ARC Raiders Update 1.45.0 – neue Expedition und Technik-Upgrade auf UE 5.7

Mit Update 1.45.0 hat Embark Studios am 8. September 2026 den letzten großen Live-Service-Patch vor Frozen Trail für ARC Raiders veröffentlicht. Die Aktualisierung bringt neue Inhalte, startet die fünfte Expedition und bereitet zugleich den Vorstoß in den eisigen Norden vor.

Im Mittelpunkt steht das neue Raider-Projekt Ascending the Mountain, das die bisherige Geschichte rund um Shani und rätselhafte ARC-Signale fortsetzt. Daneben warten das Hornet Hunter Set, von der Community entworfene Gummienten und zahlreiche technische Verbesserungen.

Der Weg in den eisigen Norden

Wie bereitet Update 1.45.0 Frozen Trail vor? Die mysteriösen Signale führen über das bislang erreichbare Röhrensystem hinaus in ein abgelegenes Gebirge. Apollo arbeitet deshalb an einer experimentellen Lösung und benötigt Materialien sowie die Hilfe erfahrener Raider.

Das Projekt Ascending the Mountain liefert damit die erzählerische Begründung für den Zugang zur neuen Region. Frozen Trail erscheint am 8. Oktober 2026 und soll die bislang größte Karte von ARC Raiders enthalten, auf der verlassene Dörfer, Fabriken, Forschungseinrichtungen und ein Observatorium erkundet werden können.

Darüber hinaus verspricht Embark Studios eine neue ARC Operation für erfahrene Raider, zusätzliche ARC-Gegner, Außenposten, Waffen, Gadgets, Kosmetik und Anpassungen am Fähigkeitenbaum. Auch die Raider Decks werden mit einem umfangreicheren Belohnungssystem überarbeitet.

Neues Raider-Projekt Ascending the Mountain

Start der fünften Expedition

Neues Hornet Hunter Set

Von der Community entworfene Gummienten für den Raider Den

Vorbereitung auf Frozen Trail am 8. Oktober 2026

Mit dem kommenden Systemwechsel verschwindet außerdem die Währung Cred vollständig. Verbliebene Creds können noch bis zum 8. Oktober 2026 bei Shani oder für Belohnungen aus Raider Decks ausgegeben werden.

Bereits freigeschaltete Belohnungen bleiben nach dem Update erhalten. Sämtliche bisherigen Raider-Deck-Inhalte sollen zudem in das neue Fortschrittssystem übernommen werden und weiterhin freischaltbar sein.

Die fünfte Expedition läuft vom 8. September 2026 bis zum 29. September 2026. Danach wird das Expeditionssystem pausiert und soll Anfang 2027 mit größeren Verbesserungen an Zugänglichkeit, Zeitfenstern und Belohnungen zurückkehren.

Welche Verbesserungen bringt der aktuelle ARC Raiders Patch? Neben den neuen Inhalten greift Embark Studios an zahlreichen Stellen in Gameplay, Technik und Benutzeroberfläche ein. Besonders auffällig ist der Wechsel von Unreal Engine 5.3 auf Unreal Engine 5.7.

Auf PS5 wurden Abstürze behoben, während das Matchmaking verständlichere Fehlermeldungen erhält. Beim Gameplay betreffen die Anpassungen unter anderem die Aphelion, Expeditionen, bewegliche Oberflächen und das Gewicht des Loadouts.

ARC: Snitch Scanner lassen ARC nun ähnlich wie gewöhnliche Snitches erscheinen, besitzen aber eine niedrigere Chance auf besonders starke ARC.

Snitch Scanner lassen ARC nun ähnlich wie gewöhnliche Snitches erscheinen, besitzen aber eine niedrigere Chance auf besonders starke ARC. Audio: Der Equalizer spielt beim Wegstecken nicht länger fälschlicherweise seinen Schussklang ab.

