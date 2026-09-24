Dressmaker überrascht auf Steam – Schneiderei-Sim vor Diablo 4 im Umsatz

Ein unscheinbares Indie-Spiel sorgt derzeit auf Steam für eine echte Überraschung. Dressmaker erschien am 21. September 2026 und schaffte es innerhalb weniger Tage in die weltweiten Topseller, wo die gemütliche Schneiderei-Simulation zeitweise sogar mehr Umsatz als Diablo 4 und Marvel Rivals erzielte.

Besonders eindrucksvoll fällt die Resonanz der Community aus. Rund 1.800 Rezensionen kamen bereits kurz nach dem Release zusammen, wobei 96 Prozent positiv ausfielen. Steam führt die Gesamtwertung damit als äußerst positiv.

Eine Schneiderei mit kreativer Freiheit

Was macht Dressmaker so erfolgreich? Das Einzelspieler-Spiel besetzt eine Nische, die bislang nur selten ausführlich behandelt wurde. Ihr eröffnet eine Damenschneiderei, wählt passende Stoffe aus, platziert Schnittmuster und schneidet einzelne Teile zu, bevor diese an einer virtuellen Nähmaschine zusammengesetzt werden.

Die fertigen Kleider lassen sich mit Knöpfen, Schleifen, Spitze und Applikationen verzieren. Dabei beeinflusst sogar die Platzierung des Schnittmusters auf dem Stoff, wie das spätere Ergebnis aussieht. Zur Auswahl stehen unter anderem Baumwolle, Leinen, Wolle, Seide und Samt.

Aufträge erhaltet ihr von den Bewohnerinnen der Stadt, die Kleidungsstücke für unterschiedliche Anlässe benötigen. Gelungene Arbeiten verbessern euren Ruf und füllen die Kasse. Alternativ könnt ihr eigene Entwürfe im Schaufenster ausstellen und direkt verkaufen.

Der überraschende Erfolg auf Steam

Wie konnte Dressmaker große Namen wie Diablo 4 überholen? Die Steam-Topseller werden nach Umsatz und nicht ausschließlich nach verkauften Exemplaren sortiert. Dennoch ist es bemerkenswert, dass ein kleines Kreativspiel dort zeitweise vor bekannten Produktionen von Blizzard und NetEase stand.

Zum Erfolg dürften neben der ungewöhnlichen Spielidee auch die niedrigen technischen Anforderungen beitragen. Unter Windows werden mindestens 8 GB Arbeitsspeicher, eine Intel UHD 630 und lediglich 1 GB freier Speicherplatz verlangt. Auf dem Mac wird mindestens ein Apple M1 vorausgesetzt.

Dressmaker unterstützt Steam Cloud, die Familienbibliothek und insgesamt 32 Steam-Errungenschaften. Eine deutsche Übersetzung ist aktuell allerdings nicht enthalten. Verfügbar sind Englisch, vereinfachtes Chinesisch und Japanisch.

Ein Indie-Hit fernab großer Marken

Warum ist der Erfolg für die Gaming-Branche interessant? Dressmaker zeigt, dass eine klar definierte Idee nicht zwangsläufig ein riesiges Budget benötigt. Während viele große Veröffentlichungen um ähnliche Zielgruppen konkurrieren, liefert das Studio Cozy Lives eine Simulation, die sich vollständig auf Mode, Handwerk und kreatives Gestalten konzentriert.

Publisher Free Lives bietet das Spiel zum Start mit einem Rabatt von zehn Prozent an. Das Einführungsangebot endet am 28. September 2026. Ob sich Dressmaker langfristig in den Steam-Charts behaupten kann, bleibt abzuwarten, doch der starke Auftakt und die vielen positiven Rezensionen sind bereits ein beachtlicher Erfolg.

Was haltet ihr von Dressmaker? Könnt ihr euch für eine ausführliche Schneiderei-Simulation begeistern, oder bleibt ihr lieber bei Diablo 4? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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