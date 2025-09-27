Minecraft Copper Age kommt 2025 – Kupferwerkzeuge und Golem erwartet

Während der letzten Minecraft Live Veranstaltung wurden spannende Neuigkeiten für das beliebte Sandbox-Spiel enthüllt. Ein Highlight war die Ankündigung des Erscheinungstermins für The Copper Age, der für den 30. September 2025 angesetzt ist. Diese Erweiterung wird eine Vielzahl neuer Funktionen in das Grundspiel einführen, darunter der hilfreiche Kupfergolem, der dir beim Organisieren deiner Basis hilft, sowie neue Kupferwerkzeuge, Waffen und Rüstungen.

The Copper Age und seine Neuerungen

Wann erscheint The Copper Age? Die mit Spannung erwartete Erweiterung The Copper Age wird am 30. September 2025 veröffentlicht. Diese Erweiterung verspricht, das Minecraft-Erlebnis mit neuen Tools und Funktionen erheblich zu erweitern. Der Kupfergolem, der in der Lage ist, Gegenstände in Truhen zu sortieren, wird sicher ein Favorit unter den neuen Mobs. Zudem werden Kupferwerkzeuge, Waffen, Rüstungen und der neue Regalfachblock hinzugefügt, die alle deine Bauprojekte bereichern können.

Einige dieser neuen Elemente waren bereits über Snapshots verfügbar, aber ab Ende September werden sie für alle Spieler zugänglich sein. Dies ist ein aufregender Zeitpunkt, um das Spiel mit all diesen neuen Funktionen zu erkunden.

Mounts of Mayhem und neue Inhalte

Was bringt Mounts of Mayhem mit sich? Neben The Copper Age wurde auch das vierte Spiel-Update des Jahres 2025, Mounts of Mayhem, angekündigt. Dieses Update wird den Nautilus als neues reitbares Wasserwesen einführen, das dir nicht nur einen Geschwindigkeitsboost unter Wasser, sondern auch eine erhaltene Luftversorgung bietet. Dies ist ideal für lange Unterwasserabenteuer.

Weitere Neuheiten sind neue Waffen wie der Speer, dessen Schaden von deiner Geschwindigkeit abhängt. Das Update wird außerdem den Zombie-Pferd und den Zombie-Nautilus in den Überlebensmodus bringen. Die Veröffentlichung ist für die Feiertage 2025 geplant.

Zusätzliche Add-ons und Kooperationen

Welche neuen Add-ons sind verfügbar? Ein bemerkenswertes Add-on ist die Erweiterung Friendly Fishing, die in Zusammenarbeit mit Conservation International entwickelt wurde. Dieses Add-on zielt darauf ab, das Umweltbewusstsein zu schärfen und erlaubt es dir, allerlei Fische, einschließlich Haie, zu fangen. Die Einnahmen aus diesem Add-on unterstützen die Arbeit von Conservation International.

Außerdem wurde eine aufregende Zusammenarbeit mit Dragon Ball Z angekündigt. Dieses DLC wird später in 2025 für die Bedrock Edition von Minecraft verfügbar sein und dir Inhalte aus der beliebten Serie bieten. Bereits jetzt kannst du dir im Marketplace eine kostenlose Super-Saiyajin-Frisur sichern.

Ausblick auf die Zukunft von Minecraft

Was erwartet dich in Minecraft im Jahr 2025? Das Jahr 2025 ist bereits ein großes Jahr für Minecraft, und Mojang zeigt keine Anzeichen, den Schwung zu verlieren. Mit zwei weiteren Spiel-Updates, die noch vor Jahresende starten, gibt es für dich viel, worauf du dich freuen kannst. Egal, ob du neue Mobs erkunden oder an kreativen Bauprojekten arbeiten möchtest, die kommenden Monate werden reich an neuen Erlebnissen sein.

Was hältst du von den neuen Ankündigungen bei Minecraft Live? Welche Features freust du dich am meisten auszuprobieren? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!