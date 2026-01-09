Corsair GALLEON 100 SD: Erste „Performance“-Gaming-Tastatur mit integriertem Stream Deck angekündigt

Corsair macht Ernst mit der Idee, Gaming-Keyboard und Creator-Controller zu verschmelzen: Mit der GALLEON 100 SD hat der Hersteller auf der CES 2026 eine mechanische Full-Size-Tastatur vorgestellt, die ein voll integriertes Elgato Stream Deck direkt an Bord hat, inklusive 12 LCD-Keys, zwei Drehreglern und einem 5-Zoll-Farbdisplay. Zielgruppe sind nicht nur Streamer, sondern auch Spieler, die im Match schnell Makros, Shortcuts, Audio- und Systemfunktionen abrufen wollen, ohne zusätzliche Hardware auf dem Tisch.

Stream-Deck-Zone statt Nummernblock und mehr als nur „Makrotasten“

Im rechten Bereich der Tastatur ersetzt Corsair den klassischen Ziffernblock durch eine Stream-Deck-Sektion, die laut Corsair die Funktionen eines eigenständigen Geräts abbildet:

12 anpassbare LCD-Tasten (Icons/Status/Actions)

(Icons/Status/Actions) 2 Rotary-Dials (mit Push-Funktion)

(mit Push-Funktion) 5″ Screen für Live-Infos (z. B. Systemwerte, Audio-Status, Streaming-Events)

Elgato beschreibt das Zusammenspiel so, dass die Dials samt Display für “kompakte” Steuerung gedacht sind (z. B. Lautstärke, Szenenwechsel, Feintuning), während die LCD-Keys typische Stream-Deck-Aktionen übernehmen, inklusive Profiles/Smart Profiles und Marketplace-Plugins.

Gaming-Fokus: 8.000 Hz Polling, FlashTap und schnelle Switches

Corsair positioniert die GALLEON 100 SD ausdrücklich nicht als „Gimmick-Keyboard“, sondern als Wettkampf-Peripherie:

AXON Hyper-Polling bis 8.000 Hz (geringere Eingabelatenz)

(geringere Eingabelatenz) FlashTap SOCD Handling (Priorisierung gegensätzlicher Richtungsinputs – relevant u. a. für Movement/Counter-Strafing)

(Priorisierung gegensätzlicher Richtungsinputs – relevant u. a. für Movement/Counter-Strafing) CORSAIR MLX Pulse Linear (vorgeölt) + Hot-Swap-Unterstützung

Dazu kommen klassische „Premium“-Baufeatures: Alu-Rahmen, Gasket Mount, sowie mehrlagige interne Dämpfung für ein satteres Tippgeräusch und weniger Ping.

Software-Ansatz: Web-Hub fürs Keyboard, Stream Deck App fürs Deck

Spannend: Corsair setzt bei der Tastatur-Konfiguration auch auf den CORSAIR Web Hub (Makros, Remaps, RGB etc. ohne klassische Vollinstallation), während die Stream-Deck-Funktionen über die Stream Deck App laufen. Zum Start sind der Keyboard- und Stream-Deck-Part noch getrennt, Firmware-Updates sollen das langfristig aber enger zusammenführen.

Preis, Release und Verfügbarkeit

Im deutschen Corsair-Shop ist die GALLEON 100 SD bereits zu einem Preis von 349,99 Euro gelistet. Dort wird zudem ein Versandfenster zwischen dem 29. Januar und dem 1. Februar 2026 genannt.

Für MMO-/Sim-Spieler & Streamer ein „All-in-one“-Statement – für alle anderen Luxus

Die Idee ist ziemlich klar: Wer heute ohnehin Stream Deck + Gaming-Keyboard nutzt (oder ständig zwischen Spiel, Discord, Spotify, OBS, Hardware-Monitoring wechselt), bekommt das als ein Gerät mit nur einem Platzbedarf und direkter Erreichbarkeit. Für MMO-, Sim- und „Setup“-Power-User kann das extrem praktisch sein.

Der Haken ist ebenso klar: 349,99 € sind Premium-Level und mit 2,706 kg ist die Tastatur eher „Desk-Anchor“ als leichtes Board zum schnellen Umstellen.