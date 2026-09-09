LEGO Sonic Set wird zum X Wing – ohne zusätzliche Steine﻿

Ein kreativer LEGO Fan bringt zwei große Popkulturwelten auf ungewöhnliche Weise zusammen. Aus dem LEGO Sonic the Hedgehog Set Tails’ Tornado 1 entsteht ein farbenfroher X Wing aus Star Wars, ohne dass dafür zusätzliche Steine benötigt werden.

Verantwortlich für den alternativen Bau ist der auf Reddit als Minute_Food_2881 bekannte Creator. Auf Rebrickable veröffentlicht er seine Modelle unter dem Namen CreationCaravan und zeigt regelmäßig, wie sich offizielle LEGO Sets in komplett andere Fahrzeuge und Raumschiffe verwandeln lassen.

Vom Doppeldecker zum Raumjäger

Wie wird Tails’ Tornado 1 zu einem X Wing? Für den Umbau zerlegt CreationCaravan den rot-gelben Doppeldecker vollständig und setzt dessen Teile zu einem kompakten Star Wars Raumjäger zusammen. Die charakteristische Farbgebung bleibt erhalten, wodurch der X Wing sofort an Tails und die Sonic Spiele erinnert.

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Besonders clever ist die Verwendung des Kopfes des Egg Chaser. Im fertigen Modell übernimmt er den Platz eines Astromech Droiden hinter dem Cockpit. Tails selbst sitzt als Pilot am Steuer und dürfte damit zu den ungewöhnlichsten Rebellenpiloten gehören, die jemals in einem X Wing Platz genommen haben.

Zum Modell gehört außerdem ein Standfuß, auf dem der Raumjäger stabil und leicht angewinkelt präsentiert werden kann. Nach Angaben des Erbauers ist die Konstruktion dennoch robust genug, um nicht nur im Regal zu stehen, sondern auch problemlos für Flugmanöver in die Hand genommen zu werden.

Alle benötigten Teile stecken im Sonic Set

Welche LEGO Steine werden für den Umbau benötigt? Der alternative X Wing besteht aus insgesamt 270 Teilen. Sämtliche Elemente stammen aus Tails’ Tornado 1 mit der Setnummer 77119, wobei auch einige der bereits in der Verpackung enthaltenen Ersatzteile zum Einsatz kommen.

Das offizielle Sonic Set umfasst insgesamt 310 Teile und ist für Fans ab acht Jahren vorgesehen. Neben Tails’ Doppeldecker enthält es die Tails Minifigur, den beweglichen Badnik Egg Chaser, einen Chaos Emerald und eine kleine schwebende Insel. Tails’ Tornado 1 ist seit August 2026 erhältlich und kostet im offiziellen deutschen LEGO Shop 29,99 Euro.

Wer den Star Wars Umbau selbst ausprobieren möchte, kann eine digitale Bauanleitung über das Rebrickable Profil von CreationCaravan erwerben. Umgerechnet liegt der Preis bei rund 2,60 Euro. Zusätzliche LEGO Sets oder einzeln gekaufte Bausteine sind für die Umsetzung nicht erforderlich.

Kreatives Crossover für Sonic und Star Wars Fans

Warum passt der Umbau so gut zum Originalmodell? Bereits Tails’ Tornado 1 besitzt bewegliche Flügel, zwei Sitze und einen schwenkbaren Shooter. Diese Eigenschaften bieten eine passende Grundlage für einen X Wing, dessen markante Flügelkonstruktion beim alternativen Modell ebenfalls im Mittelpunkt steht.

LEGO Sonic the Hedgehog wird seit August 2023 als eigenständige Themenwelt angeboten. Zuvor waren Sonic und weitere Charaktere bereits ab 2016 im Rahmen von LEGO Dimensions vertreten. Der X Wing zeigt nun erneut, wie vielseitig die bunten Sonic Sets abseits ihrer offiziellen Bauanleitungen sein können.

Wie gefällt euch Tails als Pilot eines rot-gelben X Wing? Würdet ihr das Modell nachbauen oder Tails’ Tornado 1 lieber im Originalzustand lassen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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