Der Equalizer spielt beim Wegstecken nicht länger fälschlicherweise seinen Schussklang ab. Audio: Der Sprachchat funktioniert wieder korrekt, wenn Raider Voice aktiviert ist.

Der Sprachchat funktioniert wieder korrekt, wenn Raider Voice aktiviert ist. Anpassung: Die Rawhide Kopfbedeckung bleibt bei deaktivierter Anzeige nicht länger sichtbar.

Die Rawhide Kopfbedeckung bleibt bei deaktivierter Anzeige nicht länger sichtbar. Anpassung: Das Boonie Outfit wird am 15. September 2026 verfügbar.

Das Boonie Outfit wird am 15. September 2026 verfügbar. Gameplay: Bei einer Landung auf beweglichen Oberflächen folgt der Charakter nun erst nach dem Aufsetzen der Bewegung.

Bei einer Landung auf beweglichen Oberflächen folgt der Charakter nun erst nach dem Aufsetzen der Bewegung. Gameplay: Das schnelle Durchschalten von Gegenständen kann unabhängig vom Schnellwahlrad neu belegt oder deaktiviert werden.

Das schnelle Durchschalten von Gegenständen kann unabhängig vom Schnellwahlrad neu belegt oder deaktiviert werden. Gameplay: Minen der ARC Turbine lassen sich wieder markieren.

Minen der ARC Turbine lassen sich wieder markieren. Gameplay: Der Waffenschwank der Aphelion wurde reduziert, um das Zielen zu stabilisieren.

Der Waffenschwank der Aphelion wurde reduziert, um das Zielen zu stabilisieren. Gameplay: Beim Start einer Expedition werden Quests nicht mehr automatisch zurückgesetzt. Die Entscheidung liegt nun beim jeweiligen Raider.

Beim Start einer Expedition werden Quests nicht mehr automatisch zurückgesetzt. Die Entscheidung liegt nun beim jeweiligen Raider. Gameplay: Der Stampfangriff der Matriarchin verursacht hinter hoher Deckung oder auf der Maschine keinen fehlerhaften Schaden mehr.

Der Stampfangriff der Matriarchin verursacht hinter hoher Deckung oder auf der Maschine keinen fehlerhaften Schaden mehr. Gameplay: Bei extremer Überladung greift eine zusätzliche Gewichtsstufe. Betroffene Charaktere können nur noch gehen, während Sprinten und Springen deaktiviert sind.

Bei extremer Überladung greift eine zusätzliche Gewichtsstufe. Betroffene Charaktere können nur noch gehen, während Sprinten und Springen deaktiviert sind. Stabilität: Ein Absturz auf PS5 kurz nach dem Start einer Sitzung wurde behoben.

Ein Absturz auf PS5 kurz nach dem Start einer Sitzung wurde behoben. Stabilität: Schnelles Drücken bestimmter Tasten führt nicht länger zu einem möglichen Absturz.

Schnelles Drücken bestimmter Tasten führt nicht länger zu einem möglichen Absturz. Stabilität: Trupps sollten nach dem Abmelden und erneuten Beitritt eines Mitglieds nicht länger beim Bereitmachen oder Matchmaking feststecken.

Trupps sollten nach dem Abmelden und erneuten Beitritt eines Mitglieds nicht länger beim Bereitmachen oder Matchmaking feststecken. Performance: ARC Raiders nutzt nun Unreal Engine 5.7 statt Unreal Engine 5.3.

ARC Raiders nutzt nun Unreal Engine 5.7 statt Unreal Engine 5.3. Benutzeroberfläche: Das angezeigte Loadout Gewicht wird sofort aktualisiert, wenn Teile eines Stapels fallengelassen werden.

Das angezeigte Loadout Gewicht wird sofort aktualisiert, wenn Teile eines Stapels fallengelassen werden. Benutzeroberfläche: Ausgewählte Knoten im Fähigkeitenbaum wurden optisch überarbeitet.

