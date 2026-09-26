Minecraft kündigt Sift an – erste neue Dimension seit über 14 Jahren

Minecraft steht vor einer der größten Erweiterungen seiner langen Geschichte. Mojang hat im Rahmen von Minecraft Live am 26. September 2026 mit Sift die erste neue Dimension seit mehr als 14 Jahren offiziell angekündigt.

Die geheimnisvolle Welt soll 2027 sowohl in der Java Edition als auch in der Bedrock Edition verfügbar werden. Damit erhält das Hauptspiel neben der Oberwelt, dem Nether und dem Ende eine vierte zugängliche Dimension.

Eine farbenprächtige Welt voller Seelen

Wie sieht die neue Minecraft-Dimension aus? Ein erster Teaser zeigt Sift als ungewöhnlich lebendige Umgebung, die von leuchtenden Blau- und Pinktönen geprägt wird. Mojang beschreibt die Dimension als wunderschön, farbenfroh und voller Seelen.

Die kurze Vorschau deutet darauf hin, dass sich Sift optisch deutlich von den bisherigen Welten unterscheiden wird. Während der Nether vor allem von Lava, Feuer und bedrohlichen Landschaften bestimmt wird, setzt die neue Dimension offenbar auf kräftige Neonfarben und eine geheimnisvolle Atmosphäre.

Zusätzlich war im Teaser bereits eines der neuen Mobs zu erkennen, das in Sift beheimatet sein wird. Konkrete Informationen zu seinen Fähigkeiten, seinem Verhalten oder möglichen Beutegegenständen wurden bislang allerdings nicht vorgestellt.

Das Debüt erfolgt in Minecraft Dungeons II

Wann können Fans Sift erstmals erkunden? Die neue Dimension feiert ihr Debüt zunächst in Minecraft Dungeons II. Das Action-Rollenspiel erscheint am 29. September 2026 und lässt Abenteurer durch rätselhafte Risse in die bislang unbekannte Welt reisen.

In Minecraft Dungeons II dient Sift nicht nur als farbenfrohe Kulisse. Die Dimension beherbergt unbekannte Bedrohungen, neue Gegner und Landschaften, die auf den stärker kampforientierten Aufbau des Ablegers zugeschnitten sind. Dadurch können Fans bereits einen Eindruck von der Gestaltung und Atmosphäre des Gebiets erhalten.

Wie stark sich die spätere Umsetzung in der Java Edition und Bedrock Edition von der Dungeons-Version unterscheiden wird, bleibt offen. Das reguläre Minecraft besitzt schließlich andere Systeme für Erkundung, Ressourcen, Bauen und Überleben, weshalb Mojang die Dimension entsprechend anpassen dürfte.

Große Erweiterung für das Hauptspiel

Warum ist Sift für Minecraft so bedeutend? Neue Biome, Kreaturen und Blöcke gehören längst zum festen Update-Rhythmus des Sandbox-Hits. Eine vollständig neue Dimension ist dagegen eine Seltenheit und könnte wesentlich umfangreichere Veränderungen mit sich bringen.

Bislang ist nicht bekannt, wie der Zugang zu Sift funktionieren wird. Mojang hat ebenfalls noch nicht verraten, welche Ressourcen, Strukturen, Gegenstände oder besonderen Spielmechaniken dort auf die Community warten. Auch ein konkreter Veröffentlichungstermin innerhalb des Jahres 2027 steht noch aus.

Fest steht jedoch, dass Minecraft nach über 14 Jahren sein bekanntes Dimensionssystem erweitert. Wer nicht bis 2027 warten möchte, bekommt mit Minecraft Dungeons II bereits ab dem 29. September 2026 eine erste Gelegenheit, Sift und seine seelenreichen Landschaften kennenzulernen.

Was erhofft ihr euch von der neuen Dimension und welche exklusiven Blöcke, Gegner oder Mechaniken sollte Sift bieten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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