Minecraft kündigt erste neue Waffe seit über 10 Jahren an – Entdecke den Speer!

Minecraft wird mit dem kommenden Mounts of Mayhem Update eine spannende Neuerung einführen: den Speer als erste abgestufte Waffe seit über einem Jahrzehnt. Diese lang erwartete Aktualisierung soll während der Feiertage 2025 veröffentlicht werden und verspricht, neue Möglichkeiten für Erkundungen und Kämpfe im Spiel zu bieten.

Die Einführung des Speers

Was ist das Besondere an der neuen Waffe? Der Speer in Minecraft wird aus zwei Stöcken und einem Barren hergestellt und ermöglicht es dir, Feinde entweder zu stoßen oder mit einer Aufladung anzugreifen. Ein bemerkenswertes Merkmal ist, dass der Schaden durch den Aufladeangriff mit der Geschwindigkeit zunimmt. Dies eröffnet die Möglichkeit, sich in intensiven Lanzenstechturnieren zu messen, bei denen du nicht nur Schaden zufügen, sondern auch den Gegner zurückstoßen und schließlich vom Pferd werfen kannst.

Die Effektivität dieser Aufladeangriffe hängt jedoch davon ab, wie lange du die Waffe bereits hältst. Nach einer gewissen Zeit wird das Gewicht des Speers automatisch dazu führen, dass er sich senkt, wodurch er zwar noch Schaden zufügen, aber keine Rückstoßwirkung mehr erzielen kann.

Tier-System und Herausforderungen

Wie beeinflussen Tier-Level die Nutzung des Speers? Speere höherer Stufen sind schwerer und bieten daher weniger Zeit, um Aufladeangriffe auszuführen. Dies bedeutet, dass du deine Strategie sorgfältig planen musst, um das Beste aus der neuen Waffe herauszuholen.

Neben den Spielern werden auch Zombies auf Zombie-Pferden mit diesen Speeren ausgestattet sein und in Minecrafts Überlebensmodus auftauchen. Diese mit Speeren bewaffneten Zombies erscheinen nachts im Spiel, was das Überleben nach Sonnenuntergang erschwert.

Weitere Infos zur Copper Age Aktualisierung

Welche neuen Inhalte gibt es noch? Während du auf den Speer wartest, hat Minecraft kürzlich die Copper Age Aktualisierung am 30. September 2025 veröffentlicht. Dieses Update führte Kupfer als neue Gerätestufe ein und brachte einige weitere Änderungen mit sich, wie den neu hinzugefügten Kupfer-Golem-Mob und Anpassungen beim Regalcrafting.

Dank des neuen Updates, das den Schwerpunkt auf Kupfer legt, ist zu erwarten, dass Kupfererz im Spiel wertvoller wird als zuvor.

Was hältst du von der Einführung des Speers in Minecraft? Teile deine Meinung in den Kommentaren!