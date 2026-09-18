GTA 6 auf PC: Take-Two-Chef macht Hoffnung auf spätere Umsetzung

Eine PC-Version von GTA 6 ist weiterhin nicht offiziell angekündigt. Neue Aussagen von Take-Two-Chef Strauss Zelnick lassen allerdings erneut sehr deutlich erkennen, dass Rockstar den PC langfristig kaum ignorieren dürfte.

Während der virtuellen Hauptversammlung von Take-Two am 17. September 2026 wurde Zelnick zur Veröffentlichungsstrategie rund um GTA 6 und den PC befragt. Take-Two bestätigte die Veranstaltung selbst für diesen Termin; die Aufzeichnung beziehungsweise das Transkript ist inzwischen ebenfalls verfügbar.

Auf die Frage nach dem zeitlichen Abstand zwischen Konsolen- und PC-Veröffentlichungen erklärte Zelnick, Take-Two wolle Spiele grundsätzlich im Laufe der Zeit auf Plattformen veröffentlichen, auf denen ein relevantes Publikum vorhanden sei. Entscheidend ist dabei vor allem ein weiterer Satz des CEOs: Der PC werde für Take-Two mit der Zeit „immer wichtiger“.

PC-Version von GTA 6 weiterhin nicht bestätigt

Eine direkte Ankündigung von GTA 6 für PC ist das allerdings noch nicht. Rockstar Games hat das Open-World-Spiel bislang ausschließlich für PlayStation 5 und Xbox Series X|S bestätigt. Der Release ist für den 19. November 2026 vorgesehen.

Die Aussagen von Zelnick passen jedoch zu früheren Äußerungen des Managers. Bereits zuvor hatte er betont, dass sich die Spielebranche zunehmend in Richtung PC bewege, auch wenn klassische Konsolen seiner Einschätzung nach weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden.

Für GTA 6 bleibt damit vor allem die Frage offen, wann eine PC-Version angekündigt wird – nicht, ob Take-Two den Markt grundsätzlich für relevant hält.

Rockstar veröffentlicht traditionell zuerst auf Konsolen

Ein späterer PC-Release wäre für Rockstar nichts Ungewöhnliches. Schon GTA 5 erschien zunächst im September 2013 für Konsolen und folgte erst im April 2015 auf PC. Bei Red Dead Redemption 2 lagen rund 13 Monate zwischen Konsolen- und PC-Version.

GamesRadar hält deshalb bei GTA 6 einen Abstand von etwa 12 bis 18 Monaten für denkbar. Das ist allerdings lediglich eine Einschätzung auf Grundlage früherer Rockstar-Veröffentlichungen und kein bestätigtes Releasefenster.

Bemerkenswert ist außerdem, wie erfolgreich GTA 5 weiterhin auf dem PC ist. Die verschiedenen Steam-Versionen kommen auf eine enorme Zahl an Spielern und Rezensionen. Allein die frühere Legacy-Version erreichte laut Steam-Daten zeitweise mehr als 1,1 Millionen gleichzeitig aktive Spieler.

PC wird für Take-Two immer wichtiger

Genau deshalb dürfte Zelnicks Aussage bei PC-Spielern für Aufmerksamkeit sorgen. Take-Two verfolgt offenbar weiterhin eine Plattformstrategie, bei der Spiele dort erscheinen sollen, wo ein ausreichend großes Publikum vorhanden ist.

Dass der CEO den PC ausdrücklich als zunehmend wichtige Plattform bezeichnet, ist deshalb ein weiteres starkes Indiz für eine spätere PC-Fassung von GTA 6.

Eine offizielle Bestätigung durch Rockstar steht jedoch weiterhin aus. Bis dahin bleibt sicher nur: GTA 6 startet am 19. November 2026 zunächst auf PS5 und Xbox Series X|S.

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