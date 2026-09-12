LEGO-Fan baut Millennium Falcon aus Minecraft-Set – ohne extra Steine

Ein kreativer LEGO-Fan bringt zwei der bekanntesten Marken der Gaming- und Filmwelt auf ungewöhnliche Weise zusammen. Aus dem LEGO-Minecraft-Set Das Babyschwein-Haus entstand eine kompakte Version des Millennium Falcon aus Star Wars, ohne dafür auch nur einen zusätzlichen Stein zu verwenden.

Veröffentlicht wurde der alternative Bau vom Reddit-Nutzer MobileWeakness5482. Statt das rosafarbene Minecraft-Gebäude nach Anleitung zusammenzusetzen, verwandelte der Fan dessen 238 Teile in Han Solos legendäres Raumschiff.

Vom Schweinehaus zum Kultschiff

Wie wird aus einem Minecraft-Schwein der Millennium Falcon? Die größte Herausforderung liegt in der begrenzten Auswahl an Bauteilen. Das Babyschwein-Haus mit der Setnummer 21268 besteht vor allem aus rosafarbenen, braunen und grünen Steinen, die ursprünglich eine Farm im Minecraft-Waldbiom bilden sollen.

Trotz dieser ungewöhnlichen Farbpalette ist die charakteristische Silhouette des Millennium Falcon deutlich zu erkennen. Der alternative Bau besitzt den typischen flachen Rumpf, die nach vorne geöffneten Spitzen sowie ein seitlich angebrachtes Cockpit. Einige Details wurden besonders einfallsreich umgesetzt. So dient ein Pflanzenelement als Sensorschüssel des Raumschiffs.

Auch die kompakte Größe macht den Umbau bemerkenswert. Das seit Januar 2025 erhältliche Babyschwein-Haus umfasst lediglich 238 Teile. Zum ursprünglichen Set gehören außerdem ein Held im Wolfsskin, ein Babyschwein, eine Biene, ein ausgewachsenes Schwein und ein Zombie-Piglin. Beim Millennium Falcon steht jedoch eindeutig das aus den vorhandenen Steinen gebaute Schiff im Mittelpunkt.

Kreativität ohne zusätzliche Bauteile

Warum beeindruckt dieser LEGO-Umbau so viele Fans? Alternative Modelle gehören seit Jahren zur LEGO-Community, doch der komplette Verzicht auf zusätzliche Elemente verschärft die Herausforderung erheblich. MobileWeakness5482 musste jede Form und jedes Detail allein mit dem Material des Minecraft-Sets umsetzen.

Gerade der Millennium Falcon ist ein anspruchsvolles Motiv. Seine asymmetrische Konstruktion und die bekannte Grundform sorgen dafür, dass selbst kleine Abweichungen schnell auffallen. Gleichzeitig eignet sich das Star-Wars-Schiff hervorragend für kreative Experimente, weshalb eine eigene Reddit-Community regelmäßig Millennium-Falcon-Modelle präsentiert, die aus völlig anderen Sets entstehen.

Eine frei verfügbare Bauanleitung für die Variante aus dem Babyschwein-Haus gibt es derzeit offenbar nicht. Wer den Umbau mit dem eigenen Set nachbauen möchte, muss sich deshalb an den veröffentlichten Bildern orientieren und die Konstruktion Schritt für Schritt selbst entschlüsseln.

Das Ergebnis zeigt eindrucksvoll, wie vielseitig selbst ein kleines LEGO-Minecraft-Set sein kann. Würdet ihr Das Babyschwein-Haus ebenfalls zerlegen und daraus den Millennium Falcon bauen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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