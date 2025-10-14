Minecraft-Survival-Horror – Poppy Playtime-Monster jetzt im Spiel!

Poppy Playtime, ein episodisches Puzzle-Survival-Horror-Spiel, hat seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2021 die Gaming-Welt erobert. Entwickelt von Mob Entertainment, spielt das Spiel in einer verlassenen Spielzeugfabrik. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines ehemaligen Mitarbeiters, der in die Fabrik zurückkehrt, nachdem das Personal spurlos verschwunden ist. Das Spiel erfreut sich großer Beliebtheit, besonders durch seine packende Atmosphäre und das einzigartige Charakterdesign.

Poppy Playtime trifft auf Minecraft

Wie verändert das neue Add-on Minecraft? Am 14. Oktober 2025 wurde ein neues Add-on für Minecraft veröffentlicht, das Poppy Playtimes gefürchtetste Monster in das beliebte Sandbox-Spiel integriert. Dieses Add-on, bekannt als Huggy and Friends, verwandelt Minecraft in ein echtes Survival-Horror-Erlebnis. Spieler können für 990 Minecoins, was etwa 5,99 Euro entspricht, dieses spannende Paket erwerben.

Das Add-on enthält fünf ikonische Monster aus Poppy Playtime: Huggy Wuggy, Mommy Long Legs, CatNap, The Doctor und Doey the Doughman. Diese Kreaturen sind nicht nur Skins, sondern neue Mobs mit einzigartigen KI und Begegnungsschleifen. Huggy Wuggy jagt Spieler unerbittlich, während Mommy Long Legs sie in verdrehte Spiele verwickelt. CatNap führt seine charakteristischen traumhaften Einbrüche aus, The Doctor überwacht die Spieler, und Doey the Doughman wechselt zwischen Freund und Feind.

Ein neues Erlebnis für Minecraft-Fans

Was macht das Add-on so besonders? Dieses Add-on bietet eine neue Dimension des Spielens, indem es die offene Welt von Minecraft mit der Spannung von Poppy Playtime kombiniert. Spieler, die die vielen Gefahren überleben, werden mit GrabPack-Händen belohnt, die eine Vielzahl mächtiger Fähigkeiten freischalten, darunter Springen, Greifen, Verbrennen und Schocken.

Zusätzlich zu den Monstern sind fünf Persona-Artikel, inspiriert von Poppy Playtime-Charakteren, als tragbare Kosmetika verfügbar: GrabPack, Huggy Wuggy Kopf, Kissy Missy Kopf, DogDay Pyjamas und CatNap Pyjamas. Diese neuen Gegenstände fügen dem Spiel ein weiteres Level an Personalisierung hinzu.

Verfügbarkeit und Kompatibilität

Wo kannst du das Add-on erwerben? Huggy and Friends ist über den Minecraft Marketplace erhältlich und somit kompatibel mit der Bedrock Edition des Spiels auf PC, Konsolen und mobilen Geräten. Diese breite Kompatibilität stellt sicher, dass du die neuen Inhalte auf deiner bevorzugten Plattform genießen kannst.

Die Veröffentlichung des Add-ons wurde von einem cineastischen Launch-Trailer begleitet, der zwei Minecraft-Abenteurer zeigt, die von den Spielzeug-Monstrositäten aus Poppy Playtime verfolgt werden. Der Trailer unterstreicht die spannende und gleichzeitig furchterregende Natur des neuen Inhalts.

Was hältst du von dieser aufregenden neuen Crossover-Erfahrung? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!