im Jahr 2028 inzwischen als wahrscheinlich? LEGO-Insider a.clay.brick erklärte Ende September 2026, dass weiterhin keine neuen Informationen zu einer Veröffentlichung im Jahr 2027 vorliegen. Sollte LEGO keine überraschende zusätzliche Produktwelle für das Jahresende vorbereiten, könnten die beiden Sets daher auf 2028 verschoben worden sein.

Diese Einschätzung erhält vor allem durch die inzwischen sehr detaillierten Leaks zum kommenden LEGO-Star-Wars-Programm Gewicht. Die erste Verkaufswelle im Januar 2027 gilt bereits als weitgehend erfasst. Zusätzlich wurden zahlreiche mutmaßliche Produkte für das zweite und dritte Quartal bekannt, ohne dass das Ewok-Dorf oder die Kopfgeldjäger-Verfolgungsjagd erneut auftauchten.

Bei frühen LEGO-Gerüchten sind Änderungen und Verschiebungen grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Dass gleich zwei Modelle aus einer bislang als glaubwürdig geltenden Liste rund acht Monate lang keinerlei neue Details liefern, fällt dennoch auf. Möglich bleiben neben einem Release im Jahr 2028 auch eine spätere Welle im Jahr 2027 oder eine vollständige Streichung.

Eine besonders frustrierende Form des Leaks

Welche Bedeutung hat die mögliche Verzögerung für LEGO-Fans? Gerade das Jubiläumsjahr 2027 hätte sich für Neuauflagen bekannter Szenen aus Episode II und Episode VI angeboten. Statt durch Bilder, Setnummern oder offizielle Produktdaten aufzufallen, könnten die ersten Kandidaten für 2028 nun allein durch ihre Abwesenheit bekannt geworden sein.

Bis zur Bestätigung durch die LEGO Group bleibt deshalb Geduld gefragt. Wer auf ein neues Ewok-Dorf oder eine Neuauflage der Verfolgungsjagd durch Coruscant hofft, sollte vorerst weder einen festen Termin noch eine Veröffentlichung im Jahr 2028 als gesichert betrachten.

Auf welches der beiden möglichen LEGO-Star-Wars-Sets würdet ihr euch mehr freuen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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