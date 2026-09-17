GTA 6 bekommt eigenes Album: 34 neue Songs mit Travis Scott, Keith Richards und weiteren Stars

Rockstar Games macht beim Soundtrack von GTA 6 offenbar keine halben Sachen. Mit „Grand Theft Auto VI: The Album“ erscheint gleichzeitig mit dem Spiel ein eigenes Musikalbum mit insgesamt 34 neuen Originalsongs. Die ersten sechs Tracks sind bereits verfügbar und zeigen, wie prominent Rockstar die musikalische Begleitung des kommenden Open-World-Spiels besetzt.

Neben der digitalen Veröffentlichung erscheinen auch CD- und Vinyl-Versionen. Eine Limited Edition für 123,99 Euro ist bereits ausverkauft.

Das kosten CD und Vinyl von GTA 6: The Album

Rockstar bietet das Album in mehreren physischen Varianten an. Die CD kostet 16,99 Euro, während für die reguläre Vinyl-Ausgabe 51,99 Euro fällig werden. Deutlich teurer ist die Limited-Edition-Vinyl für 123,99 Euro.

Limited Edition Vinyl Vinyl CD Limited Edition Vinyl Vinyl CD

Die limitierte Variante umfasst zwei transparente magentafarbene Schallplatten mit blauen Flüssigkeitselementen sowie exklusive Artworks und Verpackungsdesigns. Wer sich diese Edition sichern wollte, muss aktuell allerdings warten: Im offiziellen Shop wird sie bereits als ausverkauft geführt.

Für alle drei physischen Varianten nennt der offizielle Shop derzeit den 20. November 2026 als Versandtermin. Das Album selbst erscheint bereits am 19. November 2026 zeitgleich mit GTA 6.

Diese GTA-6-Songs könnt ihr bereits hören

Sechs Songs aus dem Album stehen schon jetzt über die bekannten Musik-Streamingdienste zur Verfügung. Dabei treffen zahlreiche international bekannte Künstler und Produzenten aufeinander.

Zu den bislang veröffentlichten Tracks gehören:

Yung Lean – „That’s It“ feat. Future & Metro Boomin

feat. Future & Metro Boomin Travis Scott – „RHYNO“ , produziert von Guy-Manuel de Homem-Christo

, produziert von Guy-Manuel de Homem-Christo CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Étienne de Crécy – „Sexy Magic“

Morgan Wallen – „Last Thing You Need“

Rauw Alejandro – „Macacoa 2000“

Keith Richards – „Bright Lights, Big City“

Besonders prominent fällt dabei unter anderem Travis Scott aus. Sein neuer Song „RHYNO“ wurde am heutigen 17. September veröffentlicht und ist ausdrücklich Teil von „GTA VI: The Album“.

Auch Guy-Manuel de Homem-Christo, bekannt als eine Hälfte von Daft Punk, ist an dem Stück beteiligt und fungiert als Produzent.

34 neue Songs für GTA 6

Insgesamt soll „Grand Theft Auto VI: The Album“ 34 eigens für das Projekt entstandene Originaltracks umfassen. Die sechs bislang veröffentlichten Songs stellen somit nur einen ersten Vorgeschmack auf die vollständige Auswahl dar.

Welche weiteren Künstler auf dem Album vertreten sein werden, ist bislang noch nicht vollständig bekannt.

Musik dürfte in GTA 6 wieder eine große Rolle spielen

Musik gehört traditionell zu den wichtigsten Bestandteilen der Grand-Theft-Auto-Reihe. Vor allem die zahlreichen Radiosender haben in früheren Teilen maßgeblich zur Atmosphäre der jeweiligen Spielwelt beigetragen.

Mit einem eigenen Album aus 34 neuen Songs geht Rockstar bei GTA 6 nun noch einen Schritt weiter. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie viele dieser Stücke direkt innerhalb der Spielwelt beziehungsweise über die Radiosender von Vice City zu hören sein werden und welche weiteren bekannten Musiker noch angekündigt werden.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Rockstar führt diesen Termin weiterhin offiziell auf der GTA-6-Webseite.

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