Xbox Game Pass im Oktober 2026 – diese 9 Day-One-Spiele sind bestätigt

Der Oktober 2026 entwickelt sich für den Xbox Game Pass zu einem der bislang stärksten Monate des Jahres. Bereits neun Spiele sind für eine Aufnahme direkt zum jeweiligen Veröffentlichungstermin bestätigt, wobei weitere Ankündigungen im Laufe des Monats durchaus folgen könnten.

Das klare Zugpferd ist Gears of War: E-Day, doch auch Fans von Roguelikes, Koop-Abenteuern, Aufbauspielen und Horrortiteln erhalten reichlich Nachschub. Für den Zugriff auf neue Day-One-Veröffentlichungen wird ein entsprechender Tarif wie Game Pass Ultimate oder PC Game Pass benötigt.

Alle bestätigten Neuheiten im Oktober 2026

Welche Spiele erscheinen im Oktober 2026 im Xbox Game Pass? Die bisherige Auswahl umfasst neun Titel, die sich über den gesamten Monat verteilen. Den Anfang macht Gears of War: E-Day am 6. Oktober 2026, während Terrible Lizards das bislang bekannte Programm am 29. Oktober 2026 abschließt. ([xbox.com](https://www.xbox.com/en-US/games/gears-of-war-eday?utm_source=openai))

Spiel Termin Gears of War: E-Day 6. Oktober 2026 Echo Weaver 8. Oktober 2026 Neon Abyss 2 8. Oktober 2026 Deep Dish Dungeon 13. Oktober 2026 Valor Mortis 13. Oktober 2026 Beyond These Stars 15. Oktober 2026 Chained Beasts 15. Oktober 2026 The Seance of Blake Manor 27. Oktober 2026 Terrible Lizards 29. Oktober 2026

Echo Weaver setzt auf eine Zeitschleife und verbindet Plattform-Action mit einem wissensbasierten Metroidvania-Aufbau. Neon Abyss 2 liefert dagegen schnelle Roguelike-Action, während Deep Dish Dungeon Erkundung, Überlebensmechaniken, Kochen und kooperative Dungeon-Ausflüge miteinander kombiniert. ([gematsu.com](https://www.gematsu.com/games/echo-weaver?utm_source=openai))

Gears of War: E-Day führt das Programm an

Warum ist Gears of War: E-Day der wichtigste Neuzugang? Das Prequel widmet sich dem Beginn der Locust-Invasion und spielt 14 Jahre vor dem ersten Gears of War. Im Mittelpunkt stehen die jüngeren Marcus Fenix und Dominic Santiago, die während des Emergence Day ums Überleben kämpfen.

Neben der Kampagne bietet der Shooter kooperative Spielmöglichkeiten, den kompetitiven Versus-Modus und Horde Siege als weiterentwickelte Variante des bekannten Horde-Modus. Die Kampagne lässt sich allein, im lokalen Zweispieler-Modus auf der Konsole oder online mit bis zu vier Personen erleben. ([xbox.com](https://www.xbox.com/en-US/games/gears-of-war-eday?utm_source=openai))

Auch abseits des großen Xbox-Blockbusters fällt der Koop-Anteil im Oktober hoch aus. Neon Abyss 2, Deep Dish Dungeon und Chained Beasts richten sich ebenfalls an Gruppen. Chained Beasts schickt bis zu vier Gladiatoren in chaotische Arenakämpfe, wobei die Figuren durch Ketten miteinander oder mit Gegenständen verbunden sind. ([steamcommunity.com](https://steamcommunity.com/app/3569420/allnews/?utm_source=openai))

Horror und ungewöhnliche Konzepte zum Monatsende

Welche besonderen Spiele ergänzen die großen Veröffentlichungen? Valor Mortis erweitert das Angebot am 13. Oktober 2026 um ein Soulslike aus der Ego-Perspektive. Zwei Tage später folgen Beyond These Stars, ein Aufbauspiel auf dem Rücken eines gewaltigen Weltraumwals, und das Koop-Roguelike Chained Beasts.

Passend zur Halloween-Saison erscheint The Seance of Blake Manor am 27. Oktober 2026 für Xbox Series X und Xbox Series S. Das übernatürliche Detektivspiel wurde bereits am 27. Oktober 2025 für PC veröffentlicht, feiert nun aber sein Konsolendebüt im Game Pass. Im Mittelpunkt steht das Verschwinden einer Frau in einem abgelegenen irischen Hotel voller verdächtiger Gäste und unheimlicher Geheimnisse. ([gematsu.com](https://www.gematsu.com/2026/08/the-seance-of-blake-manor-coming-to-ps5-xbox-series-and-switch-2-on-october-27?utm_source=openai))

Terrible Lizards beendet die bisherige Terminliste am 29. Oktober 2026. Das First-Person-Horrorspiel verbindet Parkour mit der Flucht vor Dinosauriern in einer verlassen wirkenden Attraktion an der Route 66. Damit bietet der Oktober 2026 schon jetzt eine ungewöhnlich breite Mischung, obwohl zusätzliche Game-Pass-Ankündigungen weiterhin möglich sind. ([trueachievements.com](https://www.trueachievements.com/news/xbox-games-pass-gamescom-2026-day-one?utm_source=openai))

Auf welches der neun bestätigten Spiele freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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