Valentinstags-Event in GTA Online: Neue Autos, Boni und Deadline Duet-Modus

Die neueste Event-Woche in GTA Online läuft vom 5. bis 11. Februar 2026 und steht ganz im Zeichen des Valentinstags. Rockstar Games hat gleich mehrere Highlights ins Spiel integriert – darunter einen neuen Gegner-Modus, ein brandneues Auto sowie spezielle Boni für Missionen und Events.

Im Mittelpunkt steht diesmal der neue Gegner-Modus Deadline Duet, bei dem du dreifache GTA$ und RP belohnst bekommst. Zudem ist der Supersportwagen Pfister Astrale jetzt für alle verfügbar. Der Wagen war zuvor nur GTA+ Abonnenten vorbehalten und ist nun für 1.475.500 GTA$ bei Legendary Motorsport erhältlich.

Besonderer Valentinstags-Inhalt

Was hat es mit dem Valentinstagsevent auf sich? Mit dem Start des Valentinstags-Events gibt es kosmetische Belohnungen und ein kurioses neues Zufallsevent. Wer sich zwischen dem 5. und 18. Februar 2026 einloggt, erhält kostenlos den Valentines-Onesie. Zusätzlich fließt in allen Nachtclubs gratis Champagner.

Im Event Valentine’s Cheater entdeckst du in Los Santos einen gefesselten Mann an einem Telefonmast, der als untreu entlarvt wurde. Du kannst entscheiden, ob du ihn befreist oder nicht – eine kleine Rollenspielkomponente, die für Diskussionen sorgen dürfte.

Neuerungen bei Missionen und Raubeinsätzen

Welche Missionen bringen diese Woche die besten Boni? Die aktuelle FIB Priority File ist „The Fine Art File“ und bringt doppelte Belohnungen. Auch bei den Raubeinsätzen gibt es Änderungen. Die Schauplätze und Fahrzeuge der neuen Salvage Yard Robberies sind wie folgt:

Cargo Ship Robbery: Grotti Furia

McTony Robbery: Classique Broadway

Gangbanger Robbery: Bravado Greenwood

Fahrzeugangebote und Belohnungen

Welche Fahrzeuge können diese Woche gewonnen oder vergünstigt gekauft werden? In der aktuellen Woche gibt es wieder zahlreiche Fahrzeuge zu gewinnen, testen oder mit Rabatt zu erwerben. Im Casino wartet die Invetero Coquette D1 auf dem Glücksrad – Wert: 1.500.000 GTA$.

Wer das LS Car Meet gewinnt, kann sich als Prize Ride den Übermacht Rhinehart sichern (Wert: 1.598.000 GTA$). Ergänzend gibt es bei Hao’s Premium Testfahrt exklusiv für PS5, Xbox Series X/S und PC den Maibatsu MonstroCiti.

Testfahrzeuge, Autohäuser und Simeons Shop

Welche Fahrzeuge sind aktuell auf dem Testgelände verfügbar? Auf der Teststrecke kannst du folgende Modelle Probe fahren:

Benefactor Feltzer

BF Bifta

Lampadati Furore GT

Im Luxus-Autohaus in Rockford Hills stehen dieses Mal diese zwei Fahrzeuge:

Benefactor Vorschlaghammer

Übermacht Sentinel GTS

Bei Premium Deluxe Motorsport von Simeon kannst du gleich fünf Fahrzeuge testen und kaufen:

Declasse Tornado Rat Rod

Dinka Enduro

Hijak Ruston

Lampadati Michelli GT

Western Rat Bike

Rabatte auf Fahrzeuge und Unternehmen

Welche Inhalte sind aktuell im Angebot? Rockstar bietet zum Valentinstags-Event und darüber hinaus vielfältige Rabatte:

50 % Rabatt auf Valentinstags-Kleidung (bis 18. Februar)

auf Valentinstags-Kleidung (bis 18. Februar) 50 % Rabatt auf Nagasaki Shotaro (bis 18. Februar)

auf Nagasaki Shotaro (bis 18. Februar) 40 % Rabatt auf Methlabors und deren Upgrades

auf Methlabors und deren Upgrades 30 % Rabatt auf:

auf: Benefactor Vorschlaghammer



Emperor ETR1



Gallivanter Baller ST-D



HVY Vetir



Karin Futo GTX



Nagasaki Weaponized Dinghy



Överflöd Autarch



Pfister Comet S2



Truffade Nero



Vulcar Warrener HKR



Western Company Rogue



Western Powersurge

Waffen und Ausrüstung in der Gun Van

Welche Waffen gibt es in der Gun Van? Die Mobile Gun Van bietet diese Woche Rabatte auf verschiedene Waffen. GTA+ Mitglieder erhalten nochmals erhöhte Rabatte:

Kategorie Gegenstand Rabatt (normal/GTA+) Waffen Combat Shotgun 10 % / 20 % Waffen Service Carbine 30 % / 30 % Waffen Compact EMP Launcher 10 % / 30 % Waffen RPG 10 % / 20 % Waffen Marksman Pistol 10 % / 20 % Waffen Pool Cue 10 % / 20 % Sprengstoffe Proximity Mine 10 % / 20 % Sprengstoffe Molotov 10 % / 20 % Sprengstoffe Sticky Bomb 10 % / 20 % Körperpanzerung Alle Typen 10 % / 20 %

Rennen, Zeitrennen und Herausforderungen

Welche Herausforderungen und Rennen warten diese Woche? Mit einer Vielzahl an Time Trials und Bonusherausforderungen ist einiges geboten:

Premium Race: Senora Freeway

Senora Freeway HSW Time Trial: Sandy Shores

Sandy Shores RC Time Trial: Cypress Flats

Cypress Flats Time Trial (Standard): Cypress Flats

Außerdem wartet ein Weekly Challenge mit 100.000 GTA$ Belohnung: Gewinne zwei Gegner-Modi.

Besondere Boni für diese Woche

Welche Spielmodi bringen Extrapunkte und Belohnungen? Rockstar Games bietet für begrenzte Zeit folgende Boni:

3x GTA$ und RP auf Deadline Duet

4x GTA$ auf Associate- und Bodyguard-Gehälter

2x GTA$ und RP auf Short Trips

2x GTA$ und RP auf Community Race Series

2x GTA$, RP und Forschungsfortschritt auf Bunker Research

2x Produktionsgeschwindigkeit bei Meth und Kokain

Wie gefällt dir das dieswöchige Valentinsevent? Schreib es gerne in die Kommentare!