Die Schatztruhen (Treasure Chests) auf Cayo Perico sind eine tägliche Sammelaktivität in GTA Online. Während ihr El Rubios Insel für den nächsten Überfall auskundschaftet, könnt ihr zwei Truhen öffnen: eine an Land und eine unter Wasser. Unsere Karte hilft euch, die passenden Stellen anzusteuern, ohne sämtliche Küsten und Wege abzusuchen.

Standardmäßig seht ihr die aus der Rotation berechneten Tagesfundorte. Im Filter lässt sich auf alle 19 möglichen Positionen umschalten. Das sind nicht 19 gleichzeitig verfügbare Truhen.

GTA Online: Schatztruhen auf Cayo Perico Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest. Interaktive Karte laden Karte in voller Größe öffnen

Schatztruhen: Das Wichtigste in Kürze

Täglich zwei aktive Truhen: eine an Land und eine unter Wasser.

19 mögliche Fundorte, aufgeteilt in zehn Land- und neun Unterwasserpositionen.

Gesucht wird beim Auskundschaften von Cayo Perico, nicht im Heist-Finale.

Regulär 25.000 GTA-Dollar und 1.000 RP pro Truhe, zusammen 50.000 GTA-Dollar und 2.000 RP pro Tag.

Kein Metalldetektor und keine Sonarstation für die Schatztruhen nötig.

Tageswechsel um 06:00 UTC: 7 Uhr MEZ oder 8 Uhr MESZ.

Wie kommt ihr für die Suche nach Cayo Perico?

Ihr benötigt Zugang zur Auskundschaftungsmission des Cayo-Perico-Heists, auf Englisch Gather Intel. Der eigene Einstieg führt über Miguel Madrazo im Music Locker und anschließend über die Kosatka. An deren Planungstisch startet ihr den Überfall beziehungsweise die Informationsbeschaffung und folgt der Mission zur Insel.

Ein Besuch der Strandparty oder eine Cayo-Rennstrecke ersetzt diese Mission nicht. Plant die Suche am besten als Abstecher während eurer ohnehin anstehenden Erkundung. Die Truhen sind eigene Sammelobjekte und keine zusätzliche Beute, die ihr erst im Finale aus El Rubios Anwesen tragen müsst.

Die Schatztruhe an Land finden

Öffnet auf der Karte einen Marker und prüft im Popup, ob er eine Land- oder Unterwassertruhe bezeichnet. Für die Landposition orientiert ihr euch an Wegen, Gebäuden und der Küstenlinie. Vergleicht den Standort mit eurer Inselkarte und sucht die unmittelbare Umgebung zu Fuß ab.

In der Nähe gibt die Truhe ein akustisches Signal ab; mit einem entsprechend eingestellten Controller kann auch die Vibration helfen. Geht direkt an die Kiste und folgt der eingeblendeten Interaktionsaufforderung. Wartet auf die Belohnungsanzeige, bevor ihr weiterzieht. Achtet unterwegs auf die Sichtbereiche der Wachen: Ein kurzer Umweg ist oft sinnvoller als eine gerade Route durch einen bewachten Bereich.

Schatztruhen werden direkt beim Auskundschaften geöffnet. © PlayCentral.de

Die Unterwassertruhe erreichen

Die zweite Tagestruhe liegt vor der Küste unter Wasser. Der Marker zeigt ihre Position von oben, nicht die Tiefe. Schwimmt zunächst an der Oberfläche bis über den Fundort und taucht dann gezielt ab. Sucht den Meeresboden ab und achtet darauf, ob Felsen die Kiste verdecken.

Behaltet eure Luftanzeige im Blick und taucht rechtzeitig wieder auf. Eine lange Strecke bereits unter Wasser zurückzulegen, verbraucht unnötig Atemluft. Die Sonarstation der Kosatka ist hier keine Voraussetzung: Sie gehört vor allem zur Suche nach den Hidden Caches rund um Los Santos und Blaine County, nicht zu diesen Inseltruhen.

Belohnungen und die Auszeichnung Treasure Hunter

Eine Truhe bringt regulär 25.000 GTA-Dollar und 1.000 RP. Mit beiden Tagesfunden sind es 50.000 GTA-Dollar und 2.000 RP. Die in älteren Anleitungen genannten 15.000 GTA-Dollar stammen aus der Zeit vor der Erhöhung der Sammelbelohnungen. Zeitlich begrenzte Eventboni sind zusätzlich möglich, gehören aber nicht zur normalen Auszahlung.

Die Schatztruhen zählen außerdem für die Auszeichnung Treasure Hunter im Bereich des Cayo-Perico-Heists. Ihre Stufen liegen bei insgesamt 5, 10, 20 und 50 geöffneten Truhen. Dafür sammelt ihr über mehrere Tage; ihr müsst nicht alle 19 möglichen Positionen an einem Tag besuchen. Verwechselt diese Auszeichnung nicht mit den separaten vergrabenen Vorräten, für die ihr einen Metalldetektor braucht.

Tageswechsel und fehlende Truhen

Die Tagesauswahl wechselt um 06:00 UTC, in Deutschland also um 7 Uhr während der Winterzeit und 8 Uhr während der Sommerzeit. Es geht um einen realen Tageswechsel, nicht um einen kurzen Tag-Nacht-Zyklus im Spiel. Bereits eingesammelte Tagestruhen lassen sich nicht durch einen einfachen Sitzungswechsel unbegrenzt erneut öffnen.

Fortschritt prüfen: Habt ihr diese Truhe heute schon geöffnet? Kontrolliert die täglichen Sammelobjekte im Interaktionsmenü.

Habt ihr diese Truhe heute schon geöffnet? Kontrolliert die täglichen Sammelobjekte im Interaktionsmenü. Richtigen Modus wählen: Seid ihr beim Auskundschaften und nicht im Finale oder bei der Strandparty?

Seid ihr beim Auskundschaften und nicht im Finale oder bei der Strandparty? Land und Wasser unterscheiden: Bei einer Unterwasserposition reicht der Blick auf die Küste nicht aus.

Bei einer Unterwasserposition reicht der Blick auf die Küste nicht aus. Reset berücksichtigen: Nach dem Tageswechsel können eine neue Sitzung und ein erneuter Start der Auskundschaftung helfen.

Weitere tägliche Aktivitäten und Sammelreihen

Für eine Runde auf dem Festland findet ihr bei uns die Junk-Energy-Fallschirmsprünge mit Karte und Gold-Tipps. Alle wichtigen Reihen ordnet unsere Übersicht der Sammelgegenstände in GTA Online ein. Dort könnt ihr tägliche Aktivitäten von einmaligen Sammlungen unterscheiden.

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