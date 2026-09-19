ARC Raiders Frozen Trail – Embark zeigt Großupdate am 23. September 2026

Für Fans von ARC Raiders entwickelt sich der 23. September 2026 kurzfristig zu einem wichtigen Termin. Embark Studios will an diesem Tag erstmals ausführlich zeigen, was die Community mit dem kommenden Großupdate Frozen Trail erwartet.

Die Präsentation startet um 19 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen YouTube-Kanal von ARC Raiders. Ein kurzer Teaser stimmt bereits auf die Enthüllung ein und deutet eine gigantische neue ARC-Maschine an, von der bislang lediglich die gewaltigen Beine zu sehen sind.

Die große Enthüllung von Frozen Trail

Was zeigt Embark Studios am 23. September 2026? Konkrete Details zum Ablauf der Präsentation hat das Entwicklerteam noch nicht genannt. Angekündigt wurde ein erster ausführlicher Blick auf Frozen Trail, das als bislang größtes Update für den Extraction-Shooter beschrieben wird.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält die neue ARC-Bedrohung aus dem Teaser. Schon zuvor hatte Embark bestätigt, dass Frozen Trail mehrere zusätzliche Maschinen einführt. Die Bandbreite soll von kleinen, beweglichen Störenfrieden bis hin zu einer enormen Maschine reichen, die einen Raider regelrecht zum Stillstand bringen kann.

Das vollständige Update erscheint anschließend am 8. Oktober 2026. Damit liegen zwischen der Vorstellung und dem Release etwas mehr als zwei Wochen, in denen Embark weitere Einzelheiten zu Inhalten, Systemänderungen und möglichen Belohnungen veröffentlichen könnte.

Neue Karte und überarbeiteter Fortschritt

Welche Inhalte bringt Frozen Trail für ARC Raiders? Im Mittelpunkt steht eine neue, verschneite Karte am Rand des Rust Belt. Das Gebiet umfasst verlassene Dörfer, Fabriken, Forschungseinrichtungen und ein Observatorium. Größere Höhenunterschiede sowie Gefahren über und unter der Erde sollen die Erkundung anspruchsvoller gestalten.

Für erfahrene Raider entsteht außerdem eine neue ARC Operation auf hohem Schwierigkeitsniveau. Dort sollen Kämpfe, Zusammenarbeit, Risikoabwägung und das eigene Überleben eng miteinander verbunden sein. Wer die Herausforderung erfolgreich bewältigt, darf mit entsprechenden Belohnungen rechnen.

Frozen Trail erweitert jedoch nicht nur die verfügbaren Aktivitäten. Der bisherige Raiders Den entwickelt sich zum anpassbaren Outpost, der dekoriert und für die Erforschung neuer Elemente genutzt werden kann. Zusätzlich überarbeitet Embark den Skill Tree, vertieft die langfristige Charakterentwicklung und nimmt die Raider Decks erneut unter die Lupe.

Ein entscheidender Termin für ARC Raiders

Warum ist die Präsentation für die Zukunft des Shooters so wichtig? Embark Studios setzt inzwischen auf zwei große Inhaltsupdates pro Jahr, die durch kleinere Live-Aktivitäten, Fehlerbehebungen und Balancing-Anpassungen ergänzt werden. Frozen Trail wird damit zum ersten großen Prüfstein für den neuen Veröffentlichungsrhythmus.

Parallel arbeitet das Studio an Verbesserungen beim Matchmaking, beim Schutz vor Cheats, bei der Stabilität und bei verschiedenen Komfortfunktionen. Auch neue Waffen, Gadgets, Instrumente, kosmetische Inhalte und zusätzliche Möglichkeiten zur Personalisierung gehören zu den angekündigten Erweiterungen.

Der 23. September 2026 dürfte somit zeigen, ob Frozen Trail die hohen Erwartungen erfüllen kann. Freut ihr euch auf die neue Karte und die gigantische ARC-Maschine oder wünscht ihr euch vor allem Verbesserungen an den bestehenden Systemen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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