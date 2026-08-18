ARC Raiders Update 1.42.0 bringt regionale Zeitpläne für Kartenbedingungen

Embark Studios hat am 18. August 2026 das Live Update 1.42.0 für ARC Raiders veröffentlicht. Neben dem zweiten Teil des Phantom Targets Events, einem neuen Projekt und weiteren Belohnungen verändert der Patch vor allem die zeitliche Planung der Kartenbedingungen.

Bislang folgten diese besonderen Bedingungen einem weltweit einheitlichen Zeitplan. Dadurch konnten Fans regionale Stoßzeiten verpassen oder mussten zu ungewöhnlichen Uhrzeiten online sein, um beispielsweise bestimmte Wetterlagen und andere Varianten einer Karte zu erleben.

Regionale Zeitpläne für Kartenbedingungen

Wie verändert Update 1.42.0 die Kartenbedingungen? Embark ersetzt den bisherigen globalen Zeitplan durch eine regionale Planung. Die Startzeiten der Kartenbedingungen richten sich damit stärker nach den Hauptspielzeiten in der jeweils ausgewählten Matchmaking-Region.

Dadurch sollen besondere Bedingungen häufiger dann verfügbar sein, wenn in einer Region viele Raider aktiv sind. Im Auswahlbildschirm für Karten erscheint passend dazu ein neues Regionsfeld, das die aktuell verwendete Matchmaking-Region anzeigt.

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Der Online-Tracker für Kartenbedingungen kann vorübergehend von den tatsächlich im Spiel aktiven Bedingungen abweichen. Embark will die Anzeige entsprechend anpassen und das regionale System anhand der Rückmeldungen aus der Community weiter optimieren.

Neue Signale beim Phantom Targets Event

Welche Inhalte bringt Phantom Targets Part 2? Shanis Untersuchung der rätselhaften Signale wird mit dem zweiten Teil des Events fortgesetzt. Verantwortlich scheinen Wespen zu sein, die ungewöhnliche Geräusche erzeugen, unregelmäßig fliegen und unbekannte Technologie transportieren.

Die betroffenen ARC Einheiten bewegen sich offenbar gemeinsam auf einen bestimmten Ort zu. Die Community soll Shani dabei unterstützen, die Ursache des auffälligen Verhaltens zu ermitteln und herauszufinden, was die Maschinen an ihrem Ziel erwartet.

Zum Update gehören außerdem ein neues Projekt und das Anomalia Outfit als mögliche Belohnung. Damit liefert Embark weitere Beschäftigung, während größere Inhalte wie Frozen Trail noch auf sich warten lassen.

Gameplay, Audio und technische Verbesserungen

Welche Änderungen enthält der Patch außerdem? Update 1.42.0 überarbeitet mehrere Gegner, Ausrüstungsgegenstände, Geräusche und Komfortfunktionen. Besonders relevant sind Anpassungen an Snitches sowie Fehlerbehebungen für die Angriffe von Queen und Matriarch.

Die vollständigen Änderungen in den Bereichen Audio und Gameplay umfassen folgende Punkte:

Schritt- und Bewegungsgeräusche in Innenräumen wurden überarbeitet. Schleifgeräusche wurden entfernt, die Hörbarkeit auf größere Entfernung verbessert und die akustische Abschirmung sowie Geräusche auf Betonflächen angepasst.

Schritte beim Bewegen durch Pflanzen klingen nun klarer und natürlicher.

Für Bewegungen über Kunststoffplanen und Abdeckungen wurden eigene Schrittgeräusche ergänzt.

Alle Magazinverbesserungen der Stufe 3 besitzen nun unterschiedliche Schussgeräusche.

Ein Snitch kann jetzt einen Rocketeer oder ein Duo aus Firefly und Hornet herbeirufen. Snitch Scanner sind von dieser Änderung nicht betroffen.

Stampfangriffe von Queen und Matriarch sollten nicht mehr durch Wände treffen oder aus deutlich größerer Entfernung Schaden verursachen.

Der Photoelectric Cloak schützt nun auch vor Blitzangriffen der Turbine und den Raketen der Matriarch.

Die Surge Coil Trap erhält einen Schutzmechanismus, damit neu erschienene Charaktere nicht unmittelbar von ihr getroffen werden.

