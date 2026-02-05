Valentinstags-Event in GTA Online: Neue Autos, Boni und Deadline Duet-Modus

Die neueste Event-Woche in GTA Online läuft vom 5. bis 11. Februar 2026 und steht ganz im Zeichen des Valentinstags. Rockstar Games hat gleich mehrere Highlights ins Spiel integriert – darunter einen neuen Gegner-Modus, ein brandneues Auto sowie spezielle Boni für Missionen und Events.
Im Mittelpunkt steht diesmal der neue Gegner-Modus Deadline Duet, bei dem du dreifache GTA$ und RP belohnst bekommst. Zudem ist der Supersportwagen Pfister Astrale jetzt für alle verfügbar. Der Wagen war zuvor nur GTA+ Abonnenten vorbehalten und ist nun für 1.475.500 GTA$ bei Legendary Motorsport erhältlich.
Besonderer Valentinstags-Inhalt
Was hat es mit dem Valentinstagsevent auf sich? Mit dem Start des Valentinstags-Events gibt es kosmetische Belohnungen und ein kurioses neues Zufallsevent. Wer sich zwischen dem 5. und 18. Februar 2026 einloggt, erhält kostenlos den Valentines-Onesie. Zusätzlich fließt in allen Nachtclubs gratis Champagner.
Im Event Valentine’s Cheater entdeckst du in Los Santos einen gefesselten Mann an einem Telefonmast, der als untreu entlarvt wurde. Du kannst entscheiden, ob du ihn befreist oder nicht – eine kleine Rollenspielkomponente, die für Diskussionen sorgen dürfte.
Neuerungen bei Missionen und Raubeinsätzen
Welche Missionen bringen diese Woche die besten Boni? Die aktuelle FIB Priority File ist „The Fine Art File“ und bringt doppelte Belohnungen. Auch bei den Raubeinsätzen gibt es Änderungen. Die Schauplätze und Fahrzeuge der neuen Salvage Yard Robberies sind wie folgt:
- Cargo Ship Robbery: Grotti Furia
- McTony Robbery: Classique Broadway
- Gangbanger Robbery: Bravado Greenwood
Fahrzeugangebote und Belohnungen
Welche Fahrzeuge können diese Woche gewonnen oder vergünstigt gekauft werden? In der aktuellen Woche gibt es wieder zahlreiche Fahrzeuge zu gewinnen, testen oder mit Rabatt zu erwerben. Im Casino wartet die Invetero Coquette D1 auf dem Glücksrad – Wert: 1.500.000 GTA$.
Wer das LS Car Meet gewinnt, kann sich als Prize Ride den Übermacht Rhinehart sichern (Wert: 1.598.000 GTA$). Ergänzend gibt es bei Hao’s Premium Testfahrt exklusiv für PS5, Xbox Series X/S und PC den Maibatsu MonstroCiti.
Testfahrzeuge, Autohäuser und Simeons Shop
Welche Fahrzeuge sind aktuell auf dem Testgelände verfügbar? Auf der Teststrecke kannst du folgende Modelle Probe fahren:
- Benefactor Feltzer
- BF Bifta
- Lampadati Furore GT
Im Luxus-Autohaus in Rockford Hills stehen dieses Mal diese zwei Fahrzeuge:
- Benefactor Vorschlaghammer
- Übermacht Sentinel GTS
Bei Premium Deluxe Motorsport von Simeon kannst du gleich fünf Fahrzeuge testen und kaufen:
- Declasse Tornado Rat Rod
- Dinka Enduro
- Hijak Ruston
- Lampadati Michelli GT
- Western Rat Bike
Rabatte auf Fahrzeuge und Unternehmen
Welche Inhalte sind aktuell im Angebot? Rockstar bietet zum Valentinstags-Event und darüber hinaus vielfältige Rabatte:
- 50 % Rabatt auf Valentinstags-Kleidung (bis 18. Februar)
- 50 % Rabatt auf Nagasaki Shotaro (bis 18. Februar)
- 40 % Rabatt auf Methlabors und deren Upgrades
- 30 % Rabatt auf:
- Benefactor Vorschlaghammer
- Emperor ETR1
- Gallivanter Baller ST-D
- HVY Vetir
- Karin Futo GTX
- Nagasaki Weaponized Dinghy
- Överflöd Autarch
- Pfister Comet S2
- Truffade Nero
- Vulcar Warrener HKR
- Western Company Rogue
- Western Powersurge
Waffen und Ausrüstung in der Gun Van
Welche Waffen gibt es in der Gun Van? Die Mobile Gun Van bietet diese Woche Rabatte auf verschiedene Waffen. GTA+ Mitglieder erhalten nochmals erhöhte Rabatte:
|Kategorie
|Gegenstand
|Rabatt (normal/GTA+)
|Waffen
|Combat Shotgun
|10 % / 20 %
|Waffen
|Service Carbine
|30 % / 30 %
|Waffen
|Compact EMP Launcher
|10 % / 30 %
|Waffen
|RPG
|10 % / 20 %
|Waffen
|Marksman Pistol
|10 % / 20 %
|Waffen
|Pool Cue
|10 % / 20 %
|Sprengstoffe
|Proximity Mine
|10 % / 20 %
|Sprengstoffe
|Molotov
|10 % / 20 %
|Sprengstoffe
|Sticky Bomb
|10 % / 20 %
|Körperpanzerung
|Alle Typen
|10 % / 20 %
Rennen, Zeitrennen und Herausforderungen
Welche Herausforderungen und Rennen warten diese Woche? Mit einer Vielzahl an Time Trials und Bonusherausforderungen ist einiges geboten:
- Premium Race: Senora Freeway
- HSW Time Trial: Sandy Shores
- RC Time Trial: Cypress Flats
- Time Trial (Standard): Cypress Flats
Außerdem wartet ein Weekly Challenge mit 100.000 GTA$ Belohnung: Gewinne zwei Gegner-Modi.
Besondere Boni für diese Woche
Welche Spielmodi bringen Extrapunkte und Belohnungen? Rockstar Games bietet für begrenzte Zeit folgende Boni:
- 3x GTA$ und RP auf Deadline Duet
- 4x GTA$ auf Associate- und Bodyguard-Gehälter
- 2x GTA$ und RP auf Short Trips
- 2x GTA$ und RP auf Community Race Series
- 2x GTA$, RP und Forschungsfortschritt auf Bunker Research
- 2x Produktionsgeschwindigkeit bei Meth und Kokain
Wie gefällt dir das dieswöchige Valentinsevent? Schreib es gerne in die Kommentare!