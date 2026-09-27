LEGO-Fan baut Millennium Falke 75375 zu Sahelanthropus aus Metal Gear um

Ein LEGO-Fan hat den legendären Millennium Falken zerlegt und aus seinen Steinen eine völlig andere Science-Fiction-Ikone erschaffen. Statt des bekannten Star-Wars-Raumschiffs steht nun Sahelanthropus aus Metal Gear Solid V: The Phantom Pain auf dem Bautisch.

Das Besondere an der Kreation: Für den Umbau wurden ausschließlich Teile aus dem offiziellen LEGO-Set 75375 verwendet. Zusätzliche Steine waren nicht erforderlich, obwohl sich Form und Aufbau der beiden Maschinen grundlegend voneinander unterscheiden.

Vom Raumschiff zum Metal Gear

Wie entstand der LEGO-Sahelanthropus? Hinter dem Modell steckt der auf Reddit als Minute_Food_2881 bekannte Baumeister. Als Grundlage diente der 2024 veröffentlichte Millennium Falke 75375, der aus 921 Teilen besteht und in Deutschland eine unverbindliche Preisempfehlung von 84,99 Euro besitzt.

Die ursprüngliche Konstruktion gehört zur LEGO-Star-Wars-Raumschiff-Kollektion und bildet den Millennium Falken in einem kompakten Ausstellungsmaßstab nach. Für den alternativen Aufbau wurde das Set vollständig auseinandergenommen und als aufrecht stehender Sahelanthropus neu zusammengesetzt.

Trotz der begrenzten Auswahl an Bauteilen sind zahlreiche Merkmale der Vorlage deutlich erkennbar. Dazu gehören der markante Kopf mit Cockpit, die angebrachten Waffen, die langen Beine und die Bremsvorrichtungen an den Füßen. Auch die überwiegend graue Farbgebung des Star-Wars-Sets passt überraschend gut zur Kampfmaschine aus Metal Gear.

Sahelanthropus als imposanter Endgegner

Welche Rolle spielt Sahelanthropus in Metal Gear Solid V? Die gewaltige Maschine gehört zu den wichtigsten Bedrohungen in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Ihren Namen verdankt sie einem ausgestorbenen Vorfahren des Menschen, während ihre aufrechte Haltung innerhalb der Handlung eine besondere Bedeutung besitzt.

Eigentlich war die Konstruktion nicht vollständig funktionsfähig. Erst durch die Fähigkeiten von Psycho Mantis kann sich Sahelanthropus aufrichten und bewegen. Besonders prominent tritt der Metal Gear in Mission 31 in Erscheinung, in der Venom Snake einen umfangreichen Bosskampf gegen die schwer bewaffnete Maschine bestreiten muss.

In Mission 50 kehrt der Kampf in einer deutlich anspruchsvolleren Variante zurück. Das LEGO-Modell orientiert sich an der aufrechten Version und fängt dadurch genau jene Silhouette ein, die viele Fans mit den spektakulären Begegnungen aus The Phantom Pain verbinden.

Weitere Umbauten des kreativen LEGO-Fans

Wo gibt es eine Bauanleitung für das Modell? Minute_Food_2881 stellt die Anleitung über das Profil CreationCaravan auf Rebrickable bereit. Besitzer des Sets können den Umbau damit selbst ausprobieren, ohne weitere LEGO-Steine zusammensuchen oder zusätzliche Sets kaufen zu müssen.

Es handelt sich nicht um den ersten Metal-Gear-Umbau auf Basis des Millennium Falken. Bereits 2024 präsentierte der Reddit-Nutzer rogueops666 eine eigene Version von Sahelanthropus, die allerdings stärker an der gebeugten Form der Maschine orientiert war.

CreationCaravan ist ebenfalls für zahlreiche weitere alternative Modelle bekannt. Der Baumeister verwandelte das LEGO-Set von Lotso aus Toy Story unter anderem in das Pokémon Flegmon. Aus dem Millennium Falken entstanden außerdem bereits Metal Gear REX, ein AT-M6-Kampfläufer und ein Raumschiff im Stil von Warhammer 40.000.

Wie gefällt euch der LEGO-Sahelanthropus, und würdet ihr euren Millennium Falken für diesen Metal-Gear-Umbau auseinandernehmen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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