Ocarina of Time Remake – Karte deutet größere Eishöhle und Umbauten in Hyrule an

Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time soll deutlich mehr werden als eine grafische Neuauflage des Nintendo 64 Klassikers. Eine von Nintendo veröffentlichte Illustration von Hyrule deutet darauf hin, dass bekannte Gebiete nicht nur modernisiert, sondern teilweise auch räumlich überarbeitet werden.

Besonders die Eishöhle sorgt innerhalb der Zelda Community für Diskussionen. Das im Original vergleichsweise kurze Gebiet scheint auf der neuen Karte wesentlich mehr Platz einzunehmen und könnte dadurch im Remake eine deutlich größere Rolle erhalten.

Die mögliche Erweiterung der Eishöhle

Wie stark verändert das Remake die Eishöhle? Im Original war die Eishöhle ein überschaubarer Abschnitt zwischen Zoras Quelle und dem Wassertempel. Link musste dort mehrere Rätsel lösen und die Eisenstiefel finden, die anschließend für den Weg durch den Wassertempel benötigt wurden.

Die neue Hyrule Illustration stellt das eisige Gebiet offenbar umfangreicher dar. Das hat Spekulationen ausgelöst, dass Nintendo aus der ehemaligen Miniaturhöhle einen vollwertigen Dungeon mit zusätzlichen Räumen, Gegnern und Rätseln machen könnte. Offiziell bestätigt ist ein solcher Ausbau bislang allerdings nicht, da die Karte in erster Linie als künstlerische Darstellung der Spielwelt dient und keine maßstabsgetreue Dungeonkarte ist.

Eine Erweiterung würde sich dennoch anbieten. Nintendo könnte auf diese Weise neue Inhalte integrieren, ohne wichtige Ereignisse der ursprünglichen Handlung grundlegend umzuschreiben. Gleichzeitig bekämen Fans des Originals einen zusätzlichen Anreiz, das frostige Gebiet erneut gründlich zu erkunden.

Weitere Unterschiede in Hyrule

Welche Gebiete könnten ebenfalls überarbeitet worden sein? Neben der Eishöhle fallen auf der Karte mehrere bekannte Regionen auf, deren Aufbau vom Nintendo 64 Original abzuweichen scheint. Dazu gehören der Marktplatz von Hyrule, Kakariko, Zoras Fluss, der Todesberg und das Gerudotal.

Einige Orte besitzen anscheinend zusätzliche Gebäude, Wege oder Strukturen. Bereits das bisher gezeigte Material machte deutlich, dass Nintendo Hyrule nicht einfach mit höher aufgelösten Texturen nachbaut. Modernisierte Kamerabewegungen, erweiterte Dialoge, vertonte Zwischensequenzen, orchestrale Musik sowie überarbeitete Bewegungsoptionen sollen das Abenteuer spürbar zeitgemäßer gestalten.

Die Veränderungen führen außerdem zu Spekulationen über ehemals verworfene Inhalte. Häufig genannt wird der Lichttempel, der während früher Entwicklungsphasen des Originals vorgesehen gewesen sein soll, im fertigen Spiel jedoch nicht als eigener Dungeon auftauchte. Für eine Rückkehr gibt es aktuell keinen konkreten Hinweis, doch ein stärker überarbeitetes Hyrule würde Nintendo grundsätzlich Raum für solche Ideen bieten.

Wann erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2? Das vollständig neu aufgebaute Remake soll am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 veröffentlicht werden. Damit dauert es nur noch wenige Wochen, bis sich zeigt, wie umfangreich Nintendo die Welt, Dungeons und Nebeninhalte tatsächlich verändert hat.

Die Karte liefert vorerst spannende Anhaltspunkte, sollte aber nicht als endgültiger Beweis für einen vollwertigen Eis Dungeon verstanden werden. Sollte sich die vermutete Erweiterung bestätigen, wäre die Eishöhle eines der deutlichsten Beispiele dafür, dass dieses Remake eigene Akzente setzt und sich nicht allein auf nostalgische Bilder verlässt.

Wünscht ihr euch eine vollwertige Eishöhle mit neuen Rätseln und einem eigenen Boss oder sollte Nintendo möglichst nah am Original bleiben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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