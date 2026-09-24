Zelda Historical Charms – Sammelanhänger mit 12 Spielen kommen 2026

Eine neue Veröffentlichung rund um The Legend of Zelda: Twilight Princess steht für Oktober 2026 an. Wer dabei auf den lange ersehnten HD-Port für Nintendo Switch oder Nintendo Switch 2 hofft, muss seine Erwartungen allerdings deutlich zurückschrauben.

Bei der Neuheit handelt es sich nicht um ein Videospiel, sondern um einen Sammelanhänger von Takara Tomy Arts. Das Motiv zu Twilight Princess gehört zu einer neuen Reihe sogenannter Historical Charms, die im Oktober 2026 über japanische Gachapon-Automaten erhältlich sein soll.

Die kleinen Metallanhänger orientieren sich optisch am Triforce und zeigen Charakterdesigns aus unterschiedlichen Epochen der Zelda-Reihe. Eine Veröffentlichung in Deutschland oder anderen Ländern außerhalb Japans ist derzeit nicht angekündigt.

Zwölf Zelda-Abenteuer als Sammelanhänger

Welche Spiele sind in der neuen Zelda-Kollektion vertreten? Insgesamt umfasst die Reihe zwölf verschiedene Anhänger. Neben Link in seinem düsteren Twilight-Princess-Design werden zahlreiche weitere Stationen aus der langen Geschichte der Action-Adventure-Serie berücksichtigt.

Lediglich beim Motiv zu Echoes of Wisdom steht nicht Link, sondern Prinzessin Zelda im Mittelpunkt. Die vollständige Auswahl setzt sich aus folgenden Spielen zusammen:

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

The Legend of Zelda: A Link to the Past

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

The Legend of Zelda: The Wind Waker

The Legend of Zelda: Twilight Princess

The Legend of Zelda: Skyward Sword

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Ein Versuch am japanischen Kapselautomaten kostet umgerechnet knapp 2 Euro. Welcher Anhänger aus der Maschine kommt, bleibt dem Zufall überlassen. Für Sammler dürfte deshalb besonders die Jagd nach dem vollständigen Set interessant werden.

Die Rückkehr auf moderne Nintendo-Hardware bleibt aus

Wann erscheint Twilight Princess für Nintendo Switch 2? Eine neue Spielversion hat Nintendo weiterhin nicht angekündigt. Das ursprüngliche Twilight Princess erschien 2006 für Nintendo Wii und Nintendo GameCube, bevor am 4. März 2016 eine überarbeitete HD-Fassung für Wii U folgte.

Seit Jahren halten sich Gerüchte über mögliche Umsetzungen von Twilight Princess HD und The Wind Waker HD für neuere Nintendo-Konsolen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es weiterhin nicht. Entsprechend dürfte der neue Anhänger die Wünsche vieler Fans nach einer zeitgemäßen Neuauflage kaum erfüllen.

Immerhin bietet die Nintendo-Classics-Bibliothek auf Nintendo Switch 2 grundsätzlich eine mögliche Heimat für ältere GameCube-Titel. The Wind Waker ist dort bereits vertreten, während Twilight Princess bislang im Aufgebot fehlt. Ob Nintendo das Abenteuer mit Link und Midna später ergänzt oder doch eine eigenständige HD-Version veröffentlicht, bleibt offen.

Freut ihr euch über den Twilight-Princess-Anhänger oder wartet ihr weiterhin ausschließlich auf eine Neuauflage des Spiels? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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