Steam verschenkt Explosive Odds Supporter Pack nur bis 30. September 2026

Auf Steam wartet aktuell ein kostenloser Download, bei dem Interessierte allerdings schnell handeln müssen. Das Explosive Odds Supporter Pack kann nur für kurze Zeit gratis dem eigenen Account hinzugefügt und anschließend dauerhaft behalten werden.

Die Aktion läuft aus deutscher Sicht bis in die Nacht auf den 30. September 2026 um 0 Uhr. Damit endet das Angebot hierzulande unmittelbar nach dem 29. September 2026. Hinter dem Gratis-Download steckt allerdings kein vollständiges Spiel, sondern ein kosmetisches Zusatzpaket.

Kostenlose Extras für Explosive Odds

Welche Inhalte stecken im kostenlosen Steam-Download? Das Explosive Odds Supporter Pack erweitert das Multiplayer-Spiel um drei zusätzliche Kopfbedeckungen. Regulär kostet das Paket 1,99 Euro, während der laufenden Aktion sinkt der Preis jedoch auf 0 Euro.

Folgende kosmetische Gegenstände sind im Supporter Pack enthalten:

Pig Bot Hat

Gilded Pig Bot Hat

Test Hat

Das Paket erschien ursprünglich am 26. September 2025 und wurde vom Studio Pig Bot Games entwickelt und veröffentlicht. Wer es während des Aktionszeitraums dem eigenen Steam-Account hinzufügt, darf die Inhalte auch nach dem Ende der Gratisaktion behalten.

Es gibt jedoch einen wichtigen Haken. Zur Verwendung des Supporter Packs wird das Hauptspiel Explosive Odds benötigt. Wer dieses nicht besitzt, kann mit den enthaltenen Kostümen entsprechend nichts anfangen.

Das Hauptspiel ist ebenfalls reduziert

Wie günstig ist Explosive Odds aktuell erhältlich? Der reguläre Steam-Preis des Hauptspiels liegt in Deutschland bei 4,99 Euro. Noch bis zum 28. September 2026 wird der Titel um 60 Prozent reduziert und kostet dadurch nur 1,99 Euro.

Explosive Odds erschien am 24. September 2025 und bietet Online-Partien für zwei bis vier Personen. In jeder Runde müssen die beteiligten Roboter nacheinander Kabel an einer Bombe durchtrennen. Wer den falschen Draht erwischt, löst eine Explosion aus.

Zusätzliche Fähigkeiten sorgen dafür, dass die Partien nicht nur vom Glück bestimmt werden. Unter anderem lassen sich Züge überspringen, die Reihenfolge umkehren oder Gegner dazu zwingen, ein weiteres Kabel zu durchtrennen. Hinzu kommen Fähigkeiten zum Scannen, Drehen, Blockieren und Manipulieren der Bombe. Die Steam-Rezensionen fallen insgesamt sehr positiv aus.

Weitere kostenlose PC-Aktionen

Welche weiteren Spiele lassen sich derzeit kostenlos ausprobieren? Auf Steam stehen parallel zwei zeitlich begrenzte Testversionen bereit. Ship Graveyard Simulator kann bis zum 28. September 2026 kostenlos gespielt werden und ist während der Aktion um 93 Prozent reduziert. Auch der taktische Multiplayer-Shooter Squad lässt sich bis zum 28. September 2026 ausprobieren und wird mit einem Rabatt von 50 Prozent angeboten.

Abseits von Steam verschenkt der Epic Games Store aktuell Astrea: Six Sided Oracles und Mechabellum. Beide Vollversionen können bis zum 1. Oktober 2026 um 17 Uhr dauerhaft der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden.

Anschließend wechseln die Gratisangebote. Vom 1. Oktober 2026 bis zum 8. Oktober 2026 sollen Buried Stars und System Shock 2: 25th Anniversary Remaster kostenlos erhältlich sein. Damit gibt es für PC-Fans in den kommenden Tagen gleich mehrere Möglichkeiten, die eigene Spielebibliothek ohne zusätzliche Kosten zu erweitern.

Werdet ihr euch das Explosive Odds Supporter Pack sichern oder lässt euch der notwendige Kauf des Hauptspiels kalt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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