Ausgewählte Knoten im Fähigkeitenbaum wurden optisch überarbeitet. Benutzeroberfläche: Entfernungsabhängige Kartenmarkierungen werden wieder korrekt dargestellt.

Entfernungsabhängige Kartenmarkierungen werden wieder korrekt dargestellt. Benutzeroberfläche: Bei vollem Inventar erscheint beim Aufheben eines Gegenstands nun ein klarer Hinweis auf das volle Loadout.

Bei vollem Inventar erscheint beim Aufheben eines Gegenstands nun ein klarer Hinweis auf das volle Loadout. Benutzeroberfläche: Fehlermeldungen beim Matchmaking erklären nun genauer, ob eine unterbrochene Internetverbindung oder inkompatible Crossplay Einstellungen verantwortlich sind.

Die Änderungen am Gewichtssystem könnten besonders für Raider relevant werden, die regelmäßig mit maximal gefülltem Rucksack zur Extraktion aufbrechen. Wer das erlaubte Gewicht deutlich überschreitet, muss künftig mit erheblichen Einschränkungen bei der Bewegung rechnen.

Bekannte Probleme und der Blick auf Frozen Trail

Welche Fehler sind nach Update 1.45.0 weiterhin bekannt? Trotz der zahlreichen Korrekturen führt Embark Studios eine Reihe offener Probleme auf. Dazu zählen Abstürze, fehlerhafte Animationen und ungewöhnliches Verhalten bestimmter ARC-Einheiten.

Der zweite Teil des Projekts Phantom Targets konnte von einigen Nutzern nicht gestartet werden. Eine Entschädigung ist für ein kommendes Update vorgesehen.

Auf Xbox Series S können weiterhin Abstürze auftreten, auch wenn mehrere Stabilitätsverbesserungen vorgenommen wurden.

können weiterhin Abstürze auftreten, auch wenn mehrere Stabilitätsverbesserungen vorgenommen wurden. Unter Windows kann das Update KB5121003 auf dem PC Abstürze verursachen.

Im Epic Games Store kann die Tastatureingabe plötzlich ausfallen. Als vorläufige Lösung empfiehlt sich das Deaktivieren aktiver Overlays oder ein Wechsel aus dem Spiel und zurück.

kann die Tastatureingabe plötzlich ausfallen. Als vorläufige Lösung empfiehlt sich das Deaktivieren aktiver Overlays oder ein Wechsel aus dem Spiel und zurück. Die Wurfanimation kann fehlen, wenn eine Trigger Nade unmittelbar nach dem Werfen gezündet wird.

Die Animation beim Waffenwechsel kann fehlerhaft aussehen, wenn direkt nach dem Überwinden eines Hindernisses gewechselt wird.

Charakteranimationen können beim Abbrechen der Durchsuchung eines Baron Husk fehlerhaft dargestellt werden.

Shredder können in einigen Räumen des Hidden Bunker an die Decke schweben.

Leaper können durch die ARC Turbine springen.

Schüsse während des Reitens auf ARC werden möglicherweise nicht korrekt registriert.

Einige Türen blockieren den Lichtstrahl von Taschenlampen nicht ordnungsgemäß.

Bei den Outfits Triumph, Reaver und Azimuth können weiterhin Clipping Fehler auftreten.

Update 1.45.0 ist zwar der letzte große Live-Service-Patch vor Frozen Trail, vollständig ruhig bleibt es bis zum 8. Oktober 2026 allerdings nicht. Embark Studios plant vor der Erweiterung noch eine kleinere Aktualisierung.

Mit der neuen Karte, zusätzlichen ARC-Bedrohungen und dem überarbeiteten Fortschrittssystem steht ARC Raiders eine der bislang umfassendsten Veränderungen bevor. Update 1.45.0 dient dabei als erzählerische und technische Brücke in die nächste Phase des Extraction Shooters.

Wie gefallen euch das neue Raider-Projekt und die angekündigten Änderungen für Frozen Trail? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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