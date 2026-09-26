Zelda 2027 im Umbruch – Ocarina of Time rückt in den Mittelpunkt

Für The Legend of Zelda zeichnet sich 2027 ein großer Generationswechsel ab. Nach mehreren Jahren, in denen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und dessen Version von Hyrule im Mittelpunkt standen, richtet Nintendo den Blick zunehmend auf andere Abschnitte der traditionsreichen Reihe.

Den Abschluss dieser Phase könnte ein umfangreiches Begleitbuch bilden, während das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time, neue amiibo und der Kinofilm bereits die nächste Ära einläuten. Zusätzlich sorgt ein bislang unbestätigtes Gerücht über ein neues 2D-Abenteuer mit Ganondorf für Gesprächsstoff.

Der Abschied von Tears of the Kingdom

Warum endet 2027 eine wichtige Zelda-Ära? The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erschien am 12. Mai 2023 und prägte das Franchise über Jahre hinweg. Nintendo unterstützte das Open-World-Abenteuer unter anderem mit einer verbesserten Nintendo Switch 2 Edition und zusätzlichen Veröffentlichungen rund um dessen Handlung und Charaktere.

Dazu gehören Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, das die Vorgeschichte des Versiegelungskrieges erzählt, sowie das am 17. September 2026 veröffentlichte amiibo zu Minerus Konstrukt. Die Figur ist unter anderem mit Tears of the Kingdom, Breath of the Wild und Hyrule Warriors: Age of Imprisonment kompatibel.

Als möglicher Schlusspunkt folgt im April 2027 das Buch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Secrets of the Zonai. Die Veröffentlichung war ursprünglich für Oktober 2026 vorgesehen, wurde jedoch verschoben. Auf 472 Seiten soll das Werk Entwicklerinterviews, Illustrationen und weitere Hintergrundinformationen über die Sonau sowie die Entstehung des Spiels enthalten.

Ocarina of Time übernimmt den Mittelpunkt

Welches Zelda-Spiel prägt die kommende Phase? Bereits am 5. November 2026 erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time in einer grundlegend überarbeiteten Fassung für Nintendo Switch 2. Das Remake bietet neu gestaltete Grafik, modernisierte Steuerung, überarbeitete Kamerabewegungen, vertonte Zwischensequenzen und einen orchestralen Soundtrack.

Schon am 29. Oktober 2026 veröffentlicht Nintendo außerdem eine Nintendo Switch 2 im Design des 40. Jubiläums von The Legend of Zelda. Passende Controller und weiteres Zubehör orientieren sich ebenfalls am Triforce und der klassischen Ästhetik der Reihe.

Im Laufe des Jahres 2027 sollen zusätzlich neue amiibo von jungem Link und junger Zelda erscheinen. Beide Figuren basieren auf Ocarina of Time und schalten im Remake Masken frei, die an den Grafikstil des Originals erinnern. Konkrete Veröffentlichungstermine für die Figuren stehen noch aus.

Kinofilm und Ganondorf-Gerüchte

Welche Zelda-Projekte erwarten Fans 2027? Ein zentraler Termin ist der 30. April 2027. An diesem Tag soll der Realfilm zu The Legend of Zelda weltweit in die Kinos kommen. Die Produktion von Nintendo, Arad Productions und Sony Pictures basiert auf den Geschichten, Ideen und Figuren, die das Franchise seit 1986 geprägt haben.

Parallel dazu kursieren Gerüchte über ein neues 2D-Zelda für Nintendo Switch 2. Demnach könnte ausgerechnet Ganondorf die spielbare Hauptfigur übernehmen. In Ablegern wie Hyrule Warriors war der Dämonenkönig zwar bereits steuerbar, innerhalb eines klassischen Hauptteils wäre eine zentrale Heldenrolle für ihn jedoch ein Novum. Nintendo hat das Projekt bislang nicht angekündigt.

Damit könnte 2027 gleich mehrere Übergänge markieren. Die Ära von Tears of the Kingdom nähert sich ihrem Abschluss, Ocarina of Time kehrt ins Rampenlicht zurück und der Kinofilm erweitert Hyrule erstmals als große Realverfilmung. Welche dieser kommenden Zelda-Veröffentlichungen interessiert euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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