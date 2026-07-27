Minecraft Java wird anspruchsvoller – Mojang erhöht Mindestanforderungen für PC

Minecraft galt lange als Paradebeispiel dafür, wie weit man mit einem günstigen PC kommt. Doch nach mehr als 17 Jahren Dauerbetrieb wird es nun offiziell etwas anspruchsvoller: Mojang hat am 21. Juli 2026 die Mindestanforderungen und empfohlenen PC-Spezifikationen für die Java Edition angehoben. Damit reagiert das Studio auf technische Weiterentwicklungen wie modernere Weltgenerierung, mehr Simulation im Hintergrund, zusätzliche Mobs und einen generell gewachsenen Funktionsumfang.

Wer Minecraft bislang problemlos auf älterer Hardware gespielt hat, wird kurzfristig nicht zwingend ausgebremst. Mojang macht aber deutlich, dass Systeme unterhalb der neuen Mindestanforderungen zwar noch starten können, Leistung und Bildqualität dann jedoch nicht mehr garantiert sind. Konkret drohen niedrigere Bildraten und längere Ladezeiten.

Die neuen Mindestanforderungen für Minecraft Java

Welche Mindestanforderungen gelten ab sofort für den PC? Mojang setzt für die Java Edition künftig mehr Arbeitsspeicher und eine aktuellere Grafikschnittstelle voraus. Das Mindestziel liegt bei 1080p und 30 FPS mit der Grafik-Voreinstellung Fast.

Die offiziellen Mindestanforderungen lauten:

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Betriebssystem: Windows 10 64-bit, Windows on ARM, macOS 12 oder neuer, oder Linux 64-bit

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM mit dedizierter GPU

Arbeitsspeicher bei integrierter Grafik: 12 GB RAM

CPU: mindestens vier physische Kerne

CPU-Beispiele: Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100, Qualcomm Snapdragon X, Apple M1

GPU: Vulkan 1.3-kompatible Grafikkarte mit mindestens 2 GB VRAM

Gerade die Vulkan-1.3-Vorgabe ist ein klarer Fingerzeig: Sehr alte Grafikkarten können hier langfristig zum Problem werden, wenn der Support fehlt oder unvollständig ist.

Empfohlene Specs mit 1080p, 60 FPS und Fancy-Preset

Welche Hardware empfiehlt Mojang für flüssiges Spielen? Wer Minecraft Java in 1080p bei 60 FPS mit dem Fancy-Preset spielen möchte, soll sich an der neuen Recommended-Konfiguration orientieren. Das ist zwar immer noch weit von typischen AAA-Anforderungen entfernt, aber ein spürbarer Sprung gegenüber früheren Empfehlungen.

Die empfohlenen Systemanforderungen lauten:

Betriebssystem: Windows 11 64-bit, macOS 14 oder neuer, oder Linux 64-bit

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

CPU: Intel Core i5-12400 oder AMD Ryzen 5 5600 oder Apple M2 Pro

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5600 XT oder Intel Arc A580 oder Apple M2 Pro Grafik

Grafikspeicher: 6 GB VRAM

Positiv: Mojang nennt jetzt klar nachvollziehbare Zielwerte für Auflösung, Bildrate und Preset. Das macht die Einordnung einfacher, wenn du gerade einen PC aufrüstest oder einen neuen Rechner planst.

Warum Minecraft jetzt mehr Leistung braucht

Warum steigen die Anforderungen bei einem Blockspiel überhaupt? Minecraft wirkt optisch weiterhin simpel, aber technisch ist die Java Edition über die Jahre deutlich komplexer geworden. Größere und dichtere Weltgenerierung, zusätzliche Systeme und ständig neue Inhalte sorgen dafür, dass CPU, RAM und GPU stärker gefordert werden.

Ein weiterer zentraler Punkt ist der geplante Umbau beim Rendering: Mojang bewegt sich weg von OpenGL und hin zu Vulkan. OpenGL war seit dem Start dabei, gilt heute aber als schwerer zu warten und zu modernisieren. Vulkan soll dagegen die Basis für neue grafische Möglichkeiten legen und langfristig stabiler skalieren.

Unterm Strich bedeutet das: Viele aktuelle PCs werden die Umstellung kaum merken, doch sehr alte GPUs könnten perspektivisch aus dem Raster fallen, wenn Vulkan stärker zur Pflicht wird. Wer auf Nummer sicher gehen will, hat als Alternative weiterhin die Bedrock Edition, die auf vielen Systemen weniger ressourcenhungrig läuft.

Wie läuft Minecraft Java bei euch aktuell, und treffen euch die neuen Anforderungen eher gar nicht oder müsst ihr bald aufrüsten? Schreibt es gerne in die Kommentare.