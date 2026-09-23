LEGO-Fan baut Flegmon aus Toy-Story-Set Lotso, ganz ohne Extra-Steine

Ein kreativer LEGO-Fan hat zwei bekannte Marken auf ungewöhnliche Weise zusammengebracht. Aus dem offiziellen Lotso-Set zu Toy Story 3 entstand eine detailreiche Nachbildung von Flegmon, für die ausschließlich die enthaltenen Bausteine verwendet wurden.

Hinter dem alternativen Modell steckt der Reddit-Nutzer Minute_Food_2881. Seine am 22. September 2026 veröffentlichte Kreation zeigt eindrucksvoll, wie gut sich die rosafarbenen und weißen Elemente des Bären für das Pokémon der ersten Generation eignen.

Vom Toy-Story-Bären zum Pokémon

Wie wurde Lotso in Flegmon verwandelt? Als Grundlage dient das LEGO-Set Lotso mit der Nummer 43306. Das im Jahr 2026 veröffentlichte Modell besteht aus 570 Teilen und bildet normalerweise den rosafarbenen Bären aus Toy Story 3 samt Gehstock und beweglichen Körperteilen ab.

Minute_Food_2881 ordnete die vorhandenen Elemente jedoch komplett neu an. Das Ergebnis besitzt den charakteristischen gedrungenen Körper von Flegmon, vier kurze Beine, den langen Schweif und die helle Schnauze. Selbst die markante Kopfform des Pokémon ist deutlich erkennbar.

Besonders bemerkenswert ist der Verzicht auf zusätzliche Bausteine. Sämtliche Komponenten stammen aus dem offiziellen Lotso-Set. Lediglich die Augen erinnern noch deutlich an die ursprüngliche Figur und verleihen dem ansonsten niedlichen Flegmon einen leicht ungewöhnlichen Gesichtsausdruck.

Die Community feiert den alternativen Bau

Warum begeistert das LEGO-Flegmon so viele Fans? In den Reaktionen wird vor allem die kreative Wiederverwertung des Sets gelobt. Einige Nutzer vergleichen die Idee scherzhaft mit einem inoffiziellen Creator-Modell, obwohl Lotso ursprünglich nicht als 2-in-1- oder 3-in-1-Set konzipiert wurde.

Andere Fans wünschen sich eine Bauanleitung für das alternative Modell. Dabei fiel mehrfach der Name Rebrickable, wo Mitglieder der LEGO-Community eigene Anleitungen für sogenannte MOCs veröffentlichen können. Ob Minute_Food_2881 seine Flegmon-Version dort anbieten wird, steht bislang nicht fest.

Auch Anspielungen auf die Pokémon-Spiele durften in den Kommentaren nicht fehlen. Mehrere Fans wollten wissen, ob sich Flegmons Schweif entfernen lässt. Das erinnert an den Flegmon-Brunnen aus Pokémon Gold und Silber, in dem Team Rocket die Schweife der dort lebenden Pokémon abschneidet und illegal verkauft.

Flegmon bleibt vorerst ein Fanmodell

Welche offiziellen LEGO-Pokémon gibt es bereits? Die Zusammenarbeit zwischen LEGO und The Pokémon Company startete am 27. Februar 2026 mit Modellen von Pikachu, Evoli, Bisaflor, Glurak und Turtok. Später wurde die Reihe unter anderem um Arkani, Rayquaza, Mampfaxo sowie mehrere interaktive Smart-Play-Sets erweitert.

Flegmon gehört bislang nicht zum offiziellen Sortiment. Genau diese Lücke machen sich kreative Baumeister zunutze. Minute_Food_2881 hat bereits weitere Pokémon aus LEGO-Steinen umgesetzt und reiht die neue Kreation damit in eine wachsende Sammlung von Fanmodellen ein.

In der Community gibt es außerdem schon einen passenden Vorschlag für das nächste Projekt: Ein Muschas könnte Flegmon ergänzen und gemeinsam mit ihm die Entwicklung zu Lahmus darstellen. Bis LEGO selbst ein offizielles Modell veröffentlicht, dürfte die umgebaute Lotso-Version für viele Fans eine charmante Alternative bleiben.

Wie gefällt euch das LEGO-Flegmon aus dem Lotso-Set? Würdet ihr das Modell selbst nachbauen oder wünscht ihr euch lieber ein offizielles Set? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.

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