Die Plätze des Schnellwahlrads können jetzt frei neu belegt werden.

Dolabra, Hullcracker und Rascal verursachen im Übungsbereich nun korrekt Schaden.

Snitches und Snitch Scanner können jetzt Fireflies erscheinen lassen.

Auf der Karte Buried City wurde zudem eine nicht nutzbare Seilrutsche neu positioniert. Sie sollte sich nach dem Update wieder wie vorgesehen verwenden lassen.

Optimierungen für Benutzeroberfläche und Stabilität

Welche technischen Fehler behebt Embark? Der Zwischenspeicher für das Streaming von Oberflächentexturen der Benutzeroberfläche arbeitet nach dem Patch effizienter und zuverlässiger. Zusätzlich wurden mehrere Absturzursachen behoben und allgemeine Stabilitätsverbesserungen vorgenommen.

Auch die Menüs und Projektanzeigen erhalten verschiedene Korrekturen:

Projektkacheln zeigen nicht länger fälschlicherweise den Abschluss eines Abschnitts an, wenn das jeweilige Projekt überhaupt nicht in mehrere Abschnitte unterteilt ist.

Rechtschreibfehler wurden korrigiert und lokalisierte Texte in mehreren Sprachen aktualisiert.

Fehlermeldungen beim Matchmaking wurden verständlicher formuliert.

Bei abgeschlossenen Projektaufgaben führt die Schaltfläche zum Einsammeln im Logbuch nun korrekt zur zugehörigen Projektseite.

Der Kartenauswahl wurde eine Regionsanzeige hinzugefügt, auf der die aktuelle Matchmaking-Region zu sehen ist.

Bekannte Probleme nach Update 1.42.0

Welche Fehler sind weiterhin bekannt? Trotz der zahlreichen Korrekturen arbeitet Embark noch an mehreren technischen und visuellen Problemen. Besonders Abstürze auf der Xbox Series S und auf Computern bleiben im Fokus.

Berichte über Abstürze auf der Xbox Series S werden weiterhin untersucht.

werden weiterhin untersucht. Auf dem PC können im Zusammenhang mit dem Windows Update KB5121003 Abstürze auftreten. Embark arbeitet an einer dauerhaften Lösung und hat vorübergehend eine Übergangslösung bereitgestellt.

Bei der Epic Games Version kann die Tastatureingabe plötzlich ausfallen. Bis zu einer Fehlerbehebung empfiehlt Embark, aktive Overlays zu deaktivieren oder aus dem Spiel heraus und anschließend wieder hineinzuwechseln.

Version kann die Tastatureingabe plötzlich ausfallen. Bis zu einer Fehlerbehebung empfiehlt Embark, aktive Overlays zu deaktivieren oder aus dem Spiel heraus und anschließend wieder hineinzuwechseln. Im Projekte Reiter kann ein Benachrichtigungspunkt dauerhaft sichtbar bleiben.

Die Wurfanimation kann ausbleiben, wenn eine Trigger Nade unmittelbar nach dem Wurf gezündet werden soll.

Die Animation beim Waffenwechsel kann fehlerhaft dargestellt werden, wenn direkt nach dem Überwinden eines Hindernisses die Waffe gewechselt wird.

Charakteranimationen können fehlerhaft erscheinen, wenn die Untersuchung eines Baron Husk unterbrochen wird.

Shredder schweben in einigen Räumen des Hidden Bunker zur Decke.

Leaper können durch die ARC Turbine springen.

Gegenstände, die Merits gewähren, zeigen beim Mitnehmen in einen Raid fälschlicherweise ein Merits Symbol an.

Schüsse können möglicherweise nicht korrekt registriert werden, während sich ein Charakter auf einer ARC Einheit bewegt.

Bei einigen Türen scheint der Lichtstrahl einer Taschenlampe durch die geschlossene Oberfläche hindurch.

Bei den Outfits Triumph, Reaver und Azimuth können Teile des Modells durch andere Oberflächen ragen.

Alte Angebote von Ermal können im Menü Acquire and Craft als verfügbar erscheinen. Dabei handelt es sich ausschließlich um einen Anzeigefehler.

Wie findet ihr die regionalen Zeitpläne für Kartenbedingungen und welche Änderung aus Update 1.42.0 ist für euch am wichtigsten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.