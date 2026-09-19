Nintendo zur Switch 2 – Zelda Remake nur Auftakt für langfristige Pläne

Nintendo blickt nach dem ersten Jahr der Nintendo Switch 2 optimistisch auf die weitere Zukunft der Konsole. Beim Variety Entertainment & Technology Summit sprach Devon Pritchard, Präsidentin und Chief Operating Officer von Nintendo of America, über die langfristigen Pläne des Unternehmens und hob dabei besonders The Legend of Zelda: Ocarina of Time hervor.

Das vollständig überarbeitete Abenteuer erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Trotz der großen Bedeutung des Remakes soll es laut Pritchard allerdings lediglich einen frühen Baustein innerhalb einer wesentlich umfangreicheren Strategie darstellen.

Nintendo verspricht weitere große Projekte

Welche Pläne verfolgt Nintendo mit der Switch 2? Pritchard machte deutlich, dass sich die aktuelle Konsolengeneration aus Sicht des Unternehmens noch ganz am Anfang befindet. Nintendo habe bereits überzeugende eigene Produktionen sowie Spiele von Drittanbietern auf der Plattform begrüßen können, doch das langfristige Potenzial sei noch längst nicht ausgeschöpft.

Wir stehen erst am Anfang der Nintendo Switch 2. Das ist wirklich erst der Beginn.

Die Nintendo-Präsidentin freue sich darauf, welche Erfahrungen künftig für das System entstehen und welche Ideen die Entwickler umsetzen werden. Konkrete Neuankündigungen waren mit der Aussage zwar nicht verbunden, dennoch dürfte sie die Erwartungen an kommende Nintendo-Direct-Präsentationen erhöhen.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time nimmt dabei eine besonders wichtige Rolle ein. Nintendo bezeichnet die Neuauflage nicht nur als grafische Modernisierung. Überarbeitete Bewegungsabläufe, eine angepasste Kamera, neue Dialoge, vollständig vertonte Zwischensequenzen und ein neu eingespielter orchestraler Soundtrack sollen Links Abenteuer für eine neue Generation zugänglich machen.

Zelda wird über Spiele hinaus ausgebaut

Warum steht The Legend of Zelda im Mittelpunkt? Die Reihe feiert 2026 ihr 40. Jubiläum und wird von Nintendo entsprechend umfangreich begleitet. Neben dem Remake von Ocarina of Time arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit Sony Pictures an einem Realfilm, der am 30. April 2027 weltweit in die Kinos kommen soll.

Pritchard sieht solche Kooperationen als Möglichkeit, bekannte Nintendo-Marken nicht nur bestehenden Fans näherzubringen, sondern auch neue Zielgruppen zu erreichen. Das Unternehmen wolle Erlebnisse erschaffen, die langfristige Beziehungen aufbauen und mehrere Generationen miteinander verbinden.

Damit reagiert Nintendo zugleich auf einen Unterhaltungsmarkt, in dem Games, Filme, soziale Netzwerke und Streamingangebote permanent um Aufmerksamkeit konkurrieren. Statt sich ausschließlich auf die verfügbare Zeit der Konsumenten zu konzentrieren, soll der Spaß an den jeweiligen Erfahrungen weiterhin das entscheidende Kriterium bleiben.

Ocarina of Time könnte somit den Auftakt zu einer besonders aktiven Phase für Nintendo und die Switch 2 markieren. Mit weiteren angekündigten Produktionen wie Pokémon Winds and Waves im Jahr 2027 sowie zusätzlichen Projekten rund um etablierte Marken zeichnet sich bereits ab, dass Nintendo seine neue Plattform über viele Jahre hinweg unterstützen möchte.

Welche Nintendo-Reihe sollte nach Ocarina of Time als Nächstes ein großes Comeback auf der Switch 2 erhalten? Schreibt uns eure Wünsche in die Kommentare.

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