Hello Sunshine auf Steam – Journey-Vibes treffen Survival mit Roboterbegleiter

Mit Hello Sunshine kündigt sich auf Steam ein ungewöhnliches Survival-Abenteuer an, das Erinnerungen an den gefeierten PlayStation-Klassiker Journey weckt. Statt lediglich durch eine malerische Wüste zu wandern, müssen sich Fans hier jedoch gegen extreme Temperaturen, feindliche Maschinen und knappe Ressourcen behaupten.

Als offensichtliches Vorbild dient Journey, das ursprünglich 2012 für PlayStation 3 erschien und auf Metacritic einen Metascore von 92 Punkten erreichte. Hello Sunshine übernimmt die einsame Reise durch gewaltige Sandlandschaften, erweitert dieses Konzept aber um Crafting, Fortschrittssysteme und eine enge Beziehung zu einem riesigen Roboter.

Eine gefährliche Reise durch die Wüste

Worum geht es in Hello Sunshine? Das Survival-Rollenspiel spielt in den Ruinen eines untergegangenen Firmenimperiums. Ihr übernehmt die Rolle des letzten Angestellten und müsst einen gewaltigen Turm erreichen, an dem über das Schicksal der verbliebenen Welt entschieden werden soll.

Während der Reise folgt die Hauptfigur einer gigantischen Kriegsmaschine. Am Tag schützt deren Schatten vor der tödlichen Hitze und der Strahlung der Sonne. In den eiskalten Nächten wird der Roboter ebenfalls zur Lebensversicherung, da er beim Aufladen Wärme spendet.

Die wichtigsten Spielelemente von Hello Sunshine umfassen:

Erkundung einer postapokalyptischen Welt, die von einem Konzern und außer Kontrolle geratenen Maschinen geprägt wurde

Überleben bei extremer Hitze am Tag und eisiger Kälte in der Nacht

Sammeln und Verwerten von Ressourcen aus Versorgungskisten, Maschinenwracks und verlassenen Siedlungen

Herstellung neuer Ausrüstung, Werkzeuge und Waffen

Reparatur, Verbesserung und optische Anpassung des riesigen Roboters

Erledigung einfacher Firmenaufgaben, um Angestelltenstufen und zusätzliche Vorteile freizuschalten

Solo-Abenteuer sowie kooperatives Spielen mit einer zweiten Person

Survival-Systeme statt reiner Wandersimulation

Wie unterscheidet sich Hello Sunshine von Journey? Während Journey vor allem auf Atmosphäre, einfache Interaktionen und eine emotionale gemeinsame Erfahrung setzt, fällt Hello Sunshine deutlich umfangreicher aus. Hunger, Kälte und Hitze müssen ebenso berücksichtigt werden wie die Suche nach Nahrung und geeigneter Ausrüstung.

Nach Sonnenuntergang errichtet ihr ein Lager, kocht Mahlzeiten und verarbeitet gesammelte Materialien mit dem Sunshine Recycler. Daraus entstehen neue Gegenstände für die Hauptfigur oder Verbesserungen für den Roboter, darunter stärkere Sensoren, Verteidigungssysteme und kosmetische Anpassungen wie Farben und Aufkleber.

Zusätzlich lassen sich kleine Helferroboter einsetzen. Diese kartieren das Gelände, suchen nach Nahrung, sammeln Ressourcen und unterstützen bei der Verteidigung gegen feindliche Drohnen. Mit zunehmendem Fortschritt hilft auch der große Roboter aktiver, indem er verborgene Orte entdeckt, Hindernisse überwindet und verbliebene Kriegsmaschinen bekämpft.

Koop mit unterschiedlichen Perspektiven

Wie funktioniert der Koop-Modus von Hello Sunshine? Das Abenteuer soll allein oder gemeinsam mit einer weiteren Person spielbar sein. Vorgesehen sind Online-Koop sowie lokales Spielen mit geteiltem Bildschirm, wobei beide Teilnehmer die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven erleben sollen.

Gemeinsam werden Erkundungstouren geplant, Ressourcen ausgetauscht und Verbesserungen hergestellt. Laut den bisherigen Informationen übernimmt die zweite Person dabei nicht einfach eine identische Version des letzten Angestellten. Welche Figur oder Maschine stattdessen gesteuert wird, bleibt vorerst offen.

Auch die Beziehung zum großen Roboter soll eine zentrale Rolle spielen. Anfangs nimmt die Maschine ihren menschlichen Begleiter kaum wahr, doch Reparaturen, neue Software und gemeinsame Erlebnisse vertiefen die Verbindung. Gleichzeitig deckt die Reise auf, wie die Welt unterging, wer der letzte Angestellte wirklich ist und weshalb die verbliebenen Maschinen ihren Betrieb nicht einstellen.

Hello Sunshine entsteht beim norwegischen Studio Red Thread Games und wird von Megabit Publishing veröffentlicht. Das Survival-Rollenspiel ist bislang ausschließlich für den PC über Steam angekündigt. Einen konkreten Veröffentlichungstermin oder Preis gibt es noch nicht, das Spiel kann jedoch bereits auf die Wunschliste gesetzt werden.

Was haltet ihr von der Mischung aus Journey, Survival-Spiel und Roboterbegleiter? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.

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