Nintendo stoppte Ganondorf-Zelda von Ubisoft Milan – Prototyp abgelehnt

Ein bislang unbekanntes Zelda-Projekt von Ubisoft Milan hätte Ganondorf erstmals in den Mittelpunkt eines eigenen Abenteuers stellen können. Nintendo entschied sich jedoch gegen den Ende 2023 präsentierten Prototyp, wodurch die ungewöhnliche Zusammenarbeit nicht über eine frühe Entwicklungsphase hinauskam.

Die Informationen stammen aus einem Bericht vom 24. September 2026 und wurden weder von Nintendo noch von Ubisoft offiziell bestätigt. Demnach trug das ambitionierte Projekt intern den Codenamen Goliath und sollte ein eigenständiges Spin-off im Universum von The Legend of Zelda werden.

Ganondorf rückte während der Konzeptphase ins Zentrum

Wie entstand das Zelda-Spiel von Ubisoft Milan? Die Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit sollen Ende 2022 begonnen haben, nachdem Ubisoft Milan Mario + Rabbids Sparks of Hope veröffentlicht hatte. Statt direkt einen dritten Teil der Reihe zu entwickeln, wollte das Studio offenbar ein deutlich größeres Projekt mit einer anderen Nintendo-Marke umsetzen.

Unter der Leitung von Mario + Rabbids-Kreativdirektor Davide Soliani arbeitete ein kleines Team über den Winter an einer neuen Idee. Anfang 2023 lag schließlich das Konzept für Goliath vor, das ursprünglich einen vollständig neuen Protagonisten innerhalb der Zelda-Welt vorsah.

Nintendo soll grundsätzlich Gefallen an der Idee gefunden, aber eine entscheidende Änderung verlangt haben. Anstelle der neuen Figur sollte Ganondorf die spielbare Hauptrolle übernehmen. Welche Geschichte erzählt worden wäre und welchem Genre das Spiel angehört hätte, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Nintendo lehnte den fertigen Prototyp ab

Warum wurde das Ganondorf-Spiel eingestellt? Ubisoft Milan hatte laut dem Bericht bis Ende 2023 Zeit, einen überzeugenden Prototyp zu entwickeln. Dieser wurde Nintendo Ende November 2023 präsentiert, erhielt dort jedoch keine Freigabe für die vollständige Produktion. Die konkreten Gründe für die Ablehnung sind nicht bekannt.

Nach dem Ende von Goliath kamen bei Ubisoft Milan offenbar weitere Projekte mit Nintendo-Marken ins Gespräch. Innerhalb des Studios kursierten demnach Ideen zu Star Fox und einem weiteren Spiel im Mario-Universum. Zwischen Ende 2023 und Anfang 2024 sollen die Gespräche zwischen Nintendo und Ubisoft allerdings zunehmend ins Stocken geraten sein.

Das zuständige Team wurde anschließend auf verschiedene Ubisoft-Projekte verteilt. Einige leitende Entwickler wechselten zu Beyond Good & Evil 2, während andere zunächst keinem neuen Spiel fest zugeordnet waren.

Das Projekt hinterließ Spuren bei Ubisoft Milan

Welche Folgen hatte die Absage für das Entwicklerteam? Davide Soliani, Cristina Nava und Gian Marco Zanna verließen Ubisoft im Juli 2024. Gemeinsam mit Christian Cantamessa gründeten sie das Studio Day 4 Night, das im Oktober 2024 offiziell vorgestellt wurde.

Das erste Spiel des neuen Studios trägt den Namen Bradley the Badger und wurde am 11. Dezember 2025 bei The Game Awards enthüllt. Weitere frühere Mitglieder von Ubisoft Milan schlossen sich dem Team später ebenfalls an.

Für Zelda-Fans bleibt Goliath damit vorerst eines jener Projekte, die trotz eines spielbaren Prototyps nie das Licht der Öffentlichkeit erblickten. Besonders spannend ist die Vorstellung, Ganondorf nicht nur als Gegenspieler, sondern als zentrale und direkt steuerbare Figur zu erleben.

Hättet ihr gerne ein eigenständiges Zelda-Abenteuer mit Ganondorf gespielt und welches Gameplay hätte am besten zu ihm gepasst? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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