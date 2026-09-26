Ocarina of Time Remake – Nintendo zeigt Ganondorf mit neuem Charaktermodell

Nintendo rückt Ganondorf vor dem Start von The Legend of Zelda: Ocarina of Time erneut ins Rampenlicht. Ein frischer Clip in der mobilen App Nintendo Today zeigt zusätzliche Szenen mit dem Gerudo-Anführer und gewährt einen genaueren Blick auf sein überarbeitetes Charaktermodell.

Im Mittelpunkt steht Links erste Begegnung mit dem späteren Herrscher über Hyrule. Das Video erweitert die bereits aus dem Haupttrailer bekannte Sequenz um mehrere Sekunden und zeigt dabei insbesondere Ganondorfs Mimik, seine Kleidung und die neue Inszenierung der Zwischensequenz.

Ganondorfs neues Erscheinungsbild

Wie präsentiert Nintendo den überarbeiteten Ganondorf? Das Remake bleibt dem markanten Entwurf des Nintendo 64-Originals deutlich näher als späteren Darstellungen des Bösewichts. Rote Haare, auffälliger Schmuck, schwere Rüstung und die überzeichneten Gesichtszüge wurden beibehalten, besitzen nun aber wesentlich mehr Details.

Die neue Beleuchtung und die aufwendigeren Animationen lassen Ganondorf während der Unterhaltung mit Link lebendiger und bedrohlicher wirken. Auch sein Profil und die längeren Haare stechen in der modernisierten Version hervor, ohne die Identität des ursprünglichen Designs grundlegend zu verändern.

Eine begleitende Erzählung greift zudem Ganondorfs Herkunft auf. Er wird als Mann der Gerudo vorgestellt, wie er nur einmal in hundert Jahren geboren wird, und verfolgt weiterhin das Ziel, das sagenumwobene Triforce an sich zu reißen.

Nintendo hat neben dem erweiterten Ausschnitt direkte Vergleiche zwischen den Fassungen für Nintendo 64, Nintendo 3DS und Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Dadurch wird besonders deutlich, wie stark Charaktermodell, Umgebung und Gesichtsausdrücke überarbeitet wurden, während der Aufbau der bekannten Szene erhalten bleibt.

Die ersten Reaktionen aus der Community fallen überwiegend positiv aus. Lob gibt es vor allem für die Nähe zum klassischen Design und Ganondorfs Erscheinungsbild nach dem Zeitsprung, während einzelne Fans seine Nase, die veränderte Kieferpartie und die teilweise glänzende Darstellung der Figuren kritisieren.

Modernisierte Reise durch Hyrule

Welche Neuerungen bietet das Ocarina of Time Remake? Nintendo baut das legendäre Abenteuer von Grund auf für Nintendo Switch 2 neu auf. Neben der vollständig überarbeiteten Grafik erwarten euch erweiterte Dialoge, vertonte Zwischensequenzen, neu eingespielte Orchestermusik und eine modernisierte Kamerasteuerung. ([nintendo.com](https://www.nintendo.com/de-de/Spiele/Nintendo-Switch-2-Spiele/The-Legend-of-Zelda-Ocarina-of-Time-3115664.html?utm_source=openai))

Link kann nun auf Knopfdruck springen und sprinten, wodurch sich Hyrule direkter erkunden lässt. Schneller erreichbare Ausrüstung, präzisere Bewegungen und eine freier kontrollierbare Kamera sollen vor allem Kämpfe und Erkundung angenehmer gestalten.

Mit Spuren der Zeit kommt außerdem eine neue Fortschrittsfunktion hinzu. Sie fasst das bisherige Abenteuer zusammen, zeigt aktuelle Ziele an und stellt Links Reise auf einem großen Wandteppich dar. Ergänzend unterstützt das Spiel Zelda Notes über die Nintendo Switch App.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Die Neuauflage bietet deutsche Texte, vollständig vertonte Zwischensequenzen und hat in Deutschland eine Freigabe ab zwölf Jahren erhalten. ([nintendo.com](https://www.nintendo.com/de-de/Spiele/Nintendo-Switch-2-Spiele/The-Legend-of-Zelda-Ocarina-of-Time-3115664.html?utm_source=openai))

Wie gefällt euch Ganondorfs neues Design, und trifft Nintendo für euch die richtige Balance zwischen nostalgischer Vorlage und moderner Grafik